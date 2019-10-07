 "ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска. ДОКУМЕНТ

Это обращение в сети Facebook обнародовала волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы, жители пгт Золотое-4 вынуждены обратиться к Вам как гаранту Конституции с требованием немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, которые они занимают сегодня. Считаем такие действия капитуляцией. Как показала практика такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит. ВС Украины - гарантия безопасности нашей жизни", - говорится в обращении к Зеленскому.
"Мирные жители соседней Катериновки тоже хотят чтобы Наши военные НЕ отходили, они не хотят оказаться в "серой", ничейной, опасной зоне. Их там 248 человек!!! И большинство пожилых людей. 14 детей!!! Надо будет - тоже письмо напишут", - отимечается в обращении.
Неужели за Порошенко и ЕС ?
Фото Білецького разом з дружиною Шарию, я вже сьогодні викладава, повторюватись не буду.
Дуже приємно бути серед сильних, принципових людей, які мають честь і гідність. Сумно, що країна знову опинилася на грані...
Але здаватися не можна.
Потрібно зберегти Україну!
Украина сваих...брасае...кидае и продае ОПТОМ!
Действия новых украинских властей
и команды Владимира Зеленского могут спровоцировать в Украине новый Майдан.
Скільки ж на камеру спічики зачитувало, що =даражит жизнямі наших людєй= ...
ему скоро на ростов.
Вот же они - НАШИ ЛЮДИ!
И они кричат о ЗАЩИТЕ!