EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  2310  73
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3154) Донбасс (19559) Формула Штайнмайера (76)

 "ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска. ДОКУМЕНТ

Мирные жители поселка Золотое-4 обращаются к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

Это обращение в сети Facebook обнародовала волонтер Наталья Воронкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, жители пгт Золотое-4 вынуждены обратиться к Вам как гаранту Конституции с требованием немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, которые они занимают сегодня. Считаем такие действия капитуляцией. Как показала практика такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит. ВС Украины - гарантия безопасности нашей жизни", - говорится в обращении к Зеленскому.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко

"Мирные жители соседней Катериновки тоже хотят чтобы Наши военные НЕ отходили, они не хотят оказаться в "серой", ничейной, опасной зоне. Их там 248 человек!!! И большинство пожилых людей. 14 детей!!! Надо будет - тоже письмо напишут", - отимечается в обращении.

ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни, - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска 01
ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни, - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска 02

Источник: https://censor.net.ua/p3152475
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Малороса отымеем как и всю его жидовскую семью калобарантов!
 показать весь комментарий
 
Мирные жители, а за кого вы голосовали на президентских и парламентских выборах ?
Неужели за Порошенко и ЕС ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, то таке! У кіно не казали, що це все - серйозно.
 показать весь комментарий
 
 
Війська відведуть, а потім почнуть зникати люди, які підтримували Україну.
 показать весь комментарий
 
 
Билецкий вроде обещал что "Азов" займёт покинутые позиции.
 показать весь комментарий
 
 
Білецький сліжить Коломойському. А все що зара відбувається робиться в інтересах Коломойського.
 показать весь комментарий
 
 
Да вообще абзац... Какой-то беглый рейдер вернулся и управляет целой страной.
 показать весь комментарий
 
 
вы с андрушой сначала определитесь в какую сторону срать
 показать весь комментарий
 
Это грубо. Проще просто плюнуть. В твою сторону.
 показать весь комментарий
 
 
Dnipro 75ed19bb, напиши свой номер телефона. есть разговор с твоей отрезанной головой.
 показать весь комментарий
 
Я вообще *******, что такие ******* как ты до сих пор ещё на ногах. Попадись ты мне в руки - ты будешь рожать как твоя ватная блохастая мамаша только через очко.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
так коломойский враг чи не?
 показать весь комментарий
 
Враг, безусловно. Потому что в его интересы не входит Украина. Он заинтересован лишь в прибылях. Если прибыли будут выше в Габоне - он заявит на гражданство Габона.
 показать весь комментарий
 
 
Малорос, поверь, твоя ватная голова будет болтаться на ближайшей березке.
 показать весь комментарий
 
 
Не "Азов", а неформали з Нацкорпус і ветерани . "Азов" - все-таки полк НГ.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо если они сдержат слово. А то у нацжён пока хорошо получалось только Пороху гадить.
 показать весь комментарий
 
 
Так дуже важливо розділяти ГО"Азов" і "Азов" що входить до складу НГ

Фото Білецького разом з дружиною Шарию, я вже сьогодні викладава, повторюватись не буду.
 показать весь комментарий
 
 
Кто то кидался под танки чтоб наши не заходили, а теперь придется наоборот....
 показать весь комментарий
 
 
"Сильний вітер ламає тільки слабкі дерева."
Дуже приємно бути серед сильних, принципових людей, які мають честь і гідність. Сумно, що країна знову опинилася на грані...
Але здаватися не можна.
Потрібно зберегти Україну!
 показать весь комментарий
 
 
Все будет норм. Вчера на Майдане было очень много людей и куда больше поддерживало. Так что если жидошайка во главе с коломойским не успокоится их расстреляют. Украинский народ уже не такой мирный и добрый как о войны. Найдут их и в Швейцарии и в США и где угодно. В последнии годы в Украине появились спецы такого уровня, который выполнят даже самое сложное задание.
 показать весь комментарий
 
 
Хоть сам я и еврей, но кроме как жидом сраного зе назвать не могу. Придурок не понимает, что его повесят, если захочет через раду зафиксировать капитуляцию
 показать весь комментарий
 
 
В годы красного переворота 1918г Троцкий тоже от имени Калинина уничтожал все церкви на территории тогдашней Российской империи,а ЧК всё подчищало и всё делалось от 73% народа Московии и её колоний. "ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска - Цензор.НЕТ 379
 показать весь комментарий
 
так друже, є євреї, а є і жиди безрідні.
 показать весь комментарий
 
 
"рабби Радиц из Польши был длиннобородым человеком очень малого роста, о нем говорили, что присущее ему чувство юмора вдохновило немало еврейских погромов" - как писал вуди аллен
 показать весь комментарий
 
жители не хотят, войска не хотят отходить, и тут такие зебобики вылазят мы же ля вас стараемся, знаем что для вас лучше, и пох на ваше мнение
 показать весь комментарий
 
 
Ось і побачимо, чи то гарант українців, чи гарант підпису Кучми на папері, який навіть для дупи не годиться, бо твердий.
 показать весь комментарий
 
 
Ваша судьба МОНИКУ не торкае!
Украина сваих...брасае...кидае и продае ОПТОМ!
 показать весь комментарий
 
 
Гарантії Миколи з кулеметом в руках з ВСУ значно вагоміші, ніж слово якогось Вовки з кварта..., вибачте з офісу ПРезедента.
 показать весь комментарий
 
 
Да задолбали уже. Человек празднует, а вы тут пристали с всякими там просьбами да хотелками. Пускай заберают то Золотое-4, Игорь Валерьевич же не обиднее... значит все нормально...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уже бабло от ***** получил так то вы проданы.
 показать весь комментарий
 
ЗА вас уже заплачено...как и за остальную страну...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский хвастается что обменял из росийского плена каких то 35 человек зато умалчивает что отдает на растерзание рашистам несколько тысяч людей уже не говорю о миллионах которые уже находятся в росийской окупации
 показать весь комментарий
 
 
Те миллионы рады Московии и рады представителям колоний, и резерваций "ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска - Цензор.НЕТ 2337 .
 показать весь комментарий
 
Что значит каких то?ты выбирай выражения когда пишешь...то все наши люди ,которые не сдались в застенках раши
 показать весь комментарий
 
А может им лучше будет, присоединятся к дырляндии и начнут процветать?
 показать весь комментарий
 
Государство должно гарантировать безопасность своих граждан, но новой власти на это на.рать. Главное договорняки с ******.
 показать весь комментарий
 
 
Кому Вы пишите царю так он не правит он только ширма им танцуют все
 показать весь комментарий
 
 
ага. пукен введі войска. давно кричали? і чи багато з вашого села пішло захищати свою землю?
 показать весь комментарий
 
 
А там есть мирные? Они ж путина просили ввести "ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска - Цензор.НЕТ 7236
 показать весь комментарий
 
 
Появилась інфа, що начеб то партія сн відмовилась від формули штанмаєра.
 показать весь комментарий
 
 
вони відмовляються від усього заявленого
 показать весь комментарий
 
"ВСУ - гарантия безопасности нашей жизни", - жители Золотого-4 просят Зеленского не отводить войска - Цензор.НЕТ 8563

Действия новых украинских властей
и команды Владимира Зеленского могут спровоцировать в Украине новый Майдан.



 показать весь комментарий
 
 
Так этого все и ждут. Это будет началом разваливания Украины.
 показать весь комментарий
 
После разведения войск в Золотом остается украинская власть и украинская полиция, в случае любого обострения ситуации украинские войска за считанные часы займут обратно эту серую зону, как уже делали раньше (и рапортовали об "освобождении" населенного пункта). А пытаются преподнести так, будто после разведения войск в город сразу же войдут каратели денере и начнется этническая чистка.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю повесить Alex Rozhenko на березке, готов взять лично на себя эту ношу. Буду вешать ******** со слезами на глазах!
 показать весь комментарий
 
Так може Зюзик тудой ОПу перенесет, ну шоб для гарантии?...
 показать весь комментарий
 
Етнічні чистки це коли різні етноси. У цьому випадку в ОРДЛО вбивають за переконання.
 показать весь комментарий
 
Щоб вже остаточно педаль в асфільт - Зе треба зараз взяти та підлабузно-солодко привітати ***** з днем ізхмиздовиповзання.
 показать весь комментарий
 
 
коли опублікують стенограми їх телефонних перемовин, довідаємось чи не було такого
 показать весь комментарий
 
 
Ституация в стране резко изменилась. ЗЕчмошники поняли, что их будут вешать и сдают назад.
 показать весь комментарий
 
 
І ? Цікаво, як тля, яка заходиться від того, що вона =нароТний прє-зє-дєнт= відреагує на звернення громадян.
Скільки ж на камеру спічики зачитувало, що =даражит жизнямі наших людєй= ...
 показать весь комментарий
 
 
ЗеЛеной сопле пох.
ему скоро на ростов.
 показать весь комментарий
 
Ну, где тот блаЗЕнь, который кричал "главное наши люди"?!
Вот же они - НАШИ ЛЮДИ!
И они кричат о ЗАЩИТЕ!

 показать весь комментарий
 
 
Поросята хватит сквокчать,никто не собирается сдавать Украину
 показать весь комментарий
 
зуб дашь вместе с президентом? можешь себе его оставить,пиво открывать
 показать весь комментарий
 
73% благодарите они вас подставили они "устали от вайны" и "занебужиння"
 показать весь комментарий
 
А теперь догадайтесь почему жители дамбаса и крыма ненавидят Украины. А как бы вы любили ету страну и ее правительство если бы вас бросили на растерзание вражеской армии, а потом под видом заботы о вас Украина еще давала деньги и ресурсы вражеской администрации. Поставьте себя на их место. Кстати прифронтовым пока еще городам тоже не расслабляться, скоро и их оставят украинские войска и власть чтобы не правацировать окупантов.
 показать весь комментарий
 
Дурачок клован, думає що українці з ним цацкаються, імпічмент, буде козацький за яйця і до коня привяжуть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх