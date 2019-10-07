EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2590  18
Все про:Госпогранслужба (3483) Закарпатье (1653) контрабанда (1830)

 Водолазы-контрабандисты пытались переместить 9,2 тыс. пачек сигарет в Румынию, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Мукачевского отряда задержали контрабандистов в гидрокостюмах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования местности вблизи реки Тиса, вдоль которой проходит граница с Румынией, наряд увидел неизвестных с пакетами на плечах. Заметив пограничников и, поняв, что их разоблачили, злоумышленники бросили свою ношу и попытались скрыться. Не получилось. Впоследствии, недалеко от границы, военнослужащие задержали двух правонарушителей. Ими оказались жители поселка Деловое 19 и 17 лет и одеты они были в гидрокостюмы", - говорится в сообщении.

Мужчины планировали переместить в Румынию 10 пакетов, в которых находилось 9,2 тыс. пачек сигарет.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения и составления административно-процессуальных документов, задержанных доставили в пограничное подразделение.

Правовую оценку действиям злоумышленников определит суд.

Водолазы-контрабандисты пытались переместить 9,2 тыс. пачек сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 01
Водолазы-контрабандисты пытались переместить 9,2 тыс. пачек сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 02
Водолазы-контрабандисты пытались переместить 9,2 тыс. пачек сигарет в Румынию, - Госпогранслужба 03

Источник: https://censor.net.ua/p3152454
 
 
 Топ комментарии
 
Народ у нас все таки подготовлен -- водолазы. летчики. парашутисты хто только эти сигареты не таскает )))
 показать весь комментарий
 
А вот это уже непорядок! Они что ж не слышали, как наш народныц припезедент ещё в июле остановил контрабанду?
 показать весь комментарий
 
"Ходаки"-"несуни", існували з моменту з"явлення кордонів... Тоді ж, з"явились "караванщики" та "лістригони (морські контрабандисти). Потім з"явились "льотчики"... Тепер - "водолази-підводники"... Справа за "космонавтами" і "телепортистами"...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Народ у нас все таки подготовлен -- водолазы. летчики. парашутисты хто только эти сигареты не таскает )))
 показать весь комментарий
 
 
А вот это уже непорядок! Они что ж не слышали, как наш народныц припезедент ещё в июле остановил контрабанду?
 показать весь комментарий
 
 
А по мне пусть бы везли. Это ведь не "в Украину", а "из Украины".
 показать весь комментарий
 
 
вот именно. это дело румынских и польских пограничников.
 показать весь комментарий
 
Чорна пльонка як в фільмах про контрабандистів )
 показать весь комментарий
 
 
Скоро будут космонавты-контрабандисты Водолазы-контрабандисты пытались переместить 9,2 тыс. пачек сигарет в Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2524
 показать весь комментарий
 
 
"Ходаки"-"несуни", існували з моменту з"явлення кордонів... Тоді ж, з"явились "караванщики" та "лістригони (морські контрабандисти). Потім з"явились "льотчики"... Тепер - "водолази-підводники"... Справа за "космонавтами" і "телепортистами"...
 показать весь комментарий
 
 
Лет десять назад ещё была популярная тема - копали спиртопроводы из Приднестровья.
 показать весь комментарий
 
 
От таможен почти все доходы разворовываются по карманам - НО - главное обеспечивать монополию табачным магнатам.

А чё - дополнительный приработок. ****...
 показать весь комментарий
 
А была бы телепортация и не было бы никаких проблем в пересечении границы с товаром.
 показать весь комментарий
 
А вообще, не обязаны украинские погранцы ловить тех, кто сигареты ВЫВОЗИТ. Пусть поляки и румыны хоть немного постараются. Почему только украинцы ловят? Водолази-контрабандисти намагалися перемістити 9,2 тис. пачок сигарет до Румунії, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6387
 показать весь комментарий
 
так было что наши пропустили центнер героина, а те - поймали. пусть от на сигаретах отгавкаются, типо: вот видите, мы бдим)
 показать весь комментарий
 
И в качестве сделки по следствию - две повестки для отправки в морпехи. Там такие опытные кадры нужны.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх