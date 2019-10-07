 Карпаты покрыло снегом. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский достигла -6°С. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:45, 07.10.2019 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 2 м/с, температура воздуха -6°С, местами туман, видимость до 100 м", - сообщают спасатели.

Кроме этого, как информирует "Укринформ" со ссылкой на данные заместителя начальника Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Юрия Горбенко, на метеостанции Пожижевской, которая находится на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, снежный покров достигает 7 см.

"На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 7 см", - отметил Горбенко.

В ГСЧС Ивано-Франковской области отметили, что из-за существенного похолодания и снега, спасатели просят любителей горного отдыха воздержаться от походов в горы, поскольку при таких условиях очень легко сбиться с намеченного маршрута даже опытным туристам.

Для тех, кто решится в такое путешествие, спасатели советуют помнить о том, что "безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий".

Служба ГСЧС в области также просит туристов, которые идут в Карпаты, зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы.

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