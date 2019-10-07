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 Общество, Фоторепортаж
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 Карпаты покрыло снегом. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский достигла -6°С. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковской области гора Поп-Иван Черногорский покрыта снегом, температура воздуха достигла -6°С.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:45, 07.10.2019 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 2 м/с, температура воздуха -6°С, местами туман, видимость до 100 м", - сообщают спасатели.

Карпаты покрыло снегом. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский достигла -6°С 01

Кроме этого, как информирует "Укринформ" со ссылкой на данные заместителя начальника Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Юрия Горбенко, на метеостанции Пожижевской, которая находится на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, снежный покров достигает 7 см.

"На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 7 см", - отметил Горбенко.

Карпаты покрыло снегом. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский достигла -6°С 02

В ГСЧС Ивано-Франковской области отметили, что из-за существенного похолодания и снега, спасатели просят любителей горного отдыха воздержаться от походов в горы, поскольку при таких условиях очень легко сбиться с намеченного маршрута даже опытным туристам.

Для тех, кто решится в такое путешествие, спасатели советуют помнить о том, что "безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий".

Карпаты покрыло снегом. Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский достигла -6°С 03

Служба ГСЧС в области также просит туристов, которые идут в Карпаты, зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы.

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Источник: https://censor.net.ua/p3152441
 
   
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А Цензор про Карпати. ))
Слухайте, а ви десь чули, щоб противник говорив про відведення своїх військ на Петрівському і Золотому, хочаб про наміри, були релізи.???
Ні...
Отже так - ми це робитимемо в односторонньому порядку, як і його план на відведення військ по всій лінії в ОДНОСТОРОННЬОМУ порядку!!!
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По-моему, очень неплохо было бы прям там на месте перед уходом в горы брать в аренду небольшой квадрокоптер. Подняли выше смерек увидели и пошли в нужном направлении. Коптер и слетать может к спасателям с запиской, планом где находишься, например,если покалечился, сломал.
За идею не благодарите.)
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А адреналинчик как же, поиски там, собаки...?
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ну если "сат", то значит чет спутниковое.

навигация походу. с коптером то будет лишь чудак таскаться.
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Про глобальне потепління клімату… https://youtu.be/jQpqhRUNcQI
О глобальном потеплении климата… https://youtu.be/GZlCdV8e3Cs
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Ще трохи і усі переконаються, що ЗЄплєсєнь немає нічого спільного з озелененням, це грибок, що руйнує все крім граніту, але Карпат ми ЗЄваті не віддамо.
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