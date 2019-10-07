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 Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на "зебре". ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе столицы внедорожник сбил насмерть на пешеходном переходе человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартови.Еспресо .

По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречко со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.

Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на зебре 01

Удар был такой силы, что тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась только в 100 метрах от тела. Медикам, которые прибыли на автопроисшествии, ничего не оставалось, как констатировать факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, выясняют все подробности ДТП.

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Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на зебре 02
Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на зебре 03
Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на зебре 04
Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на зебре 05
Фото: Еспресо

Источник: https://censor.net.ua/p3152413
 
 
 Топ комментарии
 
К сожалению, встреча на дороге двух придурков заканчивается печально - один придурок гнал, не обращая внимания ни на ограничения скорости, ни на пешеходный переход, другой придурок забыл, что пешеходный переход - это часть дороги, а не тротуара и на него нельзя выбегать внезапно, если жизнь дорога.
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Теперь со своим 100% преимуществом лежит в гробу,про правила для пешеходов не слышали:
4.14.
Пешеходам запрещается:

а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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На водителе больше ответственности, а у пешехода больше последствий. Водитель теперь сядет, а пешеход умер.
Вывод: Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на незнакомых тебе людей, если тебе твоя жизнь дорога.
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К сожалению, встреча на дороге двух придурков заканчивается печально - один придурок гнал, не обращая внимания ни на ограничения скорости, ни на пешеходный переход, другой придурок забыл, что пешеходный переход - это часть дороги, а не тротуара и на него нельзя выбегать внезапно, если жизнь дорога.
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На водителе больше ответственности
Машина представляет больший риск для жизни (своей и чужой), чем пешеход

Пешеходы не сдают экзамены на знание ПДД.
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На водителе больше ответственности, а у пешехода больше последствий. Водитель теперь сядет, а пешеход умер.
Вывод: Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на незнакомых тебе людей, если тебе твоя жизнь дорога.
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Ну так водителю тоже нельзя перекладывать ответственность за дорожное движение на совершенно незнакомых ему пешеходов. Сесть тоже не сахар.

Я из практики скажу что у нас часто велосипедисты выскакивают на переходы
Да нельзя и все такое но выскакивают
А там скорость повыше пешеходной
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Никому нельзя перекладывать ответственность на других на дороге. В данном случае - ответственность переложили оба придурка - потому и случилась трагедия.
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жаль, что для нашей страны новость из разряда ежедневных
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Хорошее оправдание типа оба придурки а может больше ублюдок тот на круто джипе что украл бабло у нас в УКРАИНЕ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ-- А ВОРУЮ... мошенничество... кидалово взятки (национальный вид спорта) убивают грабят налоговые ямы и стиралки по отмытию криминального бабла в законное укрывательство от налогов...лохотроны... а он ПОГИБШИЙ БЫЛ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ЭТО УРАЗУМЕЛИ.... ЗА ГРАНИЦЕЙ КУДА ТАК МЫ ТИПА СТРЕМИМСЯ о чем так звездит наша припоцанная влада человек вступивший на зебру получает 100% ПРЕЙМУЩЕСТВО все стоят даже трамваи посмотри в ЮТУБ ГУГЛ как в Европах ездит транспорт трамвай автомобили и что такое там переход для пешеходов... и каков скоростной режим в городах 40-60 км и все точка.. по Норвегии даже на трасса в срднем 50 км в час.. и ничего все соблюдают скоростной режим потому что последствия будут такими что штаф может тебя сделать БОМЖЕМ не говоря что ты сбил человека...
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Теперь со своим 100% преимуществом лежит в гробу,про правила для пешеходов не слышали:
4.14.
Пешеходам запрещается:

а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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Правильный подход. И акценты правильно расставлены - поддерживаю каждое слово. Кроме ссылок на Заграницу, т.к. просто не знаю как там, и знать не хочу.
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тело отбросило на 40-50 метров ! на такой скорости по городу ездят !у половины водителей права забирать надо !
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"а может больше ублюдок тот на круто джипе что украл бабло у нас в УКРАИНЕ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ-- А ВОРУЮ"

Так ты на свое Вольво наворовал, я тебя правильно понял?

И нет, я на свой Джип не украл ни копейки - честно заработал своим трудом.
И да, оба придурки - не согласен, что тот, кто на авто больший придурок, ибо ставка пешехода была выше - его жизнь.

"человек вступивший на зебру получает 100% ПРЕЙМУЩЕСТВО"

В ПДД не даром четко написано о запрете внезапно выходить или выбегать на пешеходный переход, ибо 100% преимущество никак не убережет тебя от смерти, если за рулем окажется такой же придурок, как ты.
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так давай уже отменим автомобили, потому что придурок в ТЕМНОЕ время суток выскочил на переход, будто безсмертен..
не нужно перенимать дурной опыт Европы...
нужно сказать - дорога - априори для автомобилей, а тротуар и ПОДЗЕМНЫЙ переходя - для пешеходов..
т.е. каждому - свое...
уверен - многие жизни сбережем..
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улицу Щербакова между прочим давно уже ришуче переименовали В улицу Щербаковского! Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на "зебре" - Цензор.НЕТ 62 Стыдно не знать про успехи в декоммунизации Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на "зебре" - Цензор.НЕТ 1970
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ну да, ну да, дай угадаю - декоммунизацию на хлеб не намажешь, да?
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а книгу на хлеб намажешь? а музыкой дом отопишь? так что не нужны ни книги, ни музыка? или люди - это животные, которым ничего не нужно, кроме еды?
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Що характерно, більшість її жителів не знає ні хто такий Щербаков, ні хто такий Щербаківський))

Хоча от жителі вул. Патріса Лумумби мабуть були дуже раді, що їх вулицю перейменували
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4.14.
Пешеходам запрещается:б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
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А водителям перед пешеходными переходами предписывается сбросить скорость и повысить внимание
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где это такое написано, что перед КАЖДЫМ переходом водитель должен сбрасывать скорость?
нука, дайте ПДД..
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Это немного не то. На переходе никого не находилось, тип выскочил на него. Так что тут 18.1 не подходит. А вот 4.16 ещё как подходит.
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Якби на пішохідному переході нікого не було - то і зіткнення не було.
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значит пусть водитель подаст в суд на покойника, как ни как
авто честно украдено
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ключевое слово - на котором НАХОДЯТСЯ пешеходы...
вот тогда - да, должен снизить скорость..
а если по-вашему, то водитель должен КАЖДОМУ переходу кланяться...
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вот представь себе ,по Киеву езжу много и да как ты выразился кланяюсь каждому переходу - неадекватных пешеходов много все что хочешь могут
вытворять особенно глухари в наушниках ,а не дай бог дети - про велосипедистов я вообще молчу , кто то им сказал что они равноправные участники движения а вот что ПДД прочитать нужно ни кто не сказал
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Прикинь да, должен как минимум педаль газа не жмакать в упор. Тоже перед каждым притормаживаю, тем более в ГОРОДЕ
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Неуважність водія не означає, що пішохід з'явився "внезапно"... І ще здається зараз в містах діє обмеження швидкості 50 км/год. Якби джип їхав хочаб 60-70, то "внезапно" не було і встиг би загальмувати і уникнути зіткнення...
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да едь ты хоть 10кмч, всегда найдеться идиот, который окажется у тебя прямо перед бампером... внезапность никак не зависит от скорости...
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Згодна... Завжди знайдеться ідіот за кермом, який побачить пішохода тільки перед бампером.
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1. И не дочитал до 4.16 Пішохід має право:
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
Из чего следует, что по сути работает тот же принцип, что и помеха с права... Плюс пешеходный переход... и водитель в полной заднице.
2. С 50 км/ч тормозной путь не больше 15 метров( водитель остановился через 100м ).

Так, что если попадется нормальный судья - водила сядет.
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У випадках з пішоходами водій ЗАВЖДИ у повній дупі, бо пішохід ЗАВЖДИ має перевагу.
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"Зебры" у нас так-в качестве раскраски асфальта,не более. С придурками водителями нужно трижды покрутить головой в стороны,прежде чем начать переходить по ней. Если конечно сам не придурок и не начнешь бежать со всех ног из-за дерева.
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Первым делом я так понимаю водитель пошел снимать номера с машины?
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Зебру покрасили в два цвета, островок безопасности сделали, знаки поставили; но придуркам закон не писан. Таких только огонь на поражение остановит.
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Водителю джипа объявлена озабоченность, так как он глухой, слепой и управлял машиной исключительно во время эпилептических приступов, и, кроме того больше 400гр. он в жизни не пил, а тут каких-то 250...
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Не обязан быть в нем на пешеходном переходе.
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а в темное время суток для своей безопасности?
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Для своей безопасности каждый должен знать ПДД. Изучение надо начинать ещё в садике, продолжать с экзаменами в школе. Сколько раз наблюдал когда мамочка-курица безмозглая тянет ребенка за руку через дорогу вне пешеходного перехода, сказать ничего нельзя, а в ответ только одно- вы должны...
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Я как-то пропускала пешехода , до зебры остановилась, так его чуть не сбил , практически в миллиметре , пролетевший слева от меня авто.
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Водитель превышая скорость должен был предвидеть, что бывают безголовые бегуны, а пешеход нарушил п.п. 4.10 и 4.14"б" ПДД, ему к сожалению жалеть уже не о чём.
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уже давно пора штрафовать (желательно на суммы побольше) пешеходов, которые болт положили на водителей - выскакивают на пешеходные переходы прямо под носом у машины, не убеждаются в наличии транспортного средства на подъезде к переходу, разговаривают по телефону при переходе и т.п... вне зависимости от возраста... если бабка-божийодуванчик не может оплатить - на общественные работы, если школьник или студент не может оплатить - пусть платят родители и т.д... потому цинизм пешеходов и неуважение к водителям уже зашкаливают... а гривна такое отношение может резко улучшить...
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может лучше отстреливать ворьё на дорогих машинах ?
если ублюдок играет в нфс то быдло должно разбегаться ?
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пара трупов поднимет настроение пешеходо
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Ключове слово в цій статті "ПЕРЕБЕГАЛ", але ж свідків, як перебігав немає. Те що ПЕРЕБЕГАЛ відомо зі слів водія ... А водій в такій ситуації розкаже що хочеш, щоб випрапдпти свою помилку. Тому пропоную коментаторам не чіплятись до слова ПЕРЕБЕГАЛ. Читайте - ПЕРЕХОДИЛ!
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на этом злощадном переходе уже много людей сбили - что только не делали и петицию подписывали что бы светофор поставили не помогает , максимум поставили островок безопастности а толку , я на 80% уверен что водитель превышал допустимую скорость ( там 90% превышают ) - прямая до Виноградоря , дорога пустая , увидел в далеке зеленый .....
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Пешеходный переход, а не перебежный перебег.
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Для пешеходов есть знаки ограничения скорости???
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Кстати однажды захотелось чихнуть за рулём. Вроде и не остановить ту чехоту. Так дважды подряд и чихнул аж глаза закрывая, пролетев мимо людей на пешеходном переходе.
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Якийсь час довелося жити в країні, де дбають про безпеку людей. Отже там у містах повсюдно встановлені "лежачі гаїшники", тобто фізичні перешкоди на дорогах, які просто фізично не дають водіям перевищувати швидкість. Ніколи не бачив, щоб хтось не загальмував перед такою перешкодою. За декілька років ані разу (!) не бачив у місті аварій, а в постсовку, де живу тепер, практично кожний тиждень проходжу або проїжджаю біля місця аварії.
У Білорусії теж експериментували з "лежачими гаїшниками", але люди на дорогих автомобілях не гальмували і постійно псували собі автівки. Що зробили влади? Правильно. Прибрали "лежачих гаїшників", бо людина на джипі має право вбити, кого завгодно, не псуючи при тому своєї машини.
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Кстати та красная разметка и знаки посреди дорого стоят чуть дешевле чем светофор. А учитывая что даже с минимальной зарплаты человек теперь не уплатит 8000 грн подоходного в год, то светофор можно было бы и поставить. Так выгодней
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Перебегать надо шустрее.Может повезет.
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