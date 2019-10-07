 Тело отлетело почти на 50 метров: в Киеве джип насмерть сбил молодого мужчину на "зебре". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По словам свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречко со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.
Удар был такой силы, что тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась только в 100 метрах от тела. Медикам, которые прибыли на автопроисшествии, ничего не оставалось, как констатировать факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, выясняют все подробности ДТП.
Машина представляет больший риск для жизни (своей и чужой), чем пешеход
Пешеходы не сдают экзамены на знание ПДД.
Вывод: Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на незнакомых тебе людей, если тебе твоя жизнь дорога.
Я из практики скажу что у нас часто велосипедисты выскакивают на переходы
Да нельзя и все такое но выскакивают
А там скорость повыше пешеходной
4.14.
Пешеходам запрещается:
а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
Так ты на свое Вольво наворовал, я тебя правильно понял?
И нет, я на свой Джип не украл ни копейки - честно заработал своим трудом.
И да, оба придурки - не согласен, что тот, кто на авто больший придурок, ибо ставка пешехода была выше - его жизнь.
"человек вступивший на зебру получает 100% ПРЕЙМУЩЕСТВО"
В ПДД не даром четко написано о запрете внезапно выходить или выбегать на пешеходный переход, ибо 100% преимущество никак не убережет тебя от смерти, если за рулем окажется такой же придурок, как ты.
не нужно перенимать дурной опыт Европы...
нужно сказать - дорога - априори для автомобилей, а тротуар и ПОДЗЕМНЫЙ переходя - для пешеходов..
т.е. каждому - свое...
уверен - многие жизни сбережем..
Хоча от жителі вул. Патріса Лумумби мабуть були дуже раді, що їх вулицю перейменували
Пешеходам запрещается:б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
нука, дайте ПДД..
авто честно украдено
вот тогда - да, должен снизить скорость..
а если по-вашему, то водитель должен КАЖДОМУ переходу кланяться...
вытворять особенно глухари в наушниках ,а не дай бог дети - про велосипедистов я вообще молчу , кто то им сказал что они равноправные участники движения а вот что ПДД прочитать нужно ни кто не сказал
а) на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора;
Из чего следует, что по сути работает тот же принцип, что и помеха с права... Плюс пешеходный переход... и водитель в полной заднице.
2. С 50 км/ч тормозной путь не больше 15 метров( водитель остановился через 100м ).
Так, что если попадется нормальный судья - водила сядет.
если ублюдок играет в нфс то быдло должно разбегаться ?
У Білорусії теж експериментували з "лежачими гаїшниками", але люди на дорогих автомобілях не гальмували і постійно псували собі автівки. Що зробили влади? Правильно. Прибрали "лежачих гаїшників", бо людина на джипі має право вбити, кого завгодно, не псуючи при тому своєї машини.