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 Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине. ФОТОрепортаж

В городе Шпола Черкасской области 6 октября прошло прощание с Олегом Ременным, погибшим 4 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в районе Марьинки.

Об этом говорится на официальном сайте Шполянской городской территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проститься с защитником, погибшим за суверенитет и независимость Украины, собрались сотни людей: сослуживцы, друзья, руководители городской общины и района, жители города Шполы", - говорится в сообщении.

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В храме Святой Троицы состоялась панихиде, перед захоронением с соболезнованиями выступили собратья по службе, друзья, учителя.

Похоронили Героя на Шполянском городском кладбище (микрорайон "Сахарный завод").

Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 01
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 02
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 03
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 04

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Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 05
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 06
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 07
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 08
Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 09

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Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине 10
Фото: shpola-otg.gov.ua

Напомним, Олег Владимирович Ременный родился 10 декабря 1985 года. 13 мая 2017 года поступил на военную службу по контракту. С первых дней вместе с бригадой участвовал в боевых действиях на Донбассе. Служил старшим солдатом, механиком-водителем взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 4 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ. У него остались мать, брат и дочь.

Источник: https://censor.net.ua/p3152402
 
 
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Спочивай, Друже, у кращому світі. Без війни, пострілів, вибухів.
Глибокі співчуття родині.
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Одни гибнут за свою Родину. Другие ею торгуют....
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Давайте им потихоньку делать деактив. Прецендент уже есть.
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Ну что договорились с ****** о простоперестатьстрелять, что каждый день похороны? Вам еще мало и решили отвести ВСУ с позиций в поле?
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Зеля войска отводит -- до кладбища, включительно...
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