 Старшего солдата разведроты 1-й ОТБр Олега Ременного, погибшего в зоне операции Объединенных сил, похоронили на Черкасщине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Шполянской городской территориальной общины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Проститься с защитником, погибшим за суверенитет и независимость Украины, собрались сотни людей: сослуживцы, друзья, руководители городской общины и района, жители города Шполы", - говорится в сообщении.
В храме Святой Троицы состоялась панихиде, перед захоронением с соболезнованиями выступили собратья по службе, друзья, учителя.
Похоронили Героя на Шполянском городском кладбище (микрорайон "Сахарный завод").
Напомним, Олег Владимирович Ременный родился 10 декабря 1985 года. 13 мая 2017 года поступил на военную службу по контракту. С первых дней вместе с бригадой участвовал в боевых действиях на Донбассе. Служил старшим солдатом, механиком-водителем взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 4 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в районе города Марьинка Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций наемниками РФ. У него остались мать, брат и дочь.
Глибокі співчуття родині.