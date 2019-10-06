 Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА. ФОТОрепортаж

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.
Проходит установка колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.
Также начался монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста.
Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. Открыть мост планируют до 15 ноября.
Кошмарище
а не переправу
Чи ти забуваєш, як сам де тільки можна Медведчука з гівна відмиваєш та вибілюєш?
жланди - орион с чем-то, кацхло - гузман.а копейкин - шашка. хииии.
Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок
Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».
Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
Интересно, где Беня отдыхает? -- ему щас и Коча Заспа, за щастье...*)
Две тачилы с украинским номерами газом заливались -- и две Кобиты бегали ... ...правда, при Хлопцях -- я не рискнул знакомитьсмя... -- но, всё равно было приятно! *)
але ти не розкисай: може Маск тебе на Марс підвезе
1. Остановить наступление России после Иловайска - в момент, когда у нас было очень мало сил.
2. Выиграть время для укрепления ВСУ.
3. Требовать от международного сообщества применить санкции к России, за то что она не выполняет свою часть соглашений.
Перечисленные пункты были выполнены! И всё, что нужно делать Зеленскому - продолжать ту же тактику.
Вместо этого Зеленский развалил международную антироссийскую коалицию, развалил МИД и нашу внешнюю политику, и пытается выполнять требования России (формула Штайнмайера, отвод войск) в одностороннем порядке. Кроме того собирается провести выборы на территориях ОРДЛО, которые на момент выборов не будут контролироваться Украиной ("наблюдение ОБСЕ" не равно "контролируются Украиной") и будут нашпигованы российско-террористическими войсками (которые Путин не выведет, потому что все эти годы он утверждает "наших войск там нет"). И вот этим территориям, на которых будут легитимизированы и поставлены во власть "моторолы" с "захарченками" Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
Не те, що їхній пре-зе-дент ... Те відпочиває, =оно сільно устаЙЬот= ...