 Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА. ФОТОрепортаж

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

Проходит установка колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.

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Также начался монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста.

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Фото: facebook.com/odalug

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. Открыть мост планируют до 15 ноября.