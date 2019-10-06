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Все про:Луганщина (4196) мост (551) ОГА (1516) автобус (3) Станица Луганская (81)

 Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА. ФОТОрепортаж

В воскресенье продолжился демонтаж разрушенной части моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

К этим работам присоединились 10 человек, а также были задействованы автокран, автоподъемник, бортовой автомобиль, компрессор, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской облгосадминистрации.

Проходит установка колонок на автодороге от КПВВ к мосту для разделения потока пешеходов от части дороги, по которой курсирует автобус.

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Также начался монтаж двух автобусных остановок. Первая из них будет расположена у здания Красного Креста, вторая - в районе разрушенного моста.

Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 01

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Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 02
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 03
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 04
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 05
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 06
Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 07

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Между КПВВ Станица Луганская и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА 08
Фото: facebook.com/odalug

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения. Открыть мост планируют до 15 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3152401
 
 
 Топ комментарии
 
дот нужно там строить
а не переправу
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щоб зручніше за пенсією їздити і поливати брудом Україну!!!!
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,,,парашенка-депутата в липетск. на 2 хвабрики.
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вiдпустять,,, пiсля трiбуналу... у галеру.
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То есть Петя открывает фабрики на роисси параллельно рассказывая про «нет капитуляции! Роисся враг!»

Кошмарище
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а скільки ти в прігожена заробляєш, русская подруга Украіньі?
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Меньше кормить здесь надо эту дочь офицера.
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Зачем? Пусть вата в лугандонии сидит и дрочит на плешивого *****!!!
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щоб зручніше за пенсією їздити і поливати брудом Україну!!!!
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дот нужно там строить
а не переправу
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Нах. я ты ету крысу дырявую здесь выставил? Между КПВВ "Станица Луганская" и мостом монтируют две автобусные остановки, - ОГА - Цензор.НЕТ 9585
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Це називається ботоферма "Зє!Люді" на роботі.
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Це якраз із вашої ботоферми.😂
Чи ти забуваєш, як сам де тільки можна Медведчука з гівна відмиваєш та вибілюєш?
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А в мене таке питання, а коли ПС відмовиться підпорядкуватися зебілу, знаєте?
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"А в мене питання": коли це ти вже став "учасником УБД", коли ти сам мені писав, що не служив і не збираєшся?
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А в чем юмор про малолетку с апалчения ?
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Прикольно -- хохлы карячатся на сепаров... ...а потом.// как ******* -- с ихней стороны! ...но лучше с нашей... *)
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ждем с нетерпением открытия ж/д сообщения с ОРДИЛО и Крымом, а также запуска северо-крымского канала для крымских предателей! слава вазелиновым колаборантам!!!Отправить
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"Азов" отказались покидать зону разведения войск на Донбассе, не смотря на приказ говнокомандующего
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Еще бы, там на блокпостах золотая жила, такую фиг отдашь добровольно.
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А что ж ты не там ? Давай , подтягивайся на ноль .
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Торопятся с**ки. С такими темпами бы в по Украине мосты и дороги с остановками стороили. Ато у нас в основном как после бомбардировок дороги особенно на западной Украине.
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так вы идите работать, вместо трепаться на цензор. платите налоги, пополняйте казну. а потом критикуйте.
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Кому налоги я должен платить и пополнять казну?Сепарам и предателям? Да пашли вы нах.
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а копейкин шо, в баньке?
жланди - орион с чем-то, кацхло - гузман.а копейкин - шашка. хииии.
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А ты похоже сегодняшнюю норму выработки спагетти уже выполнил,раз разглагольствуешь здесь.
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обычно пишут про туалеты, утки и стариков. *вырабатывать (???) спагетти - что-то новое. Даже смешно.
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про социал - даже не понимаю смысла. про какую-то страду в Милане писали, но я в этом не спец. Я вообще вижу, они в путан-интернационалах разбираются - кeда там нам... мы только работаем и с домашними. а они уже все древние профессии испробовали. включая ******@@@.
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А во Львое шо? -- как на танках погонялись, гансюки за совками, а потом совки за гансюками -- так всё и осталось. К вокзалу, шоб доехать -- колёса не отваливаются? -- давно та небыл -- аж 2 года...
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Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (фото)
Богдан і забудовник Вавриш полетіли на відпочинок
Керівник офісу президента Андрій Богдан полетів до Туреччини на відпочинок із забудовником Андрієм Вавришем, якого називають «новим смотрящим за Києвом».
Про це повідомила журналістка Соня Кошкіна, яка поширила в соцмережах фото Богдана і Вавриша по прибуттю у аеропорту Анкари 3 жовтня.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/bogdan-vidpochivaje-u-turechchini-i-zvidti-rozkazuje-shcho-majdan-u-kijevi-proplachenij-foto-630550.html?fbclid=IwAR083EZbR1HXc9fifrS6uQXYaGpiQqKerTPhxg7DHFrkKrJM2dOJREcSNn0
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Отдых в Турции? ...для средних нищих... -- честно говоря.
Интересно, где Беня отдыхает? -- ему щас и Коча Заспа, за щастье...*)
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Ну скупой от нищего ничем как не отличается....
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Сегодня на заправке -- пивком докупался... -- там газовая колонка есть. ...чую -- шо-то слова знакомые лунають? ... не поверил своим ушам -- Мова! Причём, западэньска -- ! *)
Две тачилы с украинским номерами газом заливались -- и две Кобиты бегали ... ...правда, при Хлопцях -- я не рискнул знакомитьсмя... -- но, всё равно было приятно! *)
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Нефиг Украине на Западе делать! ...ну, как немца, в якутскую ярангу...
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Он вообще когда-нибудь работает? Или это снова оформили, как командировку? Круто! Лохи за все заплатят! Но это конечно же по версии зебилов ни разу не коррупция....
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Создаётся впечатление, что как только народными протестами веет, так Богдан смывается - так было на День независимости, когда народ объявил, что проведёт свой парад так случилось и сегодня ведь о народном вече было известно заранее
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Капитуляция это тоже мир. Только позорный. Если, мы проиграли сражение, и у нас не было другого выхода, это еще можно понять и сцепив зубы простить. Но то, что делает Моника Зеленски это невозможно ни понять, ни простить.
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в жопу пошел со своими донбассами, войнами до победного конца и идентификациями нации. Киздуй и воюй за свой домбас..
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Иди лесом недоразвитый. Если у тебя нет Родины, ее и не будет. У меня она есть...
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твоя родина-это схрон в галицайских лесах. так и скажи.
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в кацапстані таке депатрізоване гівно теж нікому не потрібно
але ти не розкисай: може Маск тебе на Марс підвезе
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баран ты тупорылый. ты хоть на флажок посмотри. Вы все патриоты такие идиоты, или только избранный?
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иди нах со своим путиным. Надоели вы безмоглые патриоты так, что уже сил нет терпеть ваше тупоумие.
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Ну взагалі то ти підеш туди зеватний дебіл.
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І тому ти завтра йдеш в військомат з проханням відправити тебе на передову?
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Еще раз поясняю особо одаренным, тупым и недоразвитым. Я отвечаю за себя. И если я увижу украинского Маннергейма, я готов за свою страну не только воевать, но и умереть за нее
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а если не увидишь, то и умирать не пойдешь? ясно..
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Конечно. Ни Порося, ни Моника Зеленски на Маннергейма не тянут. Пока только на Бенеша. За торгашей и трусов умирать желания нет
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Ну так ты идешь в военкомат или нет?
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Ты или тупой или недоразвитый??? Ты читать умеешь???
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Но минские соглашения подписал Порошенко!Он их подписал не для того, чтобы выполнять в одностороннем порядке, а для того, чтобы:
1. Остановить наступление России после Иловайска - в момент, когда у нас было очень мало сил.
2. Выиграть время для укрепления ВСУ.
3. Требовать от международного сообщества применить санкции к России, за то что она не выполняет свою часть соглашений.
Перечисленные пункты были выполнены! И всё, что нужно делать Зеленскому - продолжать ту же тактику.
Вместо этого Зеленский развалил международную антироссийскую коалицию, развалил МИД и нашу внешнюю политику, и пытается выполнять требования России (формула Штайнмайера, отвод войск) в одностороннем порядке. Кроме того собирается провести выборы на территориях ОРДЛО, которые на момент выборов не будут контролироваться Украиной ("наблюдение ОБСЕ" не равно "контролируются Украиной") и будут нашпигованы российско-террористическими войсками (которые Путин не выведет, потому что все эти годы он утверждает "наших войск там нет"). И вот этим территориям, на которых будут легитимизированы и поставлены во власть "моторолы" с "захарченками" Зеленский пообещал дать особый статус НАВСЕГДА.
Сепаратистские автономии в теле Украины - это и есть капитуляция на российских условиях.
Ничего подобного Порошенко не делал. При нём ни одна из сторон не выполняла Минские соглашения, но санкции за это получала только Россия.
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Слышишь. Хватит гнать пургу. Не страна Порося интересовала, а фабрики и заводики в россиии.....
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Геть і в неділю працюють ...
Не те, що їхній пре-зе-дент ... Те відпочиває, =оно сільно устаЙЬот= ...
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