 Погибшего на Донбассе бойца 14-й ОМБр Юрия Тышика проводили в последний путь на Волыни. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в материале местного издания "Вестник", сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Тышик родился в селе Мызово в 1991 году. Работал на заработках в Польше, в 2016 году проходил службу в 93-й ОМБр, а летом этого года подписал новый контракт с 14 бригадой. Служил старшим солдатом в 14-й отдельной механизированной бригаде, погиб 3 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером РФ.

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У него остались мать и сын.







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Фото: visnyk.lutsk.ua

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