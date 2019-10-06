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 Боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе 6 октября (обновлено)

Около 16:00 6 октября во время обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке погиб старший солдат Иван Дейкун.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июля 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

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Как сообщает Думская, Иван Дейкун - уроженец Южноукраинска Николаевской области. "41-летнего старшего солдата поразило несколько пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета. Он скончался на месте от болевого шока и потери крови", - говрится в публикации.

Боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе 6 октября 01

Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе 5 октября 24 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевую травму.

Источник: https://censor.net.ua/p3152387
 
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