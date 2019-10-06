 Акция "Остановим капитуляцию" прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/p3152384
ты отлично понимаешь как зашкварился, и в надежде отмазать и не получить наганяй от куратора - вылезло с воплями и истериками
а смысл? твой идиотизм не вызывает сомнения, как и примитивность фейков г+г и фейков кремлевской пропаганды.
До речи, ты поддерживаешь сдачу территории Украины, амнистию боевиков в обмен на обещания путина, ДА или НЕТ?
Это же ты нам держишь небо руками?
Странно, почему они еще не на передовой?
Или будем ждать когда сдохнет ***** и надеяться, что на его место не придет еще хуже.
А вот стронников политики зе никто не видел потому что им никто не платит.
Ні, я до людей прийшов.
Слова справжнього Президента і великого Українця.
Ґабсурда останнього меседжу взагалі виняткова. Хто не в курсі, зараз не Перша Світова і навіть не Друга. Натовпи піхоти, лобові ура-атаки на машинові ґвери та дохмуя втрат у кожному бою (як у Верденській битві, середні втрати - 9000 трупів на кв.км) - все це давно вийшло з воєнної моди.
Тож нахріна на фронті ******** війни (ще й позиційної) стільки живої сили, половина якої без бойового вишколу та досвіду - ХЗ
Приблизно як на ******** ґавтоматизований бойовий корабель запхати тисячу матросів за нормативами флоту початку ХХ ст. Навіщо? "А шоб службу пойняли, салабоньі! (и шоб больше старушек напрасно ждали сьіна домой, блеять!")
Взагалі-то мав на увазі коментаторів з однотипними меседжами "вот бьі их всех на фронт!!!111!1"
Взяти усіх, хто зібрався, видати кожному палку та дві цеглини - і вперед в атаку на сепарські позиції ("оружие - добьіть в бою")?
Таке вже було у 1941-1945. Нічого, окрім безглуздих смертей, таке "діло" не принесе.
Подібний варіант (усі на фронт) має сенс лише у випадку тотальної мобілізації - якщо почнеться повномасшабна воєнна агресія з ескалацією бойових дій.
Інакше буде тупо концентрація людей на позиціях - і відповідно зростання втрат.
Блть, цей відос там реально є
Щоправда, еротичність не айс... скажемо так - "на дуже вибагливого месьє"
Дніпро.
Админ, удаляй.
Выше сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, где Волкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом.
А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком:
"У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена".
Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это также означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленскому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.
Напомню также, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.
А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, что такими темпами уже через год от Украины ничего не останется. В обмен на бусы и зеркальца на прекрасный фотоальбом Зеленского.
Можете удалять. Спасибо.
Усіх, хто виступав проти цього закону, Порошенко називав зрадниками й агентами Кремля"
Зеленському необхідно виступити, і пояснити, що саме Порошенко поставив країну в невигідне становище.
І відмовитися від цієї формули.
10 тис. людей на багатоміліоне місто, це пшик. Політику роблять міліони людей, яких у вас вже ніколи не буде.