EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  12160  284
Материалы по теме:
Все про:акция (1953) вече (83) Киев (17976) майдан (3927) Богачук Олег (906)

 Акция "Остановим капитуляцию" прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж

6 октября в центре Киева прошла акция "Остановим капитуляцию".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 01
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 02
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 03
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 04
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 05

Также смотрите: Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 06
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 07Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 08
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 09
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 10
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 11
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 12

Также смотрите: Участники вече "против капитуляции" пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 13
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 14
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 15
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 16
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 17
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 18
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 19
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 20
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 21
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 22
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 23
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 24
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 25
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 26

Читайте: В акции на Майдане принимает участие около 10 тыс. человек, 300 правоохранителей следят за порядком, - Нацполиция

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 27
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 28
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 29
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 30
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 31
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 32
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 33
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 34
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 35
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 36
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 37
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 38

Также читайте: Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 39
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 40
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 41
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 42
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 43
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 44
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 45

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 46
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 47
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 48
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 49

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 50
Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 51

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 52

Читайте также: "Такого количества на Майдане не видел давно. Пусть кто-то попробует сказать про купленных людей", - Береза. ФОТО

Акция Остановим капитуляцию прошла в центре Киева 53

Фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3152384
 
   
 Топ комментарии
 
Киевлянам респект. Молодцы, что вышли. Если зе замутит антимайдан - вы знаете .что делать!!!
Акция "Остановим капитуляцию" прошла в центре Киева - Цензор.НЕТ 4496
 показать весь комментарий
 
НЕТ Капитуляции! Слава свободной Украине!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
зебил, а нехило у тебя подгорело от правды Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9668
ты отлично понимаешь как зашкварился, и в надежде отмазать и не получить наганяй от куратора - вылезло с воплями и истериками Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5195
а смысл? твой идиотизм не вызывает сомнения, как и примитивность фейков г+г и фейков кремлевской пропаганды.
До речи, ты поддерживаешь сдачу территории Украины, амнистию боевиков в обмен на обещания путина, ДА или НЕТ?
 показать весь комментарий
 
Армия которая отступает со своей земли отдавая жителей на расправу врагу ето не армия. Не надейтесь что ***** оценит ваш подарок.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а армия сидящая на форумах, а не в окопах, єто армия? Воин диванной дивизии
 показать весь комментарий
 
 
Ну так за твоей спиной можно и посидеть.
Это же ты нам держишь небо руками?
 показать весь комментарий
 
Ты из Донецка пишешь, уставший от войны? А я знаю многих которые побросали все нашитое, свои дома на дамбасе и сейчас по сьемных квартирах скитаются уже 6 лет и вряд ли уже вернутся потому что их же соседи сепары заняли ихние квартиры и угрожали расстрелять если они вернутся. Спроси у них хотят ли они чтобы ВСУ дальше к Киеву отступали. На то она и армия чтобы воевать и иногда жертвовать собой, а не 100 лет на шее у налогоплательщиков сидеть. Не хотите воевать то распускайте армию и подымайте свои белые кальсоны и сдавайтесь. Будешь в Сибири лес валить или посмотрим как ты запоешь и будешь возмущаться когда тебя кацапы в свою армию заберут.
 показать весь комментарий
 
 
Армия, сидящая на диванах,теперь называется информационные войска!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
та вам дякулам лишь бьі продаться подороже
 показать весь комментарий
 
Подробно о Зеленском от ярого порохофоба. Уже даже он начинает говорить многое из того ,что я ранее предсказывал.
 показать весь комментарий
 
 
А шо слуга УРода так и обоссалось выйти к народу?? А шо такое ЗЕкловун? там же невиданная поддержка 73%, шо ж ты так обосрался то?
 показать весь комментарий
 
 
а петя на михомайдане был?или 54 поддержки это не 73?я не поддерживаю обоих этих, если что
 показать весь комментарий
 
Бенін слуга. рехнувся, заварив зелену кашу, зрада, капітуляція,брехня.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все хотят силового освобождения.
Странно, почему они еще не на передовой?
Или будем ждать когда сдохнет ***** и надеяться, что на его место не придет еще хуже.
 показать весь комментарий
 
 
а почему ты удмурт задаеш нам такие вопросы. кто тебе вообще разрешил с бутылки встать?
 показать весь комментарий
 
 
"Людей в форме канадской армии сняли на видео в Протасовом Яру Два автобуса с военными были замечены сегодня в воскресенье, 6 октября, в Протасовом Яру" а потом будут дебаты - кто стрелял, откуда и зачем ?
 показать весь комментарий
 
Не пейте паленку, а то так и инопланетяне прилететь могут.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошие фоточки. Прилично одетые люди в киеве, где уровень доходов населения значительно превышает доходы в других регионах, пришли в выходной день заработать 100 грн. Да зебобики? Петя все оплатил и всех согнал на митинг в приказом порядке. Кто не пришёл того уволят завтра с работы. Да?
А вот стронников политики зе никто не видел потому что им никто не платит.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Доо,, а что не постоять бы 2 часа на свежем осенней погоде и заработать соточку Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1608
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Жалко что все эти пенсионеры завтра разойдутся по домам.
 показать весь комментарий
 
думаємо свїми головами- чи зміг би залишись Аваков при пліснявій владі зі своїми жонами Білецького , не пообіцявши їм підтримку у дєлішках Кремлівсько-- Бєнінських???
 показать весь комментарий
 
 
На " розводі " війська САМЕ МІЛІЦІЯ АВАКОВА забезпечуватиме безпеку людей , яких залишить українська армія . Й саме звідти вкзано Білецьому вийти на відеозв"язок на віче.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков с любой властью договорится. Он слишком умный.
 показать весь комментарий
 
потому в нацженах у него неоонацисты из России , потому он и с Беней выборы сделал , топил Билецкий Пороха, чтобы сейчас сдать Украину ... Он умный...
 показать весь комментарий
 
 
Умный, потому что не стал тонуть с Порохом как все.
 показать весь комментарий
 
Петро Олексійовичу ви будете виступати?
Ні, я до людей прийшов.
Слова справжнього Президента і великого Українця.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
100% это собралиси 8% песики
 показать весь комментарий
 
 
Скільки 🐷🐶 в коментах ко-ко-копротивляється... І хоч би роздали різноманітні методички. Ніт - всім однакові: "военкомат!!!111" і "фсем на фронт!!!111!1".
Ґабсурда останнього меседжу взагалі виняткова. Хто не в курсі, зараз не Перша Світова і навіть не Друга. Натовпи піхоти, лобові ура-атаки на машинові ґвери та дохмуя втрат у кожному бою (як у Верденській битві, середні втрати - 9000 трупів на кв.км) - все це давно вийшло з воєнної моди.
Тож нахріна на фронті ******** війни (ще й позиційної) стільки живої сили, половина якої без бойового вишколу та досвіду - ХЗ Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 3723
Приблизно як на ******** ґавтоматизований бойовий корабель запхати тисячу матросів за нормативами флоту початку ХХ ст. Навіщо? "А шоб службу пойняли, салабоньі! (и шоб больше старушек напрасно ждали сьіна домой, блеять!")
 показать весь комментарий
 
 
а рожі какіе фашісткіе на фотках - скажі, касап?
 показать весь комментарий
 
 
Не зрозумів зв'язку між моїм коментом та вашою відповіддю.
Взагалі-то мав на увазі коментаторів з однотипними меседжами "вот бьі их всех на фронт!!!111!1"
 показать весь комментарий
 
 
Як язиком волати всі здібні майстри, ак діло робити то всрались.
 показать весь комментарий
 
Согласен. Как спел когда-то классик, - "И из кустов назвал Волка Сволочью!" Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1260 Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1260 Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1260
 показать весь комментарий
 
Конкретизуйте "діло" (хоча взагалі-то роблять справи).
Взяти усіх, хто зібрався, видати кожному палку та дві цеглини - і вперед в атаку на сепарські позиції ("оружие - добьіть в бою")?
Таке вже було у 1941-1945. Нічого, окрім безглуздих смертей, таке "діло" не принесе.
Подібний варіант (усі на фронт) має сенс лише у випадку тотальної мобілізації - якщо почнеться повномасшабна воєнна агресія з ескалацією бойових дій.
Інакше буде тупо концентрація людей на позиціях - і відповідно зростання втрат.
 показать весь комментарий
 
Негайно зайшов на улюблений Порнхаб...
Блть, цей відос там реально є Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 7577
Щоправда, еротичність не айс... скажемо так - "на дуже вибагливого месьє"
 показать весь комментарий
 
 
Дякую хлопцям і дівчатам, що виступали в Києві! Колоборантів Вову і Пєцю на нари!!!!!
Дніпро.
 показать весь комментарий
 
 
йулю на царство?давно ли ты обратно переобулся? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 8781
 показать весь комментарий
 
 
Були сподівання на Воху, але даремні. Воха - такий самий російський шпигун, як і Пєця. А їх протистояння удаване, постановочне. Вони все роблять узгоджено
 показать весь комментарий
 
 
так а кого же на "царство" после бегства зели?как бы опять петя не пришел Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9529 выдвигайте там харизматичного лидера...вакарчук кстати не хочет там с броневичка выступить? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9529
 показать весь комментарий
 
 
Після цього Нового Року Лідер з'явиться. Бо три рази українці були одурені. У 2010му їх одурили воровайки Ющенкі, які закликали "противсіх". У 2014му українців одурили воровайки Луценкі і Томєнкі, які закликали "водинтур". У 2019му українців одурили шахраї Порошенко-Зеленські, які отримали з кремля команду разом виштовхати Юлю з влади.
 показать весь комментарий
 
 
Гірше за все, що українці це зрозуміють лише тоді, коли через декілька місяців їх дзьобне смажений півень в одне місце. Але хто українцям заважав думати раніше? Хто заважав? Хто???
 показать весь комментарий
 
Ні на вову, ні на обожнювану тобою юлю, ніяких сподівань не було. Тому що, вони махрові популісти, єдиною метою яких є набити кишені баблом. Так що твій патриотизм удаваний, постановочний. І єдина твоя мета впарити хохлам будь-якого президента, який не є патріотом, і не здатний до опору агрессору. Тобто будь-хто, аби не Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Не драматизируй так.Тут больше барыга воздух сотрясает со своей капитуляцией.Больше у него шанса не "присесть" не будет.Ни один здравомыслящий политик не пришёл на этот пэдромитинг.
 показать весь комментарий
 
что там, путч начнется раньше декабря, ваши прогнозы?
 показать весь комментарий
 
После разгона облаков и войны с Англией.
 показать весь комментарий
 
 
да не в раше путч, а у нас, ты попутал Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 7393
 показать весь комментарий
 
Позвони Богуцкой , она скажет когда .. Организационные вопросы путча , решает она . Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9906 .
 показать весь комментарий
 
что ж ты попалил петиного крота в зеленом братстве?
 показать весь комментарий
 
.Почему сразу -попалил ,, она официально назначена Петром , на должность спикера путча . Он сам это сказал , в интервью Янине Соколовой . ! Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9270 .
 показать весь комментарий
 
Эта акция за Петю или против, что то я не понял.
 показать весь комментарий
 
 
а может эта акция и не за и не против политлузера, такая версия не приходила в голову?хотя петя к ней все равно примажется в дальнейшем, я просто уверен
 показать весь комментарий
 
 
а у вовы примазаться к акции не получается...
 показать весь комментарий
 
 
ну так акция как бы против вовы и есть...кстати бы хорошим пиар ходом для него действительно, было самому прийти на тот майдан и выступить...но, возможно, смелости и не хватило
 показать весь комментарий
 
о какой смелости речь, он анализы боится сдать...не удивимся, если он до сих пор не привит прививками
 показать весь комментарий
 
Йому ще текст не написали, а якщо написали. він слова ще не вивчив, не встиг. А сам слова в речення складати в нього якось не того... А щоб осмислено, щоб думка якась, логіка - то взагалі проблема.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А цей шо 24 години дає працьовитий,чи озабочений? А підмиваєця часто? А бере як довго і глибоко? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 9622
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пэбилизм.
Админ, удаляй.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Может хватит уже майданить ? Может пора довериться людям которых выбрало большинство , а не идти на поводу у меньшинства ? Может пора уже законы соблюдать ?
 показать весь комментарий
 
 
нет, это будет явно не в традициях новой украинской демократии
 показать весь комментарий
 
Не будет никакого Майдана. Даже сами протестующие понимают что это будет конец Украины.
 показать весь комментарий
 
ну если протестующие уверуют что конец будет при зеле, а вот после третьего майдана вот точно повезет, и будет выбран идеальный президент? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5387
 показать весь комментарий
 
Зе обрати внимание на мостовую, пока не разбирается, у тебя есть неделя. И где же 73% антимайдановцев? Денег Ко. не дал?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Война у порога, а мы не готовы

Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 6107
 показать весь комментарий
 
Как всегда у вас ,зюзики ,, - не готовы .. Хоть к чему то вы можете быть готовы .?? Акція "Зупинимо капітуляцію" відбулась у центрі Києва - Цензор.НЕТ 1903 .
 показать весь комментарий
 
 
Это бомба. Сведу в один пост.
Выше сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, где Волкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом.
А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком:
"У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена".
Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это также означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленскому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.
Напомню также, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.
А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, что такими темпами уже через год от Украины ничего не останется. В обмен на бусы и зеркальца на прекрасный фотоальбом Зеленского.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, в какой говнище сайт превратился, тьфу. Поищу шо то другое.
Можете удалять. Спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
да здравствует капітуляція, соя и мальдивы!
 показать весь комментарий
 
 
"Нехай Порошенко краще розкаже, як і навіщо він вигадав ті Мінські домовленості. Це ж він їх писав із Меркель, Олландом і Путіним. Це ж він породив всі ці проблеми. А ми зараз думаємо, як це буде виконуватися.
Усіх, хто виступав проти цього закону, Порошенко називав зрадниками й агентами Кремля"

Зеленському необхідно виступити, і пояснити, що саме Порошенко поставив країну в невигідне становище.
І відмовитися від цієї формули.
 показать весь комментарий
 
 
Коли вийдуть ті, кому насточортіла війна то ви несщасні 10 тис. з дому побоїтесь вийти.
10 тис. людей на багатоміліоне місто, це пшик. Політику роблять міліони людей, яких у вас вже ніколи не буде.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх