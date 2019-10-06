 Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook.

"И вот на этой неделе ВР приняла в первом чтении законопроект 1208-2 про создание Бюро финансовых расследований. В суете прошедшей недели не успел ознакомиться с ним, но есть и выходные, так что могу коротко рассказать о том, что мы пока имеем на выходе:

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1. В з/проекте нет ничего, про то, что это будет Единый орган, концентрирующий всю полноту власти по предотвращению экономических преступлений. Он наделяет БФР полномочиями расследовать финансовые преступления, но не уточняет, что другие ведомства не имеют права этим заниматься!

2. В з/проекте исчез декларируемый ранее принцип "не числом, а умением" и уже нет нормы законодательного ограничения численности БФР в рамках 2500-3000 сотрудников. И вместо грамотных аналитиков и профиков туда могут понабирать очередное силовое сборище "решал-наезжал", хорошо умеющих лишь создавать шумные "маски-шоу" и блокировать работу бизнесменам.

3. 3/проект не устанавливает (в отличие от примеров с НАБУ и ГБР) размер должностных окладов и дополнительных выплат для сотрудников Бюро. А если зарплаты там будут не рыночные и низкие, то профессиональных спецов БФР однозначно не соберет. А радостно слетятся старые кадры по принципу "вот тебе пистолет, и крутись, как хочешь"!

4. БФР - орган досудебного расследования, основным заданием которого будет предотвращение, выявление, прекращение, расследование и раскрытие уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности и будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений. БФР подчиняется правительству и курируется Министерством финансов. Руководитель БФР назначается и увольняется Кабмином по представлению министра финансов на 5 лет, но не более 2 сроков подряд. Критерии (KPI), по которым можно признать работу главы БФР неудовлетворительными, в з/проекте не определены. Открытого конкурса на должность главы в з/проекте тоже не предусмотрено. Только "консультативный конкурс" без прописанной процедуры проведения.

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5. Права БФР представляют полный классический набор для любого силового ведомства: полицейские функции и оперативно-разыскные мероприятия (слежка с помощью спецсредств, проникновение в жилые помещения, институт "информаторов" и пр.). Разве что не будет своей силовой поддержки, а физическую защиту работников обеспечит Нацполиция.

Вывод один. Если з/проект не исправить, то в дополнение к существующим получим еще одно силовое ведомство с риском, что оно вместо борьбы с ключевыми схемами разворовывание бюджета и реальными финансовыми преступлениями, продолжит традиции массового открытия уголовных производств без особой судебной перспективы, но зато с широкими возможностями прессовать "белый" бизнес", - подчеркнул предприниматель.

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