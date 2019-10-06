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 Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский. ИНФОГРАФИКА

Уже года три ведутся разговоры о едином и профессиональном государственном органе, который сконцентрирует на себе борьбу с экономической преступностью и уберет дублирование этой функции с остальных силовых министерств и ведомств, однако законопроект о Бюро финансовых расследований этого не предусматривает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал основатель и глава группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский на странице в Facebook.

"И вот на этой неделе ВР приняла в первом чтении законопроект 1208-2 про создание Бюро финансовых расследований. В суете прошедшей недели не успел ознакомиться с ним, но есть и выходные, так что могу коротко рассказать о том, что мы пока имеем на выходе:

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 теруправлений, назначение и увольнение директора Кабмином: на сайте Рады обнародовали законопроект о Бюро финрасследований

1. В з/проекте нет ничего, про то, что это будет Единый орган, концентрирующий всю полноту власти по предотвращению экономических преступлений. Он наделяет БФР полномочиями расследовать финансовые преступления, но не уточняет, что другие ведомства не имеют права этим заниматься!

2. В з/проекте исчез декларируемый ранее принцип "не числом, а умением" и уже нет нормы законодательного ограничения численности БФР в рамках 2500-3000 сотрудников. И вместо грамотных аналитиков и профиков туда могут понабирать очередное силовое сборище "решал-наезжал", хорошо умеющих лишь создавать шумные "маски-шоу" и блокировать работу бизнесменам.

3. 3/проект не устанавливает (в отличие от примеров с НАБУ и ГБР) размер должностных окладов и дополнительных выплат для сотрудников Бюро. А если зарплаты там будут не рыночные и низкие, то профессиональных спецов БФР однозначно не соберет. А радостно слетятся старые кадры по принципу "вот тебе пистолет, и крутись, как хочешь"!

4. БФР - орган досудебного расследования, основным заданием которого будет предотвращение, выявление, прекращение, расследование и раскрытие уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности и будет состоять из центрального аппарата и территориальных управлений. БФР подчиняется правительству и курируется Министерством финансов. Руководитель БФР назначается и увольняется Кабмином по представлению министра финансов на 5 лет, но не более 2 сроков подряд. Критерии (KPI), по которым можно признать работу главы БФР неудовлетворительными, в з/проекте не определены. Открытого конкурса на должность главы в з/проекте тоже не предусмотрено. Только "консультативный конкурс" без прописанной процедуры проведения.

Также читайте: Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о создании Бюро финансовых расследований

5. Права БФР представляют полный классический набор для любого силового ведомства: полицейские функции и оперативно-разыскные мероприятия (слежка с помощью спецсредств, проникновение в жилые помещения, институт "информаторов" и пр.). Разве что не будет своей силовой поддержки, а физическую защиту работников обеспечит Нацполиция.

Вывод один. Если з/проект не исправить, то в дополнение к существующим получим еще одно силовое ведомство с риском, что оно вместо борьбы с ключевыми схемами разворовывание бюджета и реальными финансовыми преступлениями, продолжит традиции массового открытия уголовных производств без особой судебной перспективы, но зато с широкими возможностями прессовать "белый" бизнес", - подчеркнул предприниматель.

Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский 01

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Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский 02

Источник: https://censor.net.ua/p3152380
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да, там же в Израиле, тоже наши люди!!! Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 186 Это просто какойто сюр, Підлога Маккартні платит налоги, чтобы хитрым евреям на земле, мать ее, обитованной платили пенсии. Я думаю Моисей поставил бы лайк Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6970
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Скоро ФОП-ам заборонять надавати послуги, от там буде весело. Всіх на ТОВ, а там вже і зацікавленість з боку органів контролю в рази більша- постійні перевірки, виїмка документації та інше. А документації там тонни...
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простіше поїхати до Чехії та Польща та там відкрити місцеве ТОВ.
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Ну стыдно же работать без кассовых аппаратов? Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 510
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А зачем кассовые аппараты ? Надо больше собирать денег на пенсии в Израиль для евреев ?
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Ну да, там же в Израиле, тоже наши люди!!! Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 186 Это просто какойто сюр, Підлога Маккартні платит налоги, чтобы хитрым евреям на земле, мать ее, обитованной платили пенсии. Я думаю Моисей поставил бы лайк Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6970
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Вас идиотов уже сбрасывать собрались. А вы о непонятном )) - Посадите кого нибудь из олигархов для остужения ситуации. Если ахмета,кишка тонка...То хоть начните с его окружения близкого. Иначе кранты ))
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І чого під цим коментарем нема лайків прихильників Зе.😏
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Починати потрібно з петі барижного та свинарчуків! А козломойським вже заокеанські партнери займаються!
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Так на Петю ничего нет , кроме портновской блевотины. Как-же сажать без вины ?
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И происходящее в Киеве, и эта стопудово заказная статья - тому пример. Дожуются сопли...
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всё может быть...с этих станется..."податкова милиция" уже була... вместо Фукса стричь-будут простых украинцев...
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ой да последние 2 месяца маски шоу и так уже ездят по офисам предпринимателей вытрушивают всё что можно не спрашивая.., видимо пошла команда собирать деньги на верх
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Евреям Коломойскому и еврейки Моники Зеленски все мало и мало денег . Ещё надо евреям в Израиле пенсии платит . Так что будут выжимать все соки .
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Если ты говоришь правду , то ты автоматически уже антисемитист ? Эта ху и ня не действует на меня . Я пишу так , как считаю это правдой
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Ты хочешь обвинить его что это он подписал договор с Израилем ? Но это ложь !
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ну как я могу обвинить этого честного еврея Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6250
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Правильно глаголыш. Ещё не забудь про Монику и Беню
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Лохи , для учителей которые учат ваших детей денег на зарплаты нет , а для евреев в Израиле на пенсии есть ? Хахаха! Работайте лохи , что бы евреи хорошие пенсии получали в Израиле!
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не пиши дурню, удмурдъ Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6020 чи може сьогодні день п"яного дуньчика? Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 62
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Если ты пишешь, что это дурня , так и объясни почему !
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да все покажет время, некоторые паникуют, так как налогов не хотят платить и разводять плачь по инету, хотя надо начинать с олигархов
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Зачем вообще платит налоги в Украине? Вот я в Дании понимаю , зачем я плачу налоги , а вот в Украине зачем платит ? Объясни
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не в силах объяснить, завели вы меня в тупик, в полицию обращаюсь, законной справедливости нельзя добиться, в суде не могу получить соблюдения закона, в исполнительной службе тоже, сам думаю зачем?
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Смотри как все просто . В Дании в школах нет поборов с родителей , почему ? Потому что школа и зарплата учителей финансуеться с моих налогов , с таких как я . Где-то 2 недели назад я ходил к врачу , я тоже ему не платил и взятку не давал , но он же не задаром меня лечил , верно ? Зарплата его с моих налогов . Например, дороги , это все за налоги строятся , и т д .
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Эх, да что вы мне рассказываете, то что я знаю, прекрасно менталитет Европы и сколько нам далеко до этого,но так сложилось что разные условия в разных странах, в силу своих обстоятельств
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Так зачем платит налоги , если так сложилось?
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Каждый может так и прячет доходы, одни чтобы выжить..а кому мало сверх доходов, непомерная жадность захватила их....это кто у власти, а народ борется за выживание, ну Украину не даром же называют страной третьего мира, это все сложно, со стороны Дании
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Много текста, но неинформативно! Где обращение к зебилам!!!??? Где призывы к свержению власти!!!??? Про Богдана где, про Коломойского!? Так до шлема не добраться!!! Бюро финансовых расследований может стать еще одним силовым ведомством с возможностями прессовать бизнес, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 6104
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Мы чётко идём путём кремля. Все кальки оттуда.
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100 % ! Как сегодня прочитал , что Богдан написал , что Майдан проплачен, все повторяет как в кремле . Ещё только госдепа не хватило
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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