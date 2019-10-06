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 Участники вече "против капитуляции" пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции вече на Майдане "Остановим капитуляцию" пришли под здание Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники акции требовали отставки главы Офиса Президента Андрея Богдана. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Богдан считает, что акция "Ні - капітуляції" организована за деньги

Позже участники акции также побывали у здания Кабмина, после чего вернулись на Майдан. Призвали всех прийти на вече 14 октября. 

Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 01

Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 02
Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 03
Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 04

Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 05
Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 06
Участники вече против капитуляции пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана 07

Источник: https://censor.net.ua/p3152370
 
   
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Только Порошенко спасет Украину. Зеленому клоуну веры нет. Ведь он никому ничего не должен кроме каломойского!!! Участники вече "против капитуляции" пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана - Цензор.НЕТ 1603
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А чегож именно он, более достойного не заслужил и ?
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Технологии...питерьі влияют на вьіборьі во всем мире. Чего бьі на украинские не влиять? Технологии давно известньі. Но совки зеленина не вникают.
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Не спасет Порошенко Украину.Пока в стране большинство-Зебилов и порохоботов,не способных видеть ошибки своих лидеров-не будет изменений в стране.Пока народ не поумнеет,не будет наивными дураками...
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Проблема не в том! Проблема в том что в Украине выборы без выбора!
30 лет выбирают между говном и говном... На последних выборах Порошенко был лучше но выбрали говно другое!
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- Армянин луччэ чэм грузин..
- Чэм, чэм, луччэ..?!
- Чэм грузин..
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При чем здесь 5-й през? За зельца голосило 30% вьіборцив😂 Навешивать ярльік "порох хобот" на 70% взрослого населения- глупость несусветная. По методичкам лохтинским.
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бла бла бла мы порохоботы все видят по выборам в ВР! Нас не нае..шь мы не зебилы!
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немного не так.
слава нации - смерть мыролюбцам.
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Да его хрен поймешь кто оно, бурят удмурт или якут
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В Бурятии пусть шаманы и разберутся кто он
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оно урка???
не смеши копыта
фраер и шестерка
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Когда фраер прикидывается уркой, значит он уже урка. Здесь вон Клоун прикинулся целым президентом, а его раз и выбрали.
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Ого. Бурят не дозволить Зєлі себе звільнити. Швидше Богдан вижене недопрезедента.
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вот за отставку богдана нужно на зелю давить так, что бы и спал под диваном от страха)))
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це про вас зелень писав Шевченко -
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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Мечтать не вредно...
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Ленка-апалченка поддерживает. Этот Богдан реально отбил мужа..
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бурята-на родіну, в вєлікую тартарію.
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а мы быстро учимся!!!
хоть жы2 нас держит за быдло
но гены сильнее
ну не покупали мы билеты в конслагеря
а шли на фронт или в партизаны
а курносые все нас за гоев держат
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А це хороший хід
Треба тиснути на гідранта ато розпоясався жд ненькою торгувати
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Бурят только внешняя сторона медали. Главное-коломойша! Причина там.
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Шкода, що не в Києві, теж би підтримав.
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Не удивлюсь если опять будет приказ разогнать кого то силой, хотя это будет полезно, а то другими способами согнать этих скотов просто нету.
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В первую очередь нужно требовать отставки Хомчака. Ето он сдает наши позиции врагу и он нашептывает Зеленскому план действий.
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Та кожен день у Верховній раді зелєбобіки мітингують.
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не будет, потому что все зебилы безмозглые, сцыкливые как и их идол диванные воины
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Сесійний день у Верховній Раді покаже
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гнать эту зеленую нечисть на ростов!
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Скільки ще десятків тисяч повинно загинути наших молодих українців на цій війні? Можливе вирішення питання дипломатичним шляхом, бо воєнним - однозначно погубимо Україну. Які пропозиції щодо припинення війни має той, хто зібрав народ на майдані?
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Є один вихід - ізолювати цю пухлину, поки не захлинеться.
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Вы цену победы поймете только когда, в ваш дом вломится бандит с оружием, и будет настаивать на смене жильцов квартиры, а у вас то оружия нету. Как вы поступите?
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Йди вже сватіів дивитись, уставший однозначний.
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пропозиция одна!!дать кацапам пинды такой чтоб убрались!!(с территории украины) Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 9966 Учасники віче "проти капітуляції" прийшли під Раду. Заявили нову вимогу - відставка Богдана - Цензор.НЕТ 7173
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Ну кто-то ещё сомневается что под видом «борьбы против капитуляции» разные темные личности мутят свои тёмные делишки

Богдан к якобы капитуляции вообще никаким боком, даже если к нему и плохо относиться
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Х он на вас ложил, он правая рука Зеленского и за ними 73% народа Украины причем лучшей его части.
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Мордва, а ти какое отношение имеешь к народу Украіни?
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Мой голос из Днепра в 73% лучших представителей народа Украины а тебе маргиналу только и остается из-заугла отгавкиваться как Табаки
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У вас русосвинок оно не проходит веками!
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Кто тебя сделал русосвинкой?Сочувствую,тяжело тебе,наверное,на Рашке.Порохосвинкам легче
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И не только Богдана! Еще мандель! И пусть рассжет, почему коломойский начал торговлю с РФ! Какие мы санкции можем требовать от ЕС,США, если зебенин телепузик начал торговать с рф?!
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Українці програли на виборах. Але навіть 25% здатних взяти на себе відповідальність (на противагу 73% дупоголових, які готові все довірити мультику) можуть врятувати Україну. Доведено майданом.
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Чойта мне кажется, что через неделю начнут устанавливать йолку.
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Порох все в одну кучу,вдруг хоть что-то пройдет🤣🤣🤣
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Ему уже ничего не поможет,сдулся порохосвин,теперь только допросы,с полиграфом
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та вы шо...на святое покушаться?
и где потом такого...шептуна))) найти ?
и что он сможет без суфлера сказать?
та ну...))))
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