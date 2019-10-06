 Участники вече "против капитуляции" пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники акции требовали отставки главы Офиса Президента Андрея Богдана.
Позже участники акции также побывали у здания Кабмина, после чего вернулись на Майдан. Призвали всех прийти на вече 14 октября.
30 лет выбирают между говном и говном... На последних выборах Порошенко был лучше но выбрали говно другое!
- Чэм, чэм, луччэ..?!
- Чэм грузин..
слава нации - смерть мыролюбцам.
не смеши копыта
фраер и шестерка
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
хоть жы2 нас держит за быдло
но гены сильнее
ну не покупали мы билеты в конслагеря
а шли на фронт или в партизаны
а курносые все нас за гоев держат
Треба тиснути на гідранта ато розпоясався жд ненькою торгувати
Богдан к якобы капитуляции вообще никаким боком, даже если к нему и плохо относиться
и где потом такого...шептуна))) найти ?
и что он сможет без суфлера сказать?
та ну...))))