 Участники вече "против капитуляции" пришли под Раду. Заявили новое требование - отставка Богдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники акции требовали отставки главы Офиса Президента Андрея Богдана.

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Позже участники акции также побывали у здания Кабмина, после чего вернулись на Майдан. Призвали всех прийти на вече 14 октября.

















