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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники "вече против капитуляции" пришли под Офис Президента Украины на улице Банковой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После акции на Майдане, участники вече около 14-30 решили идти под Офис Президента на Банковой.

Они скандировали "Нет капитуляции!". Потом намерены пойти к Верховной Раде.

Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 01

Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 02

Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 03
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 04
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 05
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 06
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 07
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 08
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 09
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 10
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 11
Участники вече против капитуляции пришли под Офис Президента 12


Источник: https://censor.net.ua/p3152365
 
   
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Уже понятно, что из Моники президента не получилось... придется Порошенко просить, чтобы он снова взялся за это тяжелое дело.
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Спасибо Зеленскому за то что снял забор, в отличии от 8% пебила
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Порохоботы кидают в спам за правду? Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 7418
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Порохобот не на Майдані,порохобот-на дивані.
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Порошенка очень нужно попросить занять место у параши! Барыга и вор должен сидеть в тюрьме!!! Желательно вместе с подельниками: Югой Продажным,Каноненом, Колейхарошимпарнем, Свинарчуками,Пашинским,Кроликом с бородкой и т.д. по списку!!!
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на колінах будеш просити..? як же ви псевдопатріоти вже прикумарили..
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Це хто там волає?Сцикун який ховається від допитів у ДБР?
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а давай вспомним о повестках твоему валодьке сцанычу.
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Рассадить всех по БТР-ам и на штурм Донецка!
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Ща удалят, сегодня так
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парашннкову сынку командиром и всех участников акции отвоевывать крым, данбас
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А ты по ходу у гопников по жизни отсасываешь
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ого
да ты стратег...
давно служиш слугам???
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И только небо засветилось,
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой (с)
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всем участникам акции по автомату и на передовую
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ви пено один з тих, хто, лежачи на дивані, страшенно втомився від війни, так ?
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А вы, видимо, на диване героически митингуете против капитуляции?
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Ты уже черконул?
Подсказка: контракт на работу порохоботом не считается.
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и тебя удалят
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Накуя, манясашин?ЗЕ!***** сказал, что там перемирие и нужно не стрелять,а отводить войска с позиций.
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Ну да, а то если недовольные на танках с передовой приедут комуто будет весело
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ни тебе судить
гастробайтершо
ты как под наш флаг попало??
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При Поці такого не було,бо прохід був закритий,і там чергувало зо три тисячи мусарів.Ось вам і різниця,між Зелєй та Поцєй))А так більше різниці і немає.
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Тихо, тихо, не говори это порохоботам, они считают что не было митингов под АП раньше потому что Порох идеально работал и не давал поводом для митинга
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Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку не планируют снижать



Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 3175

Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1».
«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь - должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот кто живет в большом доме платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система», - сообщила Маркарова.

Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 9756


По ее словам, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.
«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», - добавила Маркарова.
Напомним, 14 июля НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ для населения на 11,8% в сравнении с ценой, которую компания установила ранее. С августа цена на газ для населения снизилась на 5,5% и составила 5 тыс. 568 грн за тысячу кубометров с НДС.
9 августа «Нафтогаз» обратился в суд с просьбой признать противоправным постановление правительства, которым были изменены расчеты цены газа для населения.
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те що говорили попередники, але ж зелі хотілось піару, тому народ знову пошили в дурні.
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Ая-яй, значит, Зелемойский и про это тоже врал перед выборами?
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военкоматы ВООБЩЕ никого не могут набрать в этот призыв, говорят, что выехали за границу
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Чего они ждут? Формула Штанмайера уже подписана. Она уже выполняется. Надо начинать брать почту и телеграф.
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Пора ставить паладки и приносить покрышки. Зеля должен увидеть что так просто народ не уйдет и не проглотит капитуляцию.
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Нельзя! Путин нападёт!
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А верх цинізму сьогоднішнього "ні капітуляції" це те, що після Ілловайську який стався(і це доведено) через договір керівництва України з країною агресором в результаті якого загинули сотні захисників України, НІКОГО бл... не путчило! Наших просто розстріляли, як в тирі і все.
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Говорят что по плану организаторов митинг должен закончиться в 18:00, посмотрим, если это всё не проплачено - то организованного расхождения по домам не будет.
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при поце мальдивском такого не было
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 5 окт.

Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 5453

Вместо тысячи слов.
Выступает кремлевская вошь Бойко и втирает про компромисс с агрессором. Поддержка зала - 74%.
Это все что вам нужно знать про аудиторию шустерской "Свободы слова"


Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента - Цензор.НЕТ 3344
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Почему ета тварь еще жива, 6-й год войны? Вы представляете чтобы во время войны Геббельс спокойно ходил по Маскве и еще вещал по радиоприемнику?
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Пошли на банковую покричать - дякуэмо-дякуэмо)))
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Хохлы сместили Президента Порошенко,надеюсь ненадолго
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