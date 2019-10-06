 Участники вече "против капитуляции" пришли под Офис Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После акции на Майдане, участники вече около 14-30 решили идти под Офис Президента на Банковой.
Они скандировали "Нет капитуляции!". Потом намерены пойти к Верховной Раде.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После акции на Майдане, участники вече около 14-30 решили идти под Офис Президента на Банковой.
Они скандировали "Нет капитуляции!". Потом намерены пойти к Верховной Раде.
да ты стратег...
давно служиш слугам???
Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой (с)
Подсказка: контракт на работу порохоботом не считается.
гастробайтершо
ты как под наш флаг попало??
Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы. Об этом заявила Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью на телеканале «1+1».
«Вопрос в рыночном образовании тарифов. Цена на природные ресурсы должна соответствовать их цене. Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь - должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми. Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот кто живет в большом доме платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система», - сообщила Маркарова.
По ее словам, введение рыночных цен на газ для населения является одним из требований МВФ. Также в МВФ поддерживают стремление правительства выплачивать денежные субсидии тем гражданам, для которых коммуналка является слишком дорогой.
«Правительство работает над тем, чтобы не более 15% доходов семьи уходило на коммунальные услуги», - добавила Маркарова.
Напомним, 14 июля НАК «Нафтогаз Украины» снизил цену на газ для населения на 11,8% в сравнении с ценой, которую компания установила ранее. С августа цена на газ для населения снизилась на 5,5% и составила 5 тыс. 568 грн за тысячу кубометров с НДС.
9 августа «Нафтогаз» обратился в суд с просьбой признать противоправным постановление правительства, которым были изменены расчеты цены газа для населения.
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