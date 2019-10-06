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 В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице. ФОТО

В Запорожье парень 2004 года рождения взял автомобиль родителей без их разрешения и устроил в смертельное ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ нацполиции в Запорожской области, сообщение об аварии на улице Чумаченко поступило правоохранителям 5 октября.

Полиция установила, что водитель автомобиля "Hyundai" 2004 года рождения, который взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением на дороге. Он выехал на полосу встречного движения и влетел в легковушку "Daewoo Lanos". В результате аварии пассажир "Hyundai", парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей.

Водитель и еще двое пассажиров, ребята 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Также был госпитализирован водитель автомобиля "Daewoo Lanos" 1983 года.

В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице 01

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, два - попали в больницу в результате столкновения Fiat и ВАЗ в Запорожье, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/p3152357
 
 
 Топ комментарии
 
Был самый крутой... Ведь это с кем то ДТП происходят, а не с ним крутым пацаном. Это причина 90% ДТП.
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зря..... щас налетят со срачами "это был зебил" и "это поробот"....
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Был самый крутой... Ведь это с кем то ДТП происходят, а не с ним крутым пацаном. Это причина 90% ДТП.
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зря..... щас налетят со срачами "это был зебил" и "это поробот"....
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Цьому дурню років 15. Він не може бути ні тим, ні іншим.
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парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей.

ЦЕНЗОР У ВАС ЧТО ДАУНЫ ТЕКСТ НАБИРАЮТ ..........скончался под наблюдением врачей??????????????????
Источник: https://censor.net.ua/p3152357
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От тільки батьки дозволили. Не треба брехні що взяв сам. Я в 14 уже на ГАЗ-53 до клубу їздив.
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Я в 13 на Яві вишивав. 27 років уже за кермом.
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От я й кажу: "Не у всіх батьки такі дурні."

Я своєму не дам руля, доки не вивчиться і не отримає права. Я не хочу за нього сидіти або платити.
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"скончался под наблюдением врачей" В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице - Цензор.НЕТ 1172
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А что не так? Можно было написать "Умер в карете скорой помощи". В другой ситуации пишут "Скончался до прибытия медиков".
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тут, намек походу шо врачи наши - похожи на материал одного скульптора из Бурятии)
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Если у него были травмы не совместимые с жизнью, то тут уж извините, но врачам оставалось только наблюдать.
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так реально смешная ситуация шо высрали "под наблюдением врачей".
я бы не терпел такого, если бы был врачем, так как задача врача..... правильно, не допустить шоп кто-то подох.
ну написали,.... "по-приколу", пусть будет, но мы заметили, поспорили В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице - Цензор.НЕТ 7982
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Знаете, кто будет виноват? Умерший мальчик. Вдруг окажется, что это именно он подбивал взять машину, ну а это дебил был слишком мягкотелым, чтоб отказать другу. Хватило б только денег у родителей.
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