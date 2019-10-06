 В Запорожье подросток взял автомобиль родителей и устроил ДТП: один человек погиб, четверо в больнице. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ нацполиции в Запорожской области, сообщение об аварии на улице Чумаченко поступило правоохранителям 5 октября.
Полиция установила, что водитель автомобиля "Hyundai" 2004 года рождения, который взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением на дороге. Он выехал на полосу встречного движения и влетел в легковушку "Daewoo Lanos". В результате аварии пассажир "Hyundai", парень в возрасте около 14 лет, от полученных травм скончался под наблюдением врачей.
Водитель и еще двое пассажиров, ребята 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Также был госпитализирован водитель автомобиля "Daewoo Lanos" 1983 года.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ЦЕНЗОР У ВАС ЧТО ДАУНЫ ТЕКСТ НАБИРАЮТ ..........скончался под наблюдением врачей??????????????????
Источник: https://censor.net.ua/p3152357
Я своєму не дам руля, доки не вивчиться і не отримає права. Я не хочу за нього сидіти або платити.
я бы не терпел такого, если бы был врачем, так как задача врача..... правильно, не допустить шоп кто-то подох.
ну написали,.... "по-приколу", пусть будет, но мы заметили, поспорили