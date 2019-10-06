EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Происшествия
  181  1
Все про:Черновицкая область (347) несчастный_случай (245)

 Мужчина задавил экскаватором своего напарника в Черновицкой области. ФОТО

В результате наезда экскаватора погиб житель района в Черновицкой области, его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации областной Национальной полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате несчастного случая погиб экс-боец батальона "Кривбас" Александр Талебей

Мужчина задавил экскаватором своего напарника в Черновицкой области 01
Мужчина задавил экскаватором своего напарника в Черновицкой области 02

Источник: https://censor.net.ua/p3152345
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх