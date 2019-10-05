 Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС. ФОТО

Как сообщают в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, на углу пятиэтажного общежития образовался провал грунта 3х2 м, глубиной 1,2 м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На первом этаже здания, где размещалась аптека, образовались трещины на стенах.

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"Руководством университета было принято решение про отселение студентов в общежитие №1 Днепропетровского политехнического университета", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

Городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что существует угроза обвала здания общежития.

"Студенты отселены. Газ, электричество перекрыты. Под здание закачивают бетон. Здание постройки 50-х. Фундамент ленточный. Под зданием - бомбоубежища. Причины выясняет специальная комиссия", - написал Филатов.

Городской голова попросил жителей города не приближаться к перекрытому кварталу, а это более 70 м по радиусу вокруг здания.

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Он сообщил, что в воскресенье, 6 октября, центральный проспект Яворницкого будет перекрыт.

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Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец