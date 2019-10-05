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Все про:Днепр_город (2838) общежитие (97) студенты (477) Филатов (360) ГСЧС (2293)

 Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС. ФОТО

Около двухсот студентов НТУ "Днепровская политехника" отселены из-за обвала грунта возле общежития №2 по проспекту Дмитрия Яворницкого.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, на углу пятиэтажного общежития образовался провал грунта 3х2 м, глубиной 1,2 м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На первом этаже здания, где размещалась аптека, образовались трещины на стенах.

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"Руководством университета было принято решение про отселение студентов в общежитие №1 Днепропетровского политехнического университета", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

Городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что существует угроза обвала здания общежития.

"Студенты отселены. Газ, электричество перекрыты. Под здание закачивают бетон. Здание постройки 50-х. Фундамент ленточный. Под зданием - бомбоубежища. Причины выясняет специальная комиссия", - написал Филатов.

Городской голова попросил жителей города не приближаться к перекрытому кварталу, а это более 70 м по радиусу вокруг здания.

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Он сообщил, что в воскресенье, 6 октября, центральный проспект Яворницкого будет перекрыт.

Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС 01

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Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС 02
Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС 03
Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец

Источник: https://censor.net.ua/p3152327
 
 
 Топ комментарии
 
Наглядное пособие, что надо быть специалистами, а не руководствоваться безоговорочно решениями партии...
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Так в том причина! Что же ты сразу не сказал, у тебя же заготовка про СССР на сто лет вперёд.
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це бувший Дніпропетровський Гірничий Інститут
досить відомий ВУЗ
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Наглядное пособие, что надо быть специалистами, а не руководствоваться безоговорочно решениями партии...
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Філатов тупий панікер, просто нагоняє істерику на рівному місці. Звичайний провал землі, вимитий дощовою водою та водою з труб водопроводу та каналізації! Коли останній раз працівники водоканалу міняли каналізаційні труби в цьому гуртожитку? Це абсолютно тупа та нікчемна істерика Філатова, як з мостом через Дніпро! Спочатку - ай ай ай зараз все рухне, а потім швиденько скоротили ремонт і все замазали замазкою! Вже просто смішно стає від непрофесійної істерики Філатова! Навколо будівлі гуртожитку стоїть телефонний шкаф, під ним телефонний колодязь, від колодязя розходяться канали телефонної каналізації! А провали біля телефонної каналізації це звичане діло - вода в грунті тече навколо труб і вимиває грунт! Якби Філатов був фахівцем в комунальному господарстві, він би не розводив істерику на пустому місці! Якщо подивитись на асфальт то видно сліди свіжого асфальтування по трасі телефонної каналізації, мабуть після чергової докладки каналів телефонної каналізації в землю. Як правило після докладки каналів ніхто не трамбує землю над каналами телефонної каналізації, як це передбачено СНіПами та ДСТУ, а просто засипають канали землею без трамбовки і асфальтують! За пару років грунт втрамбовується і просідає, а асфальтове покриття провалюється - це звичайна практика по всій країні і не тільки в Україні, а по всьому колишньому СРСР! А фундамент будівлі гуртожитку просідає в місці де телефонна каналізація підходить до будинку, і де грунтова вода постійно підмиває фундамент! Але якщо під будівлею знаходиться бомбосховище, то ця будівля ніколи не завалиться бо бомбосховище фактично є справжнім фундаментом будівлі і ніякі провали грунту ніколи не обвалять саму будівлю, а можуть тільки обвалити частину зовнішньої цегляної стіни! Філатова не слухайте, він просто сіє паніку!
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Извини за то, что не читаю твои посты, юлелюб...
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Я не для Вас пишу, тому не вибачайтесь.
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Да это специально. Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2065 Ща будет спасать планету! Близько 200 студентів дніпровського політеху відселено через обвал ґрунту біля гуртожитку, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6

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Дешеві трюки від дешевого маніпулятора Філатова!
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Зачем закачивать бетон если все равно подобное надо носить и строить новое?
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Ще інвестицій достатньо на новоє не наскиглили по світу. Так що поки буде лише бетон.
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Может для того, чтобы произошло контролируемое разрушение в случае, если причину не устранить?
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Зачем искать причину, если здание уже аварийное и как пишут может упасть в любой момент?
Оно уже опасно, оно уже подлежит сносу. Вот потом уже, при строительстве нового, проверить все чтобы не было подобного.
А то ситуация похожа на автомобили которые списывают при тотале на Западе, но потом их варят по кускам где то в Литве и продают как отличные, хотя они реально опасны для жизни.
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Я в своем ответе предположил - для чего заливают бетон и всего-лишь...
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Нема гідроізляції біля фундаменту і відливу.
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Я, фактически, про это и сказал в первом посте...
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Здание постройки 50-х. Наверно виноват СССР? Злые оккупанты это само собой, вот бы на сто лет
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Так в том причина! Что же ты сразу не сказал, у тебя же заготовка про СССР на сто лет вперёд.
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В усьому. Навіть у виявленні причини: "Причина теоретически ясна: критическая изношенность всей инфраструктуры в стране."
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та невже? Износ это хорошо, ничто не вечно после оккупантов.
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Нещасят, коли ви еволюціонуєте в людей які можуть дочекатися кінця процесу бродіння й вигнати горілку, а не випивати "її" на стадії браги, тоді наші нащадки може й зможуть на рівних поспілкуватися. А поки, вибачай, не вийде.
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вигнати горілку - це забути історію? В Україні дуже широко цією історією послуговуються? Де новий метрополітен, колишній, то тяжкий наслідок
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Главное, что мэр превратился в вангу мирового масштаба и занимается тем, что постоянно всех обо всём предупреждает, что скоро всё обрушится. Одно радует: бараны начнут кричать, что это из-за строительства метро, вот тут-то и выяснится, что кроме забора, там ни хрена не строилось. Боря расскажет, что метро засыпал Коломойский, дом подкопал Богдан и провангует, что Новый мост в любой момент рухнет. Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4439
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Историю уважаю, мне не посчастливилось прожить несколько поколений чтобы оценить ее в полной мере.
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Вже лише з одного того як відгорожена потенційно небезпечна територія зрозуміло який буде результат.

Ще б олівцем на асфальті провели лінію і було б те саме.
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В мои годы колы падала крыша про це СМИ не трещала куме
-Ты зараз про Настуню?
-Закрой падлюка рота Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2670
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Побольше высоток пусть строят на склонах. Воде некуда отходить.
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Это здание, после отселения, ещё и загореться может... А что ты думаешь там построят после обрушения? Место-то жирное!
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це бувший Дніпропетровський Гірничий Інститут
досить відомий ВУЗ
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І яке місце він має у світових рейтингах?
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про зараз не скажу, якщо цікаво - гугл у поміч
а от раніш випускники цього поважного закладу внесли вагомий вклад у геологорозвідку та видобуток корисних копалин України та радянської (тепер російської) Півночі
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Існують різні рейтинги, де Львівська та Київська політехніка у найкращому випадку були після 800 місця, а ДПУ поруч ніколи не був.
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то не та політехніка
їх неможна порівнювати
це гірничий заклад
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От я і кажу, що не треба змінювати назву університету, якщо назва не відповідає суті учбового закладу.
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врачу, зцілися сам: геологи, коли ж вас так підмило..?
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Дніпро стоїть на пагорбах, як і Київ
а де пагорби, там ярообразуючі процеси
такі підмиви, нажаль, трапляються
згадати, хочаб, обвалення дев'ятиповерхівки на ж.м. Тополь за президентства Кучми
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щось горить, щось провалюється... мабуть має цікаве розташування в місці, хтось зацікавився, скоро там буде торгівельно-розважальний центр
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