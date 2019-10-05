 Около 200 студентов днепровского политеха отселены из-за обвала грунта у общежития, - ГСЧС. ФОТО

Как сообщают в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям, на углу пятиэтажного общежития образовался провал грунта 3х2 м, глубиной 1,2 м, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На первом этаже здания, где размещалась аптека, образовались трещины на стенах.
"Руководством университета было принято решение про отселение студентов в общежитие №1 Днепропетровского политехнического университета", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.
Городской голова Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что существует угроза обвала здания общежития.
"Студенты отселены. Газ, электричество перекрыты. Под здание закачивают бетон. Здание постройки 50-х. Фундамент ленточный. Под зданием - бомбоубежища. Причины выясняет специальная комиссия", - написал Филатов.
Городской голова попросил жителей города не приближаться к перекрытому кварталу, а это более 70 м по радиусу вокруг здания.
Он сообщил, что в воскресенье, 6 октября, центральный проспект Яворницкого будет перекрыт.
Фото: dp.informator.ua / Глеб Пархомец
Оно уже опасно, оно уже подлежит сносу. Вот потом уже, при строительстве нового, проверить все чтобы не было подобного.
А то ситуация похожа на автомобили которые списывают при тотале на Западе, но потом их варят по кускам где то в Литве и продают как отличные, хотя они реально опасны для жизни.
Ще б олівцем на асфальті провели лінію і було б те саме.
-Ты зараз про Настуню?
-Закрой падлюка рота
досить відомий ВУЗ
а от раніш випускники цього поважного закладу внесли вагомий вклад у геологорозвідку та видобуток корисних копалин України та радянської (тепер російської) Півночі
їх неможна порівнювати
це гірничий заклад
а де пагорби, там ярообразуючі процеси
такі підмиви, нажаль, трапляються
згадати, хочаб, обвалення дев'ятиповерхівки на ж.м. Тополь за президентства Кучми