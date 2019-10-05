 Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", - подчеркнул Глава государства во время встречи в Офисе Президента.
Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе. "Мы всегда гордились этой профессией. Хотим вас поздравить с праздником ", - сказал Президент, обращаясь к педагогам.
Елена Зеленская отметила, что школьное образование в Украине должно постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать вызовам времени.
"Мы - родители, поэтому очень заинтересованы в том, чтобы происходили положительные изменения в школьном образовании. У нас дети учатся в хорошей школе, и очень хотелось бы, чтобы все учителя чувствовали себя такими же счастливыми, как в этой школе ", - сказала она.
Во время встречи учителя также коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.
Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах к сети интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.
В конце встречи Глава государства вручил педагогам подарки.
Зеленский сам наш великий вождь и учитель!
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3152303/71660424
Україна прокидається
Депутати Львівської обласної ради
проголосували заяву щодо неприпустимості відведення сил і засобів Збройних сил України з лінії фронту.
Львівська обласна рада ухвалила заяву проти підписання та реалізації так званої «формули Штайнмаєра».
Сесія Тернопільської обласної ради
прийняла звернення до керівництва держави та органів місцевого самоврядування, яким рішуче заперечила реалізацію так званої «формули Штайнмаєра».
Івано-Франківська обласна рада
виступила проти реалізації "формули Штайнмайєра".
Рівеньська обласна рада планує позачергову сесію в понеділок для розгляду питання «формули Штайнмайєра».
Депутати Сумської міської ради ухвалили Звернення до Президента та Парламенту щодо недопущення імплементації «формули Штайнмайера».
Черкаська Міська рада підтримала звернення до Президента України, Прем'єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо "Формули Штайнмаєра".
Хмельницька облрада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради щодо недопущення реалізації "формули Штайнмаєра".
Міська рада Кропивницького звернулася до президента Володимира Зеленського та Верховної Ради із застереженням щодо імплементації так званої "формули Штайнмаєра".
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показував їм, як виглядає 4000€, багато сміявся
...показував їм, як виглядає 4000€, багато сміявся