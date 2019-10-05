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Все про:Зеленский (3144) учитель (298) Елена Зеленская (26) Новосад (22)

 Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой провел встречу с учителями - победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с победителями конкурсов Учитель года - 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019 01

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", - подчеркнул Глава государства во время встречи в Офисе Президента.

Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе. "Мы всегда гордились этой профессией. Хотим вас поздравить с праздником ", - сказал Президент, обращаясь к педагогам.

Елена Зеленская отметила, что школьное образование в Украине должно постоянно совершенствоваться, чтобы соответствовать вызовам времени.

Зеленский встретился с победителями конкурсов Учитель года - 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019 02

"Мы - родители, поэтому очень заинтересованы в том, чтобы происходили положительные изменения в школьном образовании. У нас дети учатся в хорошей школе, и очень хотелось бы, чтобы все учителя чувствовали себя такими же счастливыми, как в этой школе ", - сказала она.

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Во время встречи учителя также коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

Зеленский встретился с победителями конкурсов Учитель года - 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019 03

Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах к сети интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

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В конце встречи Глава государства вручил педагогам подарки.

Зеленский встретился с победителями конкурсов Учитель года - 2019 и Global Teacher Prize Ukraine 2019 04

Источник: https://censor.net.ua/p3152310
 
 
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Ось тут Зєбєня на коні. Плідно працюй . І нема чого продавати Україну. Краще цілуй діточок.
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Вы перепутали, там Зеленский с учителями, а не барыга.
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обратите внимание!.. этот человек под "Скабеевой" и Рашка ТВ..
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А нашим вчителям све одно хто при владі, ви що не знали. Вони ніс по вітру теж добре тримають. Діти навіть самі обдаровані, виходять зі шкіл не грамотні і не далекоглядні. Примітивні гвинтики.... А з іншого боку хіба вони хотіли, він сам приперся.Справи всі "поробив" і вирішив попіаритися.
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Боюсь спросить за зарплату, бо зеленчуки заклюют...
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ГДЕ НАШИ 4000 ФУНТОВ ЗЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Когда зарплата будет 4000 долларов, фуфлыжник?!
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А разве совместные фотки с великим и непогрешимым Ze не компенсировали учителям отсутствие этих обещалок?
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Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
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Лучше и не скажешь, чтобы описать происходящее!
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Сарказмометр є? Терміново активуйте ))
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Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
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Потрібна консультація філолога:
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Піарнувся серед "інтелегенції". Інших важливих справ в президента зараз не має..... З путіним дагаварілся, можна з зуби скалити та з бабушками обніматися.
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они за такие бабки вполне могут нанять другиз людей, которые будут бухать вместо них
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А з суддею Верховного суду коли зустрінетеся? Суддя вже у просторі росповсюдила свою стурбованість, другий тиждень нею нехтують. Чому?
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Мої вітання Зеленському в зв'язку з встановленням нового рекорду. Янукович до спротиву облрад йшов три роки, Моніка впоралась за 4 місяці.

Україна прокидається

Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 - Цензор.НЕТ 3847

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Зеленский встретился с победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019
показував їм, як виглядає 4000€, багато сміявся
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Такої огиди навіть зек не викликав... зеленський - пропади!
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любопытно.. это чмо нормально спит по ночам?!
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У нас "победитель" конкурса "Учитель года" 2019 в Украине, только один, и это учитель истории Голобородько.
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Зечерт, где обещанная зарплата для учителей по $4000?!
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Зрада.Почему ты не на фронте,почему выполняешь,то что петя подписал.Зрада полная.Все кто за Украину предатели,все кто за петю элыта.
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