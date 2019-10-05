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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4195) мост (550) Станица Луганская (79)

 На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября. ФОТОрепортаж

На мосту возле Станицы Луганской убирают старые конструкции и открыли временный обходной переход.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 01

"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы демонтируют", - говорится в сообщении.

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 02

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 03
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 04
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 05
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 06

Также, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку.

На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 07
На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября 08

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста с украинской стороны завершаются, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Ожидается, что работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3152307
 
 
 Топ комментарии
 
Не помню ни одного погибшего, раненого или вообще обстрела после разведения в Станице.

...
Ах ти ж гадючина...
05.10.2019 - Один украинский воин погиб, еще двое ранены, наемники РФ 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
Просто йди на три зуя з бл*дським свистом На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября - Цензор.НЕТ 8281
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Т.е. 15 -го российские бронетранспортеры смогут войти в Станицу Луганскую.
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Донской, а не Донецькій... А де їх Дон ? Хай Дон захоплять, тоді будемо думати, що з ним робити.
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Прапор країни, з якою зе підписав безвіз і яка відповідала за матеріальне забезпечення його передвиборчої кампанії. Колумбія))
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Единственный переход из луганды. Гауляйтеры специально не соглашались на открытие других - им нравится смотреть как люди мучаются на этом "мосту".
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в лугандоне с нового года будет нововведение-одна пенсия а руки! Или украинская или лугандонская,которая только по их паспорту..Вот это будет вой )))
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они и должны страдать и мучиться заслужили или выслужили себе.
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ни Славе Вакарчуку, ни тем более монике не нужно было лезть в политику - от не ихнее ето.
одному петь, другому кривляться - от там они на месте.
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Цікаво було б знати - А кому з тут присутніх цей міст взагалі потрібний ? 😕
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Це вже маніловщина якась... І щоб через кожних 50 метрів там кіоски з шаурмою та фонтани стояли, а в них золоті рибки плавали . А вздовж моста щоб ще дохлі сєпари на ліхтарях висіли і тишина кругом 😕
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...долой тишину! Через каждые 100 метров чтобы рояль стоял!
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Підтримую. І щоб на кожному роялі одночасно по три "слуги урода" похоронний марш Шопена виконували
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Особисто мені він на путіна не впав.
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Фі! Вофка -жидьониш опять не хочет на мост пхацца?! Тіпо дєржитє єво сємєро На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада - Цензор.НЕТ 3994! Знає, падла, як з моста з*їхати... На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада - Цензор.НЕТ 6497
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пардон за повтор...но тема совпала на этот раз ....
На мосту в Станиці Луганській відкрили тимчасовий перехід, усі роботи планують завершити до 15 листопада - Цензор.НЕТ 145

Українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції".
І від душі співали Гимн України, розгорнувши жовто-блакитний стяг великого розміру!!!
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«Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед»

Владимир Зеленский Москва 22 мая 2014 года
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Мосты строить дело хорошее. Кстати, а что там с мостами в Запорожье? Я переживаю. Уже лет 20-ть прошло как Днепр изуродовали свайными основаниями?
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вот когда Запорожье будет под сепарами тогда Вован достроит.тамженашилюди
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з початку ці бл#ді москальскі разхерячили міст, а тепер ми повинні ремонтувати, хай їм москалі ремонтують
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Мофс гатов, хлафнае шоп под лисапедом не провалился.
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