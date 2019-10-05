 На мосту в Станице Луганской открыли временный переход, все работы планируют завершить до 15 ноября. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"На мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали возвести до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы демонтируют", - говорится в сообщении.
Также, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку.
Ожидается, что работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября.
всё еще впереди..
одному петь, другому кривляться - от там они на месте.
Українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції".
І від душі співали Гимн України, розгорнувши жовто-блакитний стяг великого розміру!!!
Донецк площадь Ленина 1 июня 2014 конфеты "Roshen"
Владимир Зеленский Москва 22 мая 2014 года