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 На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители выявили на Закарпатье подпольное производство фальсифицированной бытовой химии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 01

Киберполиции установила: злоумышленники организовали схему перевозки концентрата стирального порошка и моющих средств. В дальнейшем злоумышленники в промышленных масштабах из концентрата изготавливали разнообразную бытовую химию и сбывали изготовленный товар в Украине, Венгрии, Словакии и Румынии. Злоумышленники позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки.

На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 02
На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 03

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На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 04
На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 05

Цеха по производству фальсифицированной продукции размещались на различных локациях Закарпатской области. Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, сбывали под видом известных торговых марок. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен. 

По месту жительства злоумышленников, в местах расположения складских помещений и цехов по производству фальсификата правоохранители провели обыски.

На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 06

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На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 07
На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 08

Во время обысков обнаружено большое количество сырья, готовой продукции и оборудования (производственные линии) для изготовления фальсификата. Кроме того, была изъята компьютерная техника и черновая бухгалтерия. Описание изъятого имущества продолжалось в течение 2 суток. В общем, изъято почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата.

На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Одессе задержана группа мошенников, собравших с покупателей в интернете 2 млн грн предоплаты, - киберполиция. ФОТО

На Закарпатье выявлено подпольное производство бытовой химии известной торговой марки, изъято 100 тонн фальсификата, - Нацполиция 10

Уголовное производство, в рамках которого происходило расследование, было начато по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3152287
 
   
 Топ комментарии
 
Там бодяжат абсолютно все: "виски", сигареты, стиральные порошки, моющие средства...

Прямо новая столица подделок!
Только до электроники еще не добрались...
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А что же теперь будут продавать в интернет-магазинах и олх, как товары из Европы.
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Ещё "оливковое масло", "кофе", "спагетти"... дебилы верят и покупают
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Так за це потрібно німецького виробника Persil притягати до відповідальності, вони ж знали про це і забезпечували це нелегальне виробництво концентратами!
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Какие концентраты? Там - кальцинированная сода по 16 грн\кг
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Там бодяжат абсолютно все: "виски", сигареты, стиральные порошки, моющие средства...

Прямо новая столица подделок!
Только до электроники еще не добрались...
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Ещё "оливковое масло", "кофе", "спагетти"... дебилы верят и покупают
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В Закарпатье живут истинные патриоты Украины . Кто с ними сталкивался по бизнесу , имеют свое "особое" мнение . Лучше с евреем потерять , чем с западенцем найти .
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А что же теперь будут продавать в интернет-магазинах и олх, как товары из Европы.
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На фига эту хрень покупать? Подъехал на Краснодонцев, или в "бутик" перед любым КПП, и берёшь что хочешь.
А эта хрень наверно для торговых сетей
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И это в Венгрии хавают?
Так зачем лишать людей качественного продукта за пол-цены
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Це ж кричущий показник «свободи» підприємництва в Україні.
І
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Лучше в Метро покупать или самому везти
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Только дебилы покупают Жиллет и Артель с Персилом, причем оба абсолютно в одинаковых бутылках на улице...
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