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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:память (947) 24 омб имени князя Данила Галицкого (103)

 Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 24-й ОМБр имени короля Данила Галицкого почтили память воинов бригады, погибших за время российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

"Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

Так, сразу после возвращения из района выполнения боевых задач, на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища г.. Львов военнослужащие 24 ОМБр имени короля Данила зажгли лампадки и возложили цветы к могилам погибших воинов бригады за время российско-украинской войны. В ходе церемонии, бойцы вспомнили всех товарищей, которых потеряли в этой войне.

Наши побратимы всегда рядом с нами, пока мы о них помним.

Герои не умирают!"

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Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 01
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 02
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 03
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 04
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 05
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 06
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 07
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 08
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 09
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 10
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 11
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 12
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 13
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 14
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 15
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 16
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 17
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 18
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 19
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе 20

Источник: https://censor.net.ua/p3152274
 
   
 Топ комментарии
 
Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/p3152274

А это значит НЕТ отведению украинских войск и НЕТ позорному формату!
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Поховали кращих з найкращих. А зараз та гнида пропонує капітуляцію . За що загинули ГЕРОЇ? Зєля, двигав би ти в Ростов по доброму. А то можеш і не добратися. Лови шанс....
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Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.Источник: https://censor.net.ua/p3152274

А это значит НЕТ отведению украинских войск и НЕТ позорному формату!
 показать весь комментарий
 
 
Поховали кращих з найкращих. А зараз та гнида пропонує капітуляцію . За що загинули ГЕРОЇ? Зєля, двигав би ти в Ростов по доброму. А то можеш і не добратися. Лови шанс....
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одобряя формат и разводя войска, он не имел права говорить в ООН о погибшем певце. Это на сегодня неуважение к Василию и кощунство вместе с открытым враньем.
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Подивіться на роки народження: 1968, 1979, 1991, 1992. Молоді, красиві, мужні. Хай буде проклята війна і ті, хто її оправдовує або не вбачає. Земля пухом, воїни світла.
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І хто її оправдовує або не вбачає?
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ЦВЕТ НАЦИИ ПОГИБ . А Иуды формулу Штанмайера подписывают
Доиграется кое кто до феномена Чаушеску
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смотрю по датам, пацаны погибшие рядом с нами, на второй день, в новосветловке.
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яке доглянуте місце Почесних поховань і з шаною зроблені пам"ятники...
(дякую львів"яни..до сліз..)
Вічна шана захисникам, цвіту нації, синам Украиїни
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вічна СЛАВА полеглим Героям України!!! найпекельнійша смерть ватним виродкам!!!
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Під всіма новинами про загибель людей відключені коментарі для уникнення можливого "срачу".
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