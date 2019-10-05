 Воины 24-й ОМБр имени короля Данила почтили память побратимов, погибших на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

"Королевская бригада всегда помнит о тех, кто отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет нашего государства.

Так, сразу после возвращения из района выполнения боевых задач, на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища г.. Львов военнослужащие 24 ОМБр имени короля Данила зажгли лампадки и возложили цветы к могилам погибших воинов бригады за время российско-украинской войны. В ходе церемонии, бойцы вспомнили всех товарищей, которых потеряли в этой войне.

Наши побратимы всегда рядом с нами, пока мы о них помним.

Герои не умирают!"

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