 На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации областной полиции.
"В Костополе полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля депутата... На место пожара оперативно прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Дом удалось спасти. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля", - говорится в сообщении.
Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля Mercedes-Benz G63 произошло на огороженной территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ривненского областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.
"С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа "фаер", - информируют правоохранители.
Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.
В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/
Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)
Анкета волонтерів Руху опору капітуляції
https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true
Или в Украине мода такая ставить машину во двор ? 😜
По любому деньги ворованные, народная месть нашла своего хероя ...
Не жалко.
Более похоже на самоподжог.
Целевое проще, бутылка пластик с "коктейлем" и петарда привязанная.
Уж я то помню Ровенских "гоняльщиков" из Дойчланда, и расстрел при переделе авторынка Начальника Луцкого ГО УМВД возле дома....