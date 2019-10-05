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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авто (3662) поджог (665) Ривне (302)

 На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник. ФОТОрепортаж

Неизвестные подожгли элитный автомобиль прямо во дворе частного дома депутата областного совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации областной полиции.

"В Костополе полицейские устанавливают обстоятельства поджога автомобиля депутата... На место пожара оперативно прибыли спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части города Костополь, которые обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Примерно за 10 минут пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Дом удалось спасти. Огнем уничтожено переднюю часть и салон автомобиля", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа установила, что возгорание автомобиля Mercedes-Benz G63 произошло на огороженной территории частного хозяйства 58-летнего местного жителя, депутата Ривненского областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

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"С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический предмет цилиндрической формы, внешне похожий на корпус пиротехнического средства типа "фаер", - информируют правоохранители.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося в рамках уголовного производства.

На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 01
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 02
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 03
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 04
На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник 05

Источник: https://censor.net.ua/p3152270
 
   
 Топ комментарии
 
С проводкой наверное что-то На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 2541
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Все, в Англию к лерке теперь нужно
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яке горе,не жер не пив всю жизднь копив...
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псж это в смысле пьяная сатановская жаба?
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Порохобот, а кто тебя первый раскусил? Колись
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Типа фаер и остатки полимера на заднем сиденье, а сгорел передок...
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Ну если взять канистру или бутылку с бензином и полить автомобиль снаружи (судя по фото капота так и было), то все возможно.
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Как пришло, так и ушло. Думаю, напи$жено много, купит ещё.
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Всі на Майдан!

В неділю, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбудеться Віче проти капітуляції.
https://www.facebook.com/events/396756537684367/

Всі, хто має змогу, приїжджайте в Київ або ж організуйте цієї неділі віча в своїх міста та містечках.
Також закликаємо створювати осередки "Руху опору капітуляції" (зголошуватися за адресою ruh.resistance@gmail.com або телефоном +38 097 899 53 04)

Анкета волонтерів Руху опору капітуляції

https://docs.google.com/forms/d/1oXsiu330B7kmzTOTvFmKs9KSsNNX6czrLLPh6rHK_GY/viewform?fbclid=IwAR2bi3sZJHB0--vzINMxLEphJo98fudLlmXEqAQkzfCwqjBR42S4K43iKK8&edit_requested=true

На Ривненщине депутату облсовета сожгли элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 6276
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крадії скликають майдан.Всі долбодятли зібрались і поїхали. То ж та сама історія, - як кричали "зарада-зрада", коли відали за наших побратимів ублюдка Цьомаха, якого перед тим допитали і голландці з цим погодились.
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алиса! за чем людям хамишь! ? это их право, данное конституцией!
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Это, видимо, Вы, Инна Емельянова, рух опору придумали???
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Вона мріє про порядки рф- коли навіть за одиночні пікети та за читання конституції в автозак. Не звертайте уваги.
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Шо обидно, шо теперь ему придётся сп-дить бабло на такой же..
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Просто надо сажать не дожидаясь весны. Иначе гоу в рабство к западным и восточным кредиторам. И впринципе крупная корупция в верхних кпугах власти это государственная измена и срока должны быть соответсвующие.
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а застраховать машину, скорее всего, жаба задушила..
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Там тільки повне каско врятує. А так- всі застраховані.
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то тепер джип не треба в податкову декларацію вносити? )))
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Нічого цікавого- кримінальні розборки між своїми.
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Теперь пусть ездит как все.. маршруткой.. только не как в бородатом грузинском анекдоте, где богатый папа купил сыну Гиви автобус, чтобы ездил как все На Рівненщині депутату облради спалили елітний позашляховик - Цензор.НЕТ 5698
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Яка сумна новина...А може на щастя там і господар десь сховавсь?
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Декларацию у "сироты"с облсовета не забудьте проверить.На какие шиши мерин за 250 зелёных денег куплен?
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народ з таких новин чомусь не плаче, а владі на це на.рати.Жеруть.
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Mercedes-Benz G-Class 5dr (W463) AMG G 63 4,0 л 4 834 162 грн. - наверное не на последние деньги народный депутат купил Mercedes, купит себе другой.
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Закон придумали для того чтоб им заменить месть. Но когда закон перестает работать все возвращается на круги своя. Як шо забули цей урок.Його треба згадати усим. Особливо пересичным.
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А у депутата на машину денег хватило , а на ГАРАЖ НЕТ ?
Или в Украине мода такая ставить машину во двор ? 😜
По любому деньги ворованные, народная месть нашла своего хероя ...
Не жалко.
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Расследуют поджог... а надо расследовать откуда бабло на машину и дом...
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Ну понятно, "Гелик" застрахован (безперечно).
Более похоже на самоподжог.
Целевое проще, бутылка пластик с "коктейлем" и петарда привязанная.
Уж я то помню Ровенских "гоняльщиков" из Дойчланда, и расстрел при переделе авторынка Начальника Луцкого ГО УМВД возле дома....
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мне на Гелик надо копить лет так 200 при условии что жрать буду раз в месяц
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