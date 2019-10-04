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Все про:ВР (23790) депутат (2744) Кива (110)

 Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября. ФОТОрепортаж

4 октября Рада проголосовала за новый состав ЦИК, прослушала, утвердила программу правительства премьера Алексея Гончарука и разрешила НАБУ прослушивать депутатов.

День работы депутатов от Цензор.НЕТ, 

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 01
Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 02

Начало работы ВР

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 03

Члены ЦИК перед результативным голосованием за их кандидатуры


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 04

Герой парламентского дня 3 октября Илья Кива, замеченный журналистами при старнных манипуляциях в районе гениталий


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 05

Кива с коллегой по фракции "ОПЗЖ" Виктором Черным и внефракционным Александром Ковалевым

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 06

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 07

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 08
Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 09

После общения с Кивой Виктор Черный демонстрирует журналисту Цензор.НЕТ, что руки у него не заняты


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 10

Галина Янченко, Сергей Бабак и Данил Гетманцев из "Слуги народа".


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 11

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко перед призидиумом ВР

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 12

Данил Гетманцев из "Слуги народа"  с Ярославом Железняком и Кирой Рудик из "Голоса"


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 13

Глав комитета по иностранным делам Богдан Яременко и первй вице-впикер Руслан Стефанчук

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 14
Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 15

Депутатские объятия Артема Дубнова и Вадима Струневича из "Слуги народа"


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 16

Александра Ткаченко из "Слуги народа" коллега придержал за шею


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 17

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 18

Михаил Папиев из "ОПЗЖ"


Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 19

Вадим Новинский и Виктор Балога

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 20

Жан Беленюк из "Слуги народа"

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 21

Михаил Радуцкий из "Слуги народа" с Игорем суркисом из "ОПЗЖ"

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 22

Михаил Макаренко из "ОПЗЖ" и Михаил Радуцкий из "Слуги народа" 

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября 23

Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и Юлия Левочкина из "ОПЗЖ"

Источник: https://censor.net.ua/p3152233
 
 
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Как бы то ни было, а полный зал Рады приятно радует по сравнению с пустыми сессионными залами в Раде прошлых созывов

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Петя там стоит под президиумом и что-то клянчит
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Как бы то ни было, а полный зал Рады приятно радует по сравнению с пустыми сессионными залами в Раде прошлых созывов

Долой прогульшиков и кнопкодавов
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надолго ли. вот турбо режим закончат и будут гулять, как и раньше.
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Не знаю, надолго ли
Но я хочу, чтобы надолго

Это такая же работа как и любая другая. Так что пусть ходят и работают
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Особливо якщо дєпутани вишукують кошти для реінтеграції Даунбасу за наш з вами рахунок. Приклад: Верховна Зрада проголосувала за підвищення ціни пачки цигарок на 14гривень, тобто на 420 гривень на місяць. Цих коштів напевно вистачить на зарплату танкістам Народної Міліції Лугандону та заправки їх танків.
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В Германии пачка сигарет стоит 7 евро
23 шт Мальборо

Пусть в Украине тоже сигареты станут роскошью. Здоровье нации важнее
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на пятом фото с верху Кива лезет за колону нюхнуть ,а его не пускают,за руку схватили
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Петя там стоит под президиумом и что-то клянчит
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Вибачаюсь.. Побачив - щось просить у Розумкова і Стефанчука.. Може - щоб зняття недоторканості з петі відтермінували до 31-го грудня?
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сколько предателей Украины собрались в одном месте, такого нет ни в одной стране.
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***
снова гуси потянулись к югу
снова баб не видно у реки...
стали... толерантнее... друг к другу
мужики...
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а чего они так тулятся друг к другу...)))))))) чуть ли не на всех фото... )))))
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Щоб не втрачати відчуття локтя під час масового відльоту в Ростов батюшку.
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тьху..блин... после вчерашнего кивы мне везде пахабень мерещиться))))
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«Якщо Зе і компанію вдягнути у вовняні светри, а протестуючим роздати ********* палички, то чи вистачить цієї електроенергії для того, аби Коломойський її не купляв у країни-агресора?» ©
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Вистачить для того, щоб ще до 31-го грудня - на табло Ради висвітилось 226 голосів "за" за зняття недоторканості з петі..
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Посещяемость вроде радует, еще бы ********** это пресечь, а то кто то шарится, кто то целуется, кто дрочит , кто то спит и т.д....вот бы так было пришел к стоматологу, к примеру, а он начал работу, потом пошел пошарился, пообнимался и опять за работу, думаю как то не комельфо было бы! И да, все средства связи изымать при входе, уж очень они сильно отвлекают от работы!!
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Не в обиду парламентариям будь сказано, но Яремченко со Стефанчуком смотрятся колоритно. Чертвёртое фото шкарно, Кива: А ручки то вот они! Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября - Цензор.НЕТ 9367
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ЦН онанизм заменил толерантным «странные манипуляции в районе гениталий»
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народный пеЗЕдент...сцк как же он ссыться.. как девка на выпускном

Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября - Цензор.НЕТ 4396
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