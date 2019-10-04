 Новый состав ЦИК, утвержденная программа Кабмина и демонстрация рук соратником Кивы Черным, - день работы ВР 4 октября. ФОТОрепортаж

День работы депутатов от Цензор.НЕТ,
Начало работы ВР
Члены ЦИК перед результативным голосованием за их кандидатуры
Герой парламентского дня 3 октября Илья Кива, замеченный журналистами при старнных манипуляциях в районе гениталий
Кива с коллегой по фракции "ОПЗЖ" Виктором Черным и внефракционным Александром Ковалевым
После общения с Кивой Виктор Черный демонстрирует журналисту Цензор.НЕТ, что руки у него не заняты
Галина Янченко, Сергей Бабак и Данил Гетманцев из "Слуги народа".
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко перед призидиумом ВР
Данил Гетманцев из "Слуги народа" с Ярославом Железняком и Кирой Рудик из "Голоса"
Глав комитета по иностранным делам Богдан Яременко и первй вице-впикер Руслан Стефанчук
Депутатские объятия Артема Дубнова и Вадима Струневича из "Слуги народа"
Александра Ткаченко из "Слуги народа" коллега придержал за шею
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук
Михаил Папиев из "ОПЗЖ"
Вадим Новинский и Виктор Балога
Михаил Радуцкий из "Слуги народа" с Игорем суркисом из "ОПЗЖ"
Михаил Макаренко из "ОПЗЖ" и Михаил Радуцкий из "Слуги народа"
Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук и Юлия Левочкина из "ОПЗЖ"
Долой прогульшиков и кнопкодавов
Но я хочу, чтобы надолго
Это такая же работа как и любая другая. Так что пусть ходят и работают
23 шт Мальборо
Пусть в Украине тоже сигареты станут роскошью. Здоровье нации важнее
снова гуси потянулись к югу
снова баб не видно у реки...
стали... толерантнее... друг к другу
мужики...