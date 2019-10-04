 Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вот такая формула...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"
Как? уже?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Это одно-два предложения - вот и все...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все
Важное уточнение
Викторина
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО
У каждого свой опыт
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО
...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!
Зі смаком зради
Теория 5 рукопожатий
Случай в ВР
Это "ж-ж-ж" — неспроста! (с)
Больше фотошопов смотрите здесь
Здрастє.......************.Знайомтесь новий секретарь
Ради Національної Безпеки та ОБОРОНИ.1981 рік ветеринар-фельдшер підсобного господарства Ворошиловградського заводу фруктово-мінеральних вод.
1981-1983 - служба в армії.
З 1983 - робота в «Зоокутку» парку культури та відпочинку ім. Першого травня, місто Ворошиловград.
1987-1990 - голова кооперативу «Білий Лелека».
1991-1994 - директор МПП «Вєра», місто Луганськ.ВЕТЕРИНАР *****,ЗООКУТОК *****........
мені це на голову не налазить.
Там у зелені всі *******.
За ненормативну звиняйте бо інші слова десь ділися.
Это бомба. Сведу в один пост.Вот сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, гдеВолкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2520307481545261&id=100006981015136А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком: "У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена", - https://tyzhden.ua/News/236231Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это так же означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленкому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.Напомню так же, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, через такими темпами уже год от Украины ничего не останется. В обмен на б̶у̶с̶ы̶ ̶и̶ ̶з̶е̶р̶к̶а̶л̶ь̶ц̶а на прекрасный фотоальбом Зеленского.
Впрочем, это всего лишь карма:
Сначала ты называешь свою страну порноактрисой.
Затем называешь украинских женщин "туристическим брендом".
А потом весь мир называет тебя именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в твоей собственной администрации (пардон - офисе) за глаза тебя называют "Моникой Александровной".
Прохання дотримуватись парламентської термінології:
"не дрочив, а ритмічно кнопкодавив свого самовисуванця"!
слуги народа спешат в раду обсуждать "формулу штайнмайера" ))))
кива он и без природы и без подруг справляется, не отходя от кассового аппарата.
учились бы у нардепа....
было бы смешно, если бы не было так грустно.....(с)