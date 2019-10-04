 Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Вот такая формула...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Как? уже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Это одно-два предложения - вот и все...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все

Важное уточнение

Викторина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО

У каждого свой опыт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!

Зі смаком зради

Теория 5 рукопожатий

Случай в ВР

Это "ж-ж-ж" — неспроста! (с)

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