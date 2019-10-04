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Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
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 Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вот такая формула...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это сдача национальных интересов и начало капитуляции", - горсовет Сум выступил против имплементации "формулы Штайнмайера"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это начало капитуляции, - Тернопольский облсовет осудил согласование "формулы Штайнмайера"

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Как? уже?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Это одно-два предложения - вот и все...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский рассказал "о самой большой страшилке" - "формуле Штайнмайера": Это одно-два предложения - вот и все

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Важное уточнение

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Викторина

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

У каждого свой опыт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп от "Слуги народа" Тищенко объясняет "формулу Штайнмайера". ВИДЕО

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

...та шо ви переживаєте? я ше Будапештський меморандум підписував!

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зі смаком зради

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Теория 5 рукопожатий

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Случай в ВР

Конфеты со вкусом зради, теория 5 рукопожатий, дочь Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Это "ж-ж-ж" — неспроста! (с)

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3152225
 
   
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З нету:
Здрастє.......************.Знайомтесь новий секретарь
Ради Національної Безпеки та ОБОРОНИ.1981 рік ветеринар-фельдшер підсобного господарства Ворошиловградського заводу фруктово-мінеральних вод.
1981-1983 - служба в армії.
З 1983 - робота в «Зоокутку» парку культури та відпочинку ім. Першого травня, місто Ворошиловград.
1987-1990 - голова кооперативу «Білий Лелека».
1991-1994 - директор МПП «Вєра», місто Луганськ.ВЕТЕРИНАР *****,ЗООКУТОК *****........
мені це на голову не налазить.
Там у зелені всі *******.
За ненормативну звиняйте бо інші слова десь ділися.
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З нету:
Это бомба. Сведу в один пост.Вот сегодняшняя статья (мой перевод с небольшими сокращениями) в АссошиейтедПресс о 10-часовых показаниях Волкера в Конгрессе, гдеВолкер среди прочего рассказал, что Зеленский дал обещание провести расследование против Байдена в обмен на встречу с Трампом - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2520307481545261&id=100006981015136А вот сегодняшняя новость от Генпрокурора Рябошапки, который, по заявлению Зеленского в разговоре с Трампом, является 100% его человеком: "У п'ятницю, 4 жовтня, генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його відомство перегляне рішення про закриття справи компанії Burisma Group, пов'язаної з сином сенатора США Джо Байдена", - https://tyzhden.ua/News/236231Что это значит? Это значит, что украинский президент Зеленский вмешивается - УЖЕ ВМЕШАЛСЯ - в выборы в США, что является преступлением. Это так же означает, что президент Зеленский пожертвовал двухпартийной поддержкой в США в обмен на разрешение Зеленкому приехать на встречу с Трампом. Другими словами, в обмен на фоточки себя с Трампом.Напомню так же, что принятие формулы Путина-Зеленского состоялось в обмен на обещание провести встречу в Нормандском формате. Т.е. в обмен на фоточки с Путиным, Меркель и Макроном.А это все в свою очередь означает, что все идет к тому, через такими темпами уже год от Украины ничего не останется. В обмен на б̶у̶с̶ы̶ ̶и̶ ̶з̶е̶р̶к̶а̶л̶ь̶ц̶а на прекрасный фотоальбом Зеленского.
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хит сезона! когда начнут выпускать - толпы людей будут стоять в очередях чтобы купить хоть один рулончик)) а где-то в кремле фуйло удавится от зависти - ведь раньше хитом был пипфакс с его мордой Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1824

Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 826
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Петіним прихильникам сподобається.. Ну то таке..
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Петіним прихильникам за своего Петю не стыдно, а вот ЗЕ прихильникам такое не светит. .
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Поживемо - побачимо.. Якою була каденція петі - всі вже знають, тому й прогнали його обісцяним ганчіррям 21-го квітня і 21-го липня.. Якою буде каденція Володимира - ще не зрозуміло, перші висновки зробимо десь всередині грудня.. На ваше репетування зараз - народ уваги не звертає, вважає як і вважав - брехнею..
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такого количества погонял, шаржей, насмешек и опусканий - как у моники зеленски за полгода - не было ни у одного призЕдента за всю историю цивилизации.
Впрочем, это всего лишь карма:

Сначала ты называешь свою страну порноактрисой.
Затем называешь украинских женщин "туристическим брендом".
А потом весь мир называет тебя именем тётки, прославившейся минетом президенту США. Тысячи людей рисуют фотожабы, придумывают шутки и всячески куражатся вот уже четвёртый день.
И даже в твоей собственной администрации (пардон - офисе) за глаза тебя называют "Моникой Александровной".
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Какой же она была эта каденция? Разве не Коломойский констатировал факт, что Порох спас Украину. Не я, Коломойский. Мне верить не надо. Но ему же ты веришь, верно? Разве не Гончаруком сказано:«Я вообще считаю, что последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но медленно". Да, медленно, не быстро. Но двигалась. А что сейчас происходит? Сейчас давят на Украину со всех сторон, а теперь еще изнутри давление растет. И куда она теперь двигается, причем быстро? Так что такого страшного было в "всі вже знають". Я, к примеру, не знаю. Но я вижу то, что происходит сейчас. И я знаю, как это называется.
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А разве не порохоботы совеем недавно кричали, что Коломойский спас Украину? Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8006
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Насмешил!!!! "Якою буде каденція Володимира" Ха-ха! Тюремной, в лучшем случае. А в худшем...
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Увидев первое фото, дальше смотреть не стала. Как можно?! Это фото не может быть предметом для сарказма, шуток, ФОТОжаб. Эхх, авторы....
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Ви ще дивуєтесь? Я - вже ні.. Передивіться хто поставив "лайки" цим жабам - і все зрозумієте..
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Шановні колеги!
Прохання дотримуватись парламентської термінології:
"не дрочив, а ритмічно кнопкодавив свого самовисуванця"!
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то вааще была рука Мацквы.. Кива не при чем!..
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Треба було таксьору визвати поліцію і на Златкіна скласти заяву про шахрайство. Голосуй, хоч за Бармалєя, але за послугу заплати.
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Тединственный правильный в раде мужик,дрочил он на всех присутствующих!
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Валєрій. Фантазувати не обов'язково треба про політику
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Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9007

слуги народа спешат в раду обсуждать "формулу штайнмайера" ))))
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Ось, що значить велосипед! Людям мало і мало! Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9830
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реальные пацаны с подругами на природу собрались?
кива он и без природы и без подруг справляется, не отходя от кассового аппарата.
учились бы у нардепа....
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«жабы» актуальные......, НО
было бы смешно, если бы не было так грустно.....(с)
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модератор выводи дрочилово в топ ! Конфеты со вкусом "зради", теория 5 рукопожатий, "дочь" Штайнмайера. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 994
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олигофренические картинки - трудотерапия для умственно неполноценных.
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Миколаїв, ріг пр.Миру та вул Ізмалкова (пересічення ще й Театральної). Ось який він, У ЗЕленського.

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