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 Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Будущие офицеры упражнялись в стрельбе из 120-мм миномета и вооружения, установленного на БТР-80, БТР 4-Е и бронеавтомобиле "Спартан".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации Нацгвардии.

"Будущие офицеры отработали порядок установки и снятия вооружения, порядок заряда и разряда оружия, а также непосредственно выполнили боевые стрельбы", - сказано в сообщении пресс-службы.

"120-мм миномет мы рассматривали только на теории, но это не помешало нам успешно отработать практические стрельбы. Признаюсь, что волновался, ведь из миномета стрелял впервые, но собрал волю в кулак и сделал точный выстрел в цель, своим результатом доволен", - поделился впечатлениями младший сержант Дмитрий Осейко.

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Кроме того, курсанты Академии практиковали составление карт огня, схем опорного пункта, использование специальных отметок и тому подобное.

"Таким образом, после окончания учебы военная часть получает военного, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике. В дальнейшем выпускники возвращаются в Академию – пункт постоянной дислокации – и готовятся к сдаче государственных экзаменов", – добавили в пресс-службе.

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Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 01
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 02
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 03
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 04
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 05
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 06
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 07
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 08
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 09
Около сотни курсантов Академии Нацгвардии оттачивали меткость на боевых стрельбах 10

Источник: https://censor.net.ua/p3152178
 
 
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Разницу чувствуете ? А что ваша Моника Зеленски? Никаких кортежей и мигалок. Премьер Дании показала премьеру Ирландии Копенгаген на велосипеде : https://charter97.org/ru/news/2019/10/4/350730/
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Навіщо ? По сєпарах стріляти ? Навряд.. Певно по протестних акціях.
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А что это за идиотские бронежилеты? Вверху грудь наполовину открыта, а внизу бронежилет даже до пупка не достаёт...
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Рыцарские латы и шлемы подвезут в другой раз.
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Зачем такое выкладывать ? Всем известно что у нас воюют только Свынарчуки , пашинский и поросячья свора .
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