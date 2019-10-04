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Все про:Волынь (647) Госпогранслужба (3480) контрабанда (1829) секонд хенд (35)

 На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей выявлена контрабанда новой брендовой одежды под видом детского секонд хенда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 01

Согласно документам, прицепом грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении. Их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 02

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На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 03

Уже после открытия грузовика стало понятно, что ее содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4 тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 000 единиц товаров больее сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн.

На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 04

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На Волыни 4 тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда, - Госпогранслужба 05

В отношении руководителя фирмы отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст. 483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Одновременно на Львовщине в пункте пропуска "Рава-Русская" была похожая попытка контрабанды. Туда тоже прибыл грузовик, якобы с "секонд хендом", а на самом деле - с новой одеждой. Детали задержания будут известны после разгрузки товара.

Источник: https://censor.net.ua/p3152150
 
   
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Вот это сработали!!!!
Ну прям полный прицеп шмоток известных брендов!!! Gucci , Lagerfeld, Hugo Boss .
Не дали денег за проезд, так эти «работнички» тут же накопали... Сколько тонн должно быть этого хлама на 12 млн? По какому курсу они считали? В прицеп 86 куб м. Помещается 8 тонн секонда, 12000000/8000кг=1500 грн/кг!!!!! А « фирменных» шмоток они нашли 4 тонны, то есть 12000000/40000= 3000 грн/кг говна с розовыми этикетками??? ... шашлык, 3 штуки- выбросила в пропасть. А по 483 шить штрафные санкции будут от этой суммы. Эдакие товароведы работают на нашей границе!!!
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15-20 тон. Стабільно.
У випадку порушення митних правил за основу беруть максимальне значення митної вартості наявне в ціновій базі...
І це не для продажі, а для розрахунку суми штрафу, який буде дорівнювати згідно ст 483 митного кодексу 300% від оцінки митної вартості. А сам товар скоріш за все буде знищено, як такий, що переміщується з порушенням прав інтелектуальної власності.
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8-10 тонн в 120 кубовую машину помещается секонда навалом в мешках. На фото стандартный Schmitz 92 куба. Весь конфискат таможенный будет реализовываться через Прозорро .
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Секонды теперь будут Зе-шмали оббирать, там же все шмотки известных брендов.
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