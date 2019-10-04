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Все про:контрразведка (147) СБУ (13890) терроризм (18125)

 По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу. ФОТО

В сентябре 2015 контрразведчики СБ Украины блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе четырех человек, которую возглавлял бывший сотрудник уголовного розыска Днепрорудненского городского отдела МВД Украины в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший капитан милиции выполнял задачи на территории региона под "кураторством" так называемого "Главного разведывательного управления ДНР".

По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу 01

Согласно материалам контрразведки СБУ, он был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным "Дрозд". 

"Основной задачей злоумышленника была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области. Для этого боевик организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения АТО, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещения военной техники ВС Украины. Он, в частности, планировал осуществить взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного", - сказано в сообщении.

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По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу 02

Отмечается, что во время проведения следственных действий у фигуранта дела правоохранители изъяли боевые гранаты Ф1, тротиловые и дымовые шашки, план-схемы Запорожской АЭС, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу 03

В конце сентября 2019 Васильевский районный суд Запорожской области признал боевика виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца, также он лишен специального звания капитан полиции.

По материалам контрразведки СБУ суд приговорил к 8 годам тюрьмы бывшего капитана украинской милиции, возглавлявшего террористическую группу 04
Фото: пресс-службы СБУ

Источник: https://censor.net.ua/p3152138
 
 
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Куда пойдут работать милиционеры, если не будет милиции - в бандиты
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так это прошлаж люстрация, что значит бывшый капитан так добавляйте бывшей милиции, он террорист и сепар ему 12-15 лет как с куста причем в общей зоне, и когда вы эту практику прекратите менты с ментами сидят, а че насильники не с насильниками, медики не с медиками, почему только менты с ментами, это я к чему нету милиции все в википедии ищите, или справедливости как террориста на особую зону
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Целых 8 лет дали? Айяйяйяй! Звери, так много за терроризм. Ну ничего есть закон Савченко, УДО. Через три-четыре годика на свободу с чистой совестью. Это ж все навсего терроризм.

Браво украинское судопроизводство! Украинский суд самый гуманный суд в мире!
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"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца"

Наше правосудие - самое гуманное в мире...8 лет за терроризм и госизмену...кацапские гауляйтеры вон ни за что по 25 лет дают тем, кто не предал Украину.
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