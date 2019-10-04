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 У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец. ФОТО

Правоохранители изъяли $840 тыс из банковской ячейки задержанного в четверг руководителя отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.

"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера СБУ в Киеве разоблачила руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций.

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

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У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец 02
У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец 03
У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец 04

Источник: https://censor.net.ua/p3152115
 
   
 Топ комментарии
 
Зрада! Зеленский репрессирует врачей! При Пеце такого не было!
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Супруниха разрешила трансплантацию и деньги полились рекой. В банковские ячейки трансплантологов.
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Надо бы тебя с гайморитом на операцию к такому врачу. После в Европу поедешь, а может даже в Америку. Но не весь У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец - Цензор.НЕТ 7078
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Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если конечно у вас есть.
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не могу представить предмет неправомерной выгоды в кабинете трансплантолога
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Весь ютюб забитий ідіотськими відео на тему "не ходіть вчитися на лікаря в медінститут"...
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да-да...Когда я вспоминаю какой я инженер,то боюсь идти к врачам.))
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Кожен серйозний профі вважає себе "слабеньким в колінах" по своїй спеціальності, оскільки чим більше знаєш, тим більше одкривається невідомого. А навпаки, некомпетентні дурні вважають себе видатними професіоналами, управлінцями тощо. Тож ваша іронія переконує, що ви помиляєтеся відносно власної компетентності.
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Перепрошую, але тут плюсую тисячами плюсів та усіма задраними догори кінцівками ))))
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Зрада! Зеленский репрессирует врачей! При Пеце такого не было!
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гм.. ну що тут можна сказати.. не на того я вчився...
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Наверняка, органами торговала. И оно вам надо?
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Так вот ты какой - почти лям долларов!
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Это только в ячейке, за пару месяцев. А сколько в основном схроне и заграничных банках ?
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Та понятно, шо это лежала денюшка на мороженку на семечки.
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Это замечательно что взяли за жо.... врача трансплантолога ! А когда коломйских,пинчуков,ахметовых,потрошенок ячейки вскроют ?
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"Закрываю квартиру и уезжаю в Сочи! Ключи могу передать Швондеру,Рябошапке - пусть он оперирует."
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у этих ячейки в Панаме или на Кипре🤣🤣так что никогда
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Знали к кому шли, можно теперь только догадаться, сколько у него еще припрятано
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Кардиохирург забирает с СТО свой автомобиль. Мастер:
М. - Вот несправедливо - я тебе сделал ремонт,а ты мне платишь в 20 раз меньше,чем стоит твоя операция,не понимаю..
Х. - Не понимаешь ? Что ты с мотором делал ?
М. - Коленвал заменил и кольца на поршнях..
Х. - Запусти мотор !
М. - Запустил
Х. - А теперь - меняй !
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Как в том анекдоте - поедешь в Европу, но не весь, сначала твоя почка.
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А ульянка в США звалила і оце не бачить своєї реформи.А хто ж нам поради з одноглазніків та вконтакті буде давати.Виявляється шо при ній в МОЗ не були заблоковані ці кацапські ресурси
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Та ничо.
Скоро последние врачи свалят, пусть свадебные фотографы с клоунами и оперируют)
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Надо бы тебя с гайморитом на операцию к такому врачу. После в Европу поедешь, а может даже в Америку. Но не весь У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец - Цензор.НЕТ 7078
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Тобі нічого не загрожує,а я то думаю,чого ти не спиш
У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец - Цензор.НЕТ 5641
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Супруниха разрешила трансплантацию и деньги полились рекой. В банковские ячейки трансплантологов.
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Конечно, он должен получать как хирург его уровня в Европе. Но тогда и больной должен иметь медицинский полис для оплаты такой операции.
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Между "работать за минималку" и "заставлять людей продавать жилье, чтобы оплатить свои хотелки" - большая пропасть.
Да, человек спасает жизни, но он при этом ведет себя как грабитель с большой дороги - то есть предлагает тебе жизнь или все твои деньги и имущество.
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Госмедицины (т.е. бесплатной) у нас уже нет давно. Именно поэтому срочно нужна медреформа, которую кое-кто пытается начать, но старая система (типа таких хирургов как этот) сопроттвляется изо всех сил.
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Обычный никромант справится, даже жопу тебе на лицо пришьет так что ты ей пердеть будешь
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нехер путать *** с пальцем. пусть открывает свою контору, набирает персонал, закупает аппаратуру, платит всем за все а потом выставляет прайс как у частных клиник.
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ты с какого дуба рухнул? за что он платит? все оплачивается отдельно - операция, персонал (няньки, сестрички и пр.) , лекарство, системы, даже иголки и шовный мат-л для операции. просто ********* "о звездах" это одно, а когда попадешь к такому "специалисту" -тогда не скули.
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10000000000% Бо таких спеців у держ.клініках більше як до х..я. Нехай відкривають свою, платять податки, медсестрі і санітаркам. А то з-ту беруть, лівак постійно, нікому ні за що не платять (хіба що мзду наверх головним), прибуток приховують
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так то ж воно, що ніхера не відкриє, бо звик мародерствувати. і в приватну не піде, бо там таких як гівна, так ті ще й друзі/свати/брати/родичі власників.
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Тобто є чим відкупитися..дійсно "хранитель общака" ОЗУ лікарів))) чекаємо на закриття справи.
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- С деньгами нужно расставаться легко, без стонов. Бендер
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а как за них дима гордон насмерть стоял,что они святые волонтеры.......на чужом горе.
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Он их украл или заработал? Он госслужащий?
Украинцы очнитесь вас грабит двадцать лет кучка подонков.
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Взятка - это не заработок.
А когда государство тебе предоставляет помещение для работы, аппаратуру для работы и платит заработную плату и при этом ты за свою работу с каждого пациента требуешь взятку - это и есть грабеж.
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Просто в лікарів, кажуть, є якась клята гіпократа. А в охоронця супермаркета такої нема. Тому до лікарів всі пристьобуються )))
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А вам не кажется, что когда хирург хранит в ячейке миллион баксов - это уже не заработок, а грабеж населения?
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но как бы намекает - делай выбор. а если уж остался в госструктуре то не скули
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Большинство врачей работает половину времени в госструктурах, половину - в частный клиниках. И да, если к ним обращаются в частном порядке - они могут принимать благодарность - у врачей, у которых есть совесть, эта благодарность как правило значительно меньше того, чтобы ты заплатил в частной клинике (потому что там значительная часть оплаты идет на помещение + технику+доп персонал) или вообще "сколько дашь".
Но есть и вот такие особо жадные персонажи.
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Следуя вашей логике, если государство платит полицейскому 8000, то он (полицейский) должен стоять и смотреть, как вас убивают, пока вы вы не соизволите доплатить ему за то, что он будет рисковать своей жизнью, защищая вас!
А когда будущий врач идет учиться, разве он не знает какая у врача зарплата?! Или может быть он не знает какие взятки берут врачи?
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Жадная мразь, набивающая свехм меры мошну за счет чужого горя.
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Этот жизни спасал - понятно за что деньги брал, а что бл..ть хорошего сделал начальник милиции города киева, жена которого 650 штук евро в сумке через кордон перла?
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Она глав.бухгалтер была в строительном холдинге АТЛАНТ.
это цена всего единственной элитной квартиры на печерске, а там тысячи таких квартир.. при чем тут начальник милиции, думаю, в украине десятки тысяч долларовых миллионеров. если считать недвиж.
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Спасал жизнь такому же уроду трансплантологу! Смотрите в корень!
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Хорошо если за этими деньгами нет убитых ради изъятия органов.
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может в очереди на трансплантацию подвинул вперёд кого надо
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И это только деньги, а ещё есть и недвижимость, и машины.
Плюс он не один работал.
Это просто напали на след чёрных трансплантологов.
Вряд ли там только очередь.
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Чем выше этаж в институте лечения рака, тем более тяжелые больные лежат..
И длиннее шубы на врачах.. известная зависимость. Последние этажи это уже трансплантация костного мозга.. там просто сейфы с деньгами на тачках возят.
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С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/p3152115

И это только наличными
Мама дорогая 😳
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А ничего, что это как раз пример тех врачей, которые горой стоят за то что, чтобы в медицине всё осталось как оно есть сейчас - вся медицина вроде бесплатная, но если хочешь не умереть, нужно платить этому врачу налом бешеные деньги из своего кармана (

Кстати, не с этом ли боролась Супрун?
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Оху Етить можно от такой борьбы...борьба есть результатов ноль, но пипл хавает!
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Так я не о результатах, а о необходимости менять нашу медицину (каким путем - "а -ля Супрун" или другим), это другой вопрос. И против изменений (т.е. оставить все как сейчас) как раз выступали именно такие врачи как этот.
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Если все разделять то именно такие перекосы и возникают. Терапевт на диагностике ОРЗ не сможет поднимать 50 куе даже за пару лет, а трансплантолог лишенный обузы ввиде отношения к больнице будет эту петидесятку спокойно в офшор засылать еженедельно. Так что система будет еще более расшатана. Ну и конечно можно представлять мифического пациента который эти 50к будет зарабатывать гдето там на стороне, но даже в самой системе больницы терапевт и прочие врачи не смогут оплатить себе такую операцию честным путем. Это диссонанс.
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Он скажет что всю жизнь копил, и попробуй докажи обратное.))
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Его на взятке взяли - это дополнительное бабло.
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Ай яй...петюшек продолжают обижать....кто ж им теперь куриные мозги будет пересаживать
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предела человеческой жадности не существует .
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Этот задержанный трансплантолог хоть бы каких завалящих мозгов себе пересадил. Теперь же всё нажитое непосильным трудом накроется медным тазом - или на откуп, или конфискуют.
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почему же? хороший врач может позволить себе хорошего адвоката
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Его работа должна приносить хороший доход...но это уже слишком. А хвамилию врача можно узнать?
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наверное вы не понимаете, с хорошего дохода надо платить налоги, а если врач набивает себе карманы "хорошими доходами", то почему в больнице нет целых простыней, а подушки пациенты должны приносить с собой...
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Понимаю все, и даже больше, чем вы можете себе представить.
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Стива Джобса тоже нужно обвинить в таланте?
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Та викопати і на палю його! Просто ше руки не дойшли )))
А так, то для любого чиновника це на галстухи. Капєйкі.
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Талант брать непомерные взятки? Когда люди вынуждены продавать свое жилье, чтобы удовлетворить непомерные аппетиты этого коррупционера?
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я вважаю, що Айфон не коштуэ 1,5 куска долларив.. Роздутий пузирь...
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Так, але айфон - то забавка. Якщо немає на нього зайвих грошей, або не вважаєш за потрібне їх стільки віддавати за айфон - то й не плати - життя без айфона нічим не відрізняється від життя з айфоном.
Тут - інше - тобі кажуть хочешь жити - продавай все що є й плати, бо мені ще треба грошенят до банківської ячейки підкинути.
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Только абсолютно тупые люди могут пытаться обосновать ситуацию с этим типичным врачем действиями Пороха, Супрун и т.д - подобным образом врачи жили, живут и будут жить еще лет 20 минимум....иначе не может быть, если у какой-то части людей достаточно средств для лечения, но нет нормального уровня обслуживания...кстати, при совке тоже уровень был ниже плинтуса - просто профилактика была чуть лучше...Знаю о чем говорю...
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в чем отличие сего "специалисты" от мародера?
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наколядовала ******* миллион долларов...а это наверное не все его ячейки.... вот так работают за копейки наши доктора... оплачиваются все.... а бабки берут там где есть с чего взять... а такие хирурги всякие самые корупционные врачи... всё исчисляется тысячами долларов ато и десятками как у этого гребешка трасплантолога...дирут с людей бабки за операции работая в госклиниках как в своих личных кабинетах.. и верещат что им мало платят... у нас лор с работы не уходит рядовой без 500-1000 гривен в смену прийома так точно.бесплатно только осмотр...остальное просят денег в гос больницах..
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У нас как и в ЕС трансплантологи миллионеры . только по другому .
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В нормальной стране такой специалист зарабатывал бы эти 840 штук за полгода, легально.
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лям наработал, выводи расстреливай, небось незаменимый кардиолог или онколог, небось падла не с того вымогал, но непереживайте те кто ему лям надавал отмажут, скотье медицинское напомню ва про медицинскую этику и деонтологию без здачи этого предмета вы бы не стали врачами, итак начнем
профессия врача влечёт за собой известный отказ от своих личных интересов

ну и Чехова АП
Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов

Медицина для истинного врача больше, чем профессия: она - образ жизни. - А.Билибин


короче козел он если он золотой пи..ды колпачек пусть валит там где больше платят только без нашего диплома, небось аферист и друг создателя пирамиды юшинсе
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кому то надо сделать операцию на шару потому и накрыли взяточника.
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Яка несподіванка! Напевно я пропустив момент підвищення зарплат лікарям до 10000 доларів.
І звідки вони такі ціни на свої послуги у державних лікарнях беруть?
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Казнить сцку, схожу казнить и путить на органы! Падла на горе людском наживался, за счет государства! Казнить, чевертовать органы продать, родствнникам с которых доил вернуть денежные средтва!
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только так, только так, края все потеряли, а сейчас окажется что он на передовой под пулями оперировал и убд имеет вот посмеемся
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Судя по тому что с пациента требовали 40К у.е., то что нашли это на карманные расходы.
Остальное наверное где-то закопано в трехлитровых банках, как делал судья Чаус.
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