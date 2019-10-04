 У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь прокурора Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.
"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера с банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера СБУ в Киеве разоблачила руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций.
В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.
Швондеру,Рябошапке - пусть он оперирует."
М. - Вот несправедливо - я тебе сделал ремонт,а ты мне платишь в 20 раз меньше,чем стоит твоя операция,не понимаю..
Х. - Не понимаешь ? Что ты с мотором делал ?
М. - Коленвал заменил и кольца на поршнях..
Х. - Запусти мотор !
М. - Запустил
Х. - А теперь - меняй !
Скоро последние врачи свалят, пусть свадебные фотографы с клоунами и оперируют)
Да, человек спасает жизни, но он при этом ведет себя как грабитель с большой дороги - то есть предлагает тебе жизнь или все твои деньги и имущество.
Украинцы очнитесь вас грабит двадцать лет кучка подонков.
А когда государство тебе предоставляет помещение для работы, аппаратуру для работы и платит заработную плату и при этом ты за свою работу с каждого пациента требуешь взятку - это и есть грабеж.
Но есть и вот такие особо жадные персонажи.
А когда будущий врач идет учиться, разве он не знает какая у врача зарплата?! Или может быть он не знает какие взятки берут врачи?
это цена всего единственной элитной квартиры на печерске, а там тысячи таких квартир.. при чем тут начальник милиции, думаю, в украине десятки тысяч долларовых миллионеров. если считать недвиж.
Плюс он не один работал.
Это просто напали на след чёрных трансплантологов.
Вряд ли там только очередь.
И длиннее шубы на врачах.. известная зависимость. Последние этажи это уже трансплантация костного мозга.. там просто сейфы с деньгами на тачках возят.
И это только наличными
Мама дорогая 😳
Кстати, не с этом ли боролась Супрун?
А так, то для любого чиновника це на галстухи. Капєйкі.
Тут - інше - тобі кажуть хочешь жити - продавай все що є й плати, бо мені ще треба грошенят до банківської ячейки підкинути.
профессия врача влечёт за собой известный отказ от своих личных интересов
ну и Чехова АП
Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов
Медицина для истинного врача больше, чем профессия: она - образ жизни. - А.Билибин
короче козел он если он золотой пи..ды колпачек пусть валит там где больше платят только без нашего диплома, небось аферист и друг создателя пирамиды юшинсе
І звідки вони такі ціни на свої послуги у державних лікарнях беруть?
Остальное наверное где-то закопано в трехлитровых банках, как делал судья Чаус.