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 Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате падения транспортного самолета Ан-12 в с. Сокольники, пять человек погибли. Как сообщили в 8-ой городской клинической больнице, в медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших. На месте происшествия находится мэр Львова Андрей Садовый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти ... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны возле самого самолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова погибли пять человек. Причина - закончилось топливо

Фактически, трудно понять, почему это произошло, потому что он не должен был садиться во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 01

К слову, самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был приземлиться во львовском аэропорту на дозаправку.

Как сообщалось ранее, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли пять человек.

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 02
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 03
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 04
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 05
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 06
Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый 07
Фото: Львовский горсовет

Источник: https://censor.net.ua/p3152107
 
 
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Вантаж... Не просто так згадалася катастрофа транспортного Боїнг-747 на летовищі Баграм у 2013. Там теж через вантаж, хоч і дещо інше (вантаж відкріпився, змістився баланс - і літак ґепнувся)...

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый - Цензор.НЕТ 2289
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какого черта это дебил из секты "Сцувамвпомощь" пиарится на чужом горе..
с. Сокольники Пустомытовском района Львовской области не входит в юрисдикцию мусорного мера Львова..
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вони рятувальникам форму зі всього світу збирали?
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А шо за крюк из Испании в Турцию через Львов?
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Вантаж... Не просто так згадалася катастрофа транспортного Боїнг-747 на летовищі Баграм у 2013. Там теж через вантаж, хоч і дещо інше (вантаж відкріпився, змістився баланс - і літак ґепнувся)...

Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый - Цензор.НЕТ 2289
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Так, не хотів би побачити таке на власні очі...
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В 15:27, после погрузки и дозаправки, рейс NCR102 вылетел из Баграма, но, набрав высоту около 400 метров, свалился в штопор и рухнул на землю в 590 метрах от торца ВПП №03 и в 1492 метрах от авиабазы Баграм. Самолёт взорвался и полностью разрушился (уцелела только хвостовая часть), все 7 членов экипажа на его борту погибли.
Катастрофа рейса NCR102 была запечатлена видеорегистратором проезжавшего неподалёку автомобиля. На записи видно, что самолёт взлетает с большим углом тангажа, затем ложится на правое крыло и начинает резко терять высоту (в этот момент пилоты успели доложить о смещении груза). По предварительным расчётам, центровка самолёта могла измениться за считанные секунды с 28% САХ до 55% САХ из-за смещения всего лишь одной бронемашины MRAP (допустимая задняя центровка для Boeing 747-400 - 33% САХ).
Расследованием причин катастрофы рейса NCR102 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) при участии Министерства транспорта и коммерческой авиации Афганистана.
30 апреля NTSB заявил, что в расследовании будут участвовать представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing.
2 июня 2013 года NTSB подтвердил гипотезу сдвига груза, а изучение уцелевших после пожара обломков хвостовой части рейса 102 позволило обнаружить все признаки этой версии - в момент взлёта один MRAP сорвался с креплений и разрушил гермошпангоут, а также сбил бортовые самописцы (они прекратили запись через 3 секунды после взлёта), порвал гидравлическую систему и погнул винтовой домкрат обоих горизонтальных стабилизаторов, переведя их в крайнее положение.
Окончательный отчёт расследования NTSB был опубликован 14 июля 2015 года.
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какого черта это дебил из секты "Сцувамвпомощь" пиарится на чужом горе..
с. Сокольники Пустомытовском района Львовской области не входит в юрисдикцию мусорного мера Львова..
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А че так подгорает-то? До сих пор не можете простить Садовому, что не лег под Петика?
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Садовый лег под "маленького Иисусика", и под мусорку в Грибовичах.. а шо, у тебя другая инфа?
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лег.На канале "24" завалено рекламой "рошен" и на выборах за пЭцю тянул((
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Что на канале - не имеет значения. Главное, что фракция Самопомочи в Раде под Петю не легла.
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А на выборах Садовой тянул за Гриценко.
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ну і...? завалено то завалено,ти вкурсі скільки коштує хвилина реклами на тв?
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За метрів 200-300 від місця де впав літак починається межа Львова,якщоб його понесло трохи правіше то акурат завалився б на житловий масив
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вони рятувальникам форму зі всього світу збирали?
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Техник бортинженер не расчитал топливо или штурман полетное задание криво расчитал высота (эшелон) может в полете пришлось менять высоту или ПРЕГРУЗ ЧМ БОЛЬШЕ ГРУЗА ТЕМ МЕНЬШЕ РАССТОЯНИЕ ПРОЛЕТАЕТ САМОЛЕТ НА ПОЛНОМ БАКЕ ТОПЛИВА... хватит и 200 кг. чтобы вместо 4000 км у тебя вышло 3600 км... и следвоательно топливо в НУЛЬ.... мог конено сработать кран и открыться но такое может быть на одном пилоне одном крыде во втором крыле остался бы топливо котрое можно насосом перебросить на 2 двигатель счт идет слева направо 1-2-3-4..у или направления что воплекло расход топлива в этих самолетах вообще то должен быть аварийный запас на 20 минут... может вырезали "кулибины" могли бы в такой поставить доп топливный бак на 1 час полета...как резерв.. увы.. не ясно я просто лично столкнулся когда у нас знакомые ребята военные летчики еще в СССР 1980 год.... из Германии под Берлином на АН 10 через Одессу... почти то же что и АН 12 АН -12 это "Украина" газвание самолета... пассажирская версия переделанная в грузовик..а вот АН 10 чистый грузовик и десантный самолет так вот бортинженер докладывал командиру мол утоптал 19 тонн в самолет, а они с Одессы 6-7 часов должны были лететь или в ОМСК или ТОМСК не помню еще мне предлагали полететь даром с ними вообще красота в грузовом контейнер 5 футовый-или 10 футов на креплениях распорках стоял.. по всему полу матрасы спи лежи танцую прыгай в воллейбол... не полетел... теперь жалею обратно ребята обезали или опять через Одессу или через Киев но посадят бесплатно в любой гражданский самолет из Киева на Одессу... Кабіна повністю зрізана, людей, які перебували в Ан-12, задавило вантажем, що був на борту, - Садовий - Цензор.НЕТ 8621
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сколько лет этому ан12?...так долго не живут...погиб трудяга на работе...
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