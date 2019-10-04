 Кабина полностью срезана, находившихся в Ан-12 людей задавило грузом, который был на борту, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
"Кабина полностью срезана, все разбросано. Груз, который был в самолете, задавил людей, которые там находились. Поэтому шансов еще кого-то найти ... Это очень сложно. Говорят о восьми членах экипажа. Трех фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Но многие фрагменты тел разбросаны возле самого самолета.
Фактически, трудно понять, почему это произошло, потому что он не должен был садиться во Львове. Он не должен был дозаправляться во Львове. Он попросил экстренную возможность дозаправиться, и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь вблизи жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал городской голова Львова Андрей Садовый.
К слову, самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция) и должен был приземлиться во львовском аэропорту на дозаправку.
Как сообщалось ранее, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт в с. Сокольники вблизи аэродрома погибли пять человек.
Катастрофа рейса NCR102 была запечатлена видеорегистратором проезжавшего неподалёку автомобиля. На записи видно, что самолёт взлетает с большим углом тангажа, затем ложится на правое крыло и начинает резко терять высоту (в этот момент пилоты успели доложить о смещении груза). По предварительным расчётам, центровка самолёта могла измениться за считанные секунды с 28% САХ до 55% САХ из-за смещения всего лишь одной бронемашины MRAP (допустимая задняя центровка для Boeing 747-400 - 33% САХ).
Расследованием причин катастрофы рейса NCR102 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) при участии Министерства транспорта и коммерческой авиации Афганистана.
30 апреля NTSB заявил, что в расследовании будут участвовать представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing.
2 июня 2013 года NTSB подтвердил гипотезу сдвига груза, а изучение уцелевших после пожара обломков хвостовой части рейса 102 позволило обнаружить все признаки этой версии - в момент взлёта один MRAP сорвался с креплений и разрушил гермошпангоут, а также сбил бортовые самописцы (они прекратили запись через 3 секунды после взлёта), порвал гидравлическую систему и погнул винтовой домкрат обоих горизонтальных стабилизаторов, переведя их в крайнее положение.
Окончательный отчёт расследования NTSB был опубликован 14 июля 2015 года.
с. Сокольники Пустомытовском района Львовской области не входит в юрисдикцию мусорного мера Львова..