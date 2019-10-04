 "Заступник генпрокурора характером слабий, відп#здітися не міг", - переписка нардепа СН Мурдия о Касько. ФОТОрепортаж

Переписка попала в объектив фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Приводим полный текст переписки на языке оригинала. Мурдий пишет:
"В зак. читаю нічого.... що ти говорив. Хоча можливо десь між строками читати потрібно"
"Привіт! Щось Каськів заступник генпрокурора слабенький. Його там грузили сьогодні. Характером слабий, відпиздітися не міг!"
"По с. Гатному нічого не знайшли"
Вероятно, Мурдий имеет в виду первого заместителя Генерального прокурора Виталия Касько, которого он путает с бывшим председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславом Каськивым.
Отметим, что во время сегодняшней пресс-сконференции Генпрокурора Руслана Рябошапки и его заместителей Касько отвечал на вопросы журналистов о реформе прокуратуры, роли статистики в работе прокуроров и ее влиянии на квалификацию и зарплату, об оправдательных приговорах, а также о деле "бриллиантовых прокуроров".
Напомним, что нардеп Мурдий Игорь Юрьевич родился 8 августа 1982 года в городе Новоукраинка Кировоградской области. До избрания был директором компании по ремонтно-строительным работам "Тек Центр", проживает в Кропивницком.
Кацапы уже начали согласование
Война блин против кого идёт, что мирные договорённости подписывают?
Или ты сейчас втюхиваешь что в Украине Гражданская война?
Именно поэтому моника шмаркля и СОГЛАСОВАЛА с путиныи ОТВЕДЕНИЕ украинской Армии от линии фронта. А боевики остаются на месте или занимают позиции ВСУ...
Собственно потому зеленский и хотел удрать к "своим" в Луганск.. после того как украинцы оценили его план с путиным.
"Не оцінили": відеозвернення Зеленського отримало величезну кількість дизлайків від українців
https://www.dymka.com.ua/ukraina/ne-otsinyly-videozvernennya-zelenskogo-otrymalo-velycheznu-kilkist-dyzlajkiv-vid-ukrayintsiv/
Минские договорённости - это договорённости Пети с ****** под контролем Меркель и Олланда
И это всё, что козломордые нам оставили на карте? А опа у них не слипнется? 🤬
моніку ледь стримали, шоб воно не втекло до "своїх"🤣
80% - журнашлюхи и это они разгоняют волну сепаратизма...
даже тут Цензор банит за свободу слова (верней, за иную позицию, чем у их руководства в отношении нынешнего Президента, которые против)
за это кстати, сидел Стус..
Очнитесь!
їм самим приходиться друкувати оце ляйство, лише тому, що мат це мова якою спілкується наш істеблішмент.
А в конце сказал - Владимир Александрович полностью НАШ ЧЕЛОВЕК...