 Пьяный водитель на BMW насмерть сбил двух 23-летних пешеходов на Тернопольщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около четырех часов утра на автодороге в поселке Козлов. Водитель автомобиля BMW 320 сбил двух пешеходов.

Мужчина сообщил, что людей на дороге заметил слишком поздно, потому что было темно. Он пытался избежать столкновения, но не смог. Двое прохожих оказались под колесами авто, третьему удалось отбежать", - сказано в сообщении.

Ребята умерли до приезда бригады скорой помощи. Водитель, 1990 года рождения, проживает в соседнем селе Великий Ходачкив.

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По предварительной информации, водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Через два часа после ДТП в его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Водителя задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Мужчине инкриминируют статью 286 часть 3 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.



Фото: сайт Нацполиции