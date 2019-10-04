 Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во времена Второй мировой войны.

В ходе следственных действий установлено, что ванадлом оказался киевлянин, который является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами. В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные нацыстские и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта правоохранителями выявлен ряд свидетельств о целенаправленной подготовке мужчины к актам вандализма в отношении еврейских культурных объектов.

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Кроме того найдены почти тридцать металлических свастик, изготовленных злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей, а также соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми было осквернено место еврейского захоронения.

Также правоохранителями изъяты жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вирезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу.

Сейчас мужчине сообщили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается, правоохранители принимают меры по установлению возможной причастности лица к совершению подобных преступлений на территории другой области.

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