 Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во времена Второй мировой войны.
В ходе следственных действий установлено, что ванадлом оказался киевлянин, который является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами. В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные нацыстские и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.
Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта правоохранителями выявлен ряд свидетельств о целенаправленной подготовке мужчины к актам вандализма в отношении еврейских культурных объектов.
Кроме того найдены почти тридцать металлических свастик, изготовленных злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей, а также соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми было осквернено место еврейского захоронения.
Также правоохранителями изъяты жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вирезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу.
Сейчас мужчине сообщили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса.
Расследование продолжается, правоохранители принимают меры по установлению возможной причастности лица к совершению подобных преступлений на территории другой области.
Причина антисемітизму в тому, що яке б паскудство єврей не учинив одноплемінники будуть його підтримувати та відмазувати, через що у людей створюється враження, що всі євреї заодно, що всі вони однакові.
Ну, аваковым-князевым надо шоб гои стояли в стойле.))
та ніхто не вірить в підлість КДБ/ФСБ, тобто - якщо щось каже комісар - думай в зворотньому напрямку.
Але то шо "Порох" стелився перед кошерними, навіть ролик є - Корч його поставив на місце(не поважаю, але там він - круто зробив)
а за Зелю не говорю вже - вилизав жёппу Нетаньяшці.
класно нас опустили, зі смаком..... неприємно, але ясно хто при владі.... ****прокляті правлять нами, а ви ще гірші ніж **** .......
і т.д., ТГШ рулить
"забуваючи" шо ця "велич" = була рабами смердючих дикунів заліських.
тут або заткнутись треба, або йти в атаку. в атаку ми не підемо, бо очевидно чому. а заткнутись - було би добре.
ну вот как бы вот, иди в спам, умник кричащий.
Тут не саджати треба. Тут євреї мають змінитися. Я дуже хочу побачити, як євреї засудять вчинок якогось впливового єврея.
Ти віриш у те, в що хочеш вірити. Тобі з якоїсь причини приємно думати що Порох єврей і я знаю, яка та причина!
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
То есть - я имею право не верить в то шо без какого-либо официального приказа(нету) - администрация трудовых лагерей, по своему желанию "жгла и травила".
И да, я люблю ТГШ(Тарас Григорович)