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Все про:Кировоградщина (307) Нацполиция (10179) СБУ (13890) Холокост (106) вандализм (440)

 Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией установили вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник нанес краской изображение нацистской свастики и антисемитские надписи на мемориальном комплексе, построенном на месте казни нацистами более девятисот евреев во времена Второй мировой войны.

В ходе следственных действий установлено, что ванадлом оказался киевлянин, который является фанатичным сторонником свастик и рун, которые использовались нацистами. В самом центре Киева за высоким забором находится несколько частных зданий злоумышленника, на территории которых он изготавливал из металла разнообразные нацыстские и языческие символы. Такой символикой киевлянин украшал свое жилище, внешний фасад и забор приусадебного участка, детскую комнату и домашние вещи.

Во время санкционированных обысков по месту жительства фигуранта правоохранителями выявлен ряд свидетельств о целенаправленной подготовке мужчины к актам вандализма в отношении еврейских культурных объектов.

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Кроме того найдены почти тридцать металлических свастик, изготовленных злоумышленником в собственной мастерской, карты Кировоградской и Николаевской областей, а также соответствующие записи с отметками объектов для совершения актов вандализма, аэрозольные краски серого и черного цветов, которые полностью совпадают с теми, которыми было осквернено место еврейского захоронения.

Также правоохранителями изъяты жесткие диски и бумажные материалы с антисемитским содержанием, электропила, которой вирезались свастики на памятных знаках. Все предметы направлены на экспертизу.

Сейчас мужчине сообщили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса.

Расследование продолжается, правоохранители принимают меры по установлению возможной причастности лица к совершению подобных преступлений на территории другой области.

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Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ 01
Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ 02
Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ 03
Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3152060
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего себе творческий человек, сварил 30 свастик, я такого еще не видил. Это же до чего его еврейская банда во главе с беней довела Задержан вандал, который осквернил мемориал жертвам Холокоста на Кировоградщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2845
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ну против сегодняшней банды ему стоило на синагоге в Днепре малевать . а не на могилах
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А Порох уже, как не еврей ???
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Ничего себе творческий человек, сварил 30 свастик, я такого еще не видил. Это же до чего его еврейская банда во главе с беней довела
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ну против сегодняшней банды ему стоило на синагоге в Днепре малевать . а не на могилах
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Бідолашні євреї. І в гробах розплачуються за зради Зєлі.
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Це лише початок!
Причина антисемітизму в тому, що яке б паскудство єврей не учинив одноплемінники будуть його підтримувати та відмазувати, через що у людей створюється враження, що всі євреї заодно, що всі вони однакові.
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боюсь даже подумать кто же тогда беня который и абрамовича и березовского в своё время кинул да в принципе и корбана
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это походу из мастерской нацполиции - в перерывах(хотя странно) между починкой "Тойот", расфигаченных полицейскими, мастер высрал.
Ну, аваковым-князевым надо шоб гои стояли в стойле.))
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Хуцпа це коли єврей каже українцю: "Ти такий само єврей як я!"
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Воно то звичайно так, але до 31.12.2018го він таки був для всіх лахтинців Вальцманом який вбив власного брата. І тільки якийсь блазень що "пошуткував", що йде в президенти стрімко виправив його п'яту графу в паспорті! Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2720
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П'ятої графи в Україні немає вже чверть століття. А ти не знав ???
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ти єврей?
та ніхто не вірить в підлість КДБ/ФСБ, тобто - якщо щось каже комісар - думай в зворотньому напрямку.
Але то шо "Порох" стелився перед кошерними, навіть ролик є - Корч його поставив на місце(не поважаю, але там він - круто зробив)
а за Зелю не говорю вже - вилизав жёппу Нетаньяшці.
класно нас опустили, зі смаком..... неприємно, але ясно хто при владі.... ****прокляті правлять нами, а ви ще гірші ніж **** .......
і т.д., ТГШ рулить Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9824
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Та знаю я, що москалі прямі як телеграфний стовп, тому занадто тонкі нюанси сарказму для них це майже як матан або сопромат.
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просто прикольно читати наших - триндять про вялічіє(ну, Русь, козаки та ін.)
"забуваючи" шо ця "велич" = була рабами смердючих дикунів заліських.
тут або заткнутись треба, або йти в атаку. в атаку ми не підемо, бо очевидно чому. а заткнутись - було би добре.
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Яка в сраці велич! Моя прабаба, царство їй небесне, жила при поляках, мадярах, чехах, перших і других совітах і мені онучку сопливому ще за совєтів казала: Хохли весь час комусь штани тримали замість щоб свої підтягнути.
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Знаю. А полгода назад, кто его Вальцманом называл???
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щас отвечу, а потом из-за воплей - в спам подвижуешь( )
ну вот как бы вот, иди в спам, умник кричащий.
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Неужели СБУ начинает работать.Боюсь сглазить,но это очень радует. Удачи!
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ну понятно просто хвора людына .мог с таким же успехом и красные звёзды малевать
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Причина антисемітизму в тому, що яке б паскудство єврей не учинив одноплемінники будуть його підтримувати та відмазувати, через що у людей створюється враження, що всі євреї заодно, що всі вони однакові.

Тут не саджати треба. Тут євреї мають змінитися. Я дуже хочу побачити, як євреї засудять вчинок якогось впливового єврея.
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Та хватит уже! Глечики эти 19 века уже зае...ли! 21 век на дворе!
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Вас не дивує чому всі народи що стикаються з євреями починають з часом їх ненавидіти? З часів Риму і донині! Може щось з євреями не так? Я висловив власнеприпущення з цього приводу. У вас є що заперечити по суті, замість того, щоб демострувати зневагу до українців?
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Я не расист и не ксенофоб. Обычно этим страдают ущербные личности, которые сами в чем-то отстают.
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поперся из для этого из киева в кировоград... а шо, в киеве уже памятников евреям нету? у нас президент - еврей. экс президент - еврей. мог бы им дома размалевать, и ехать никуда не надо было бы.
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Порошенки родом із села Саф"яни. що за кілька кілометрів від Ізмаїла. Село засноване запорожцями, що втекли після зруйнування Січі Катериною. Там ніколи не жили євреї, бо потомки запорожців знаходили спосіб вижити їх звідти.
Ти віриш у те, в що хочеш вірити. Тобі з якоїсь причини приємно думати що Порох єврей і я знаю, яка та причина!
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)
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ого, какой продвинутый порохобот. не просто порохоботит, а еще и историю рода своего господина выучил (псевдо историю). зачет тебе, скушай шоколоадку)))
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Хуцпа це коли єврей каже українцю: "Ти такий само єврей як я!"
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Тепер чекаємо інформації про затриманих вандалів, які осквернили пам'ятні знаки загиблим у АТО і діячам українського визвольного руху. З великим нетерпінням.
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це подло. за осквернение могил, кто б там не лежал--нужен 20 летний срок. они же не могут сопротивляться.
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Закопать це падло тепленьким на міському звалищі. Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2727
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Есть один факт: Обаме продемонстрировали фото "из концлагеря" которое, ..... оказалось подделкой Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 840
То есть - я имею право не верить в то шо без какого-либо официального приказа(нету) - администрация трудовых лагерей, по своему желанию "жгла и травила".
И да, я люблю ТГШ(Тарас Григорович)
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засунуть ему в зад ту свастику.. и провернуть по ходу движения коловорота..
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Проявление нацизма никому нельзя прощать и словесные тоже.
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Под запретом все, что связано с нацистской идеологией. Или ты с этим не согласен ???
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Таки не зрозуміло, якщо дома є фарба, хрестики та книжечка Гітлера - то це вже виходить, що можна закривати років на 10. Це якийсь середньовічний ідіотизм.
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на 10 никто не закроет. но и в той же европе за символику очень жестко ипут. ты посмотри на европейские сайты по продаже антиквариата. там даже с антикварных вещей времен третьего рейха свастику спиливают
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Плювати мені на всіляких варварів. Саме страшне, що наші ідіоти беруть з них приклад, нехтуючи ліберальними цінностями.
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Суд слуг народа Коломойского."Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи./ Обвиняемого по делу штурма Майдана экс-главу УСБУ Щеголева отпустили под домашний арест/Заместителя Пшонки Кузьмина, который стал депутатом от ОПЗЖ, сняли с розыска. /Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/ Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко / И только "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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Нацизм и коммунизм,это опыт эволюции человека. Как показала практика - печальный. Ни к чему хорошему это не приводит. Надуманные идеи и лозунги. Жить нужно согласно сложившимся традициям и естественным изменениям. А ксенофобия в силу объединения мира,неуместна. Евреи такие же люди.Со своими особенностями. Это неплохо,а дополнение к культурам.
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И что, СБУ считает, что этот эксперт по свастикам белой краской нарисовал свастику неправильно? Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2869 Теперь, наверное, СБУ будет ему шить дело за разжигание розни между иудеями и буддистами... Затримано вандала, який осквернив меморіал жертвам Голокосту на Кіровоградщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4298
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А потом не окажется что мужик во время вандализма был у мамы в деревне?
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бач ти асквєрнітєлєй жертв холокоста як швидко знаходять.. а от асквєрнітєлєй пам"ятників загиблим в АТО все шукають і шукають
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