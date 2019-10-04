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 Бизнес-партнер помощника Зеленского Ермака связан с "единороссом" и однокурсником Путина, - "Схемы". ВИДЕО

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого называют главным переговорщиком с Западом и Россией, через коммерческие структуры связан с гражданином России, приближенным к российской властной верхушке.

Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно официальному реестру юридических лиц, Андрей Ермак и гражданин РФ Рахамим Эмануилов являются совладельцами двух украинских фирм: ЗАО "Интерпромфинанс Украина" и ООО "М.Е.П.".

Бизнес-партнер помощника Зеленского Ермака связан с единороссом и однокурсником Путина, - Схемы 01

Рахамиму Эмануилову 70 лет, он ученый, общественно-политический деятель и бизнесмен в России.

Согласно данным реестра юридических лиц России, Рахамим Эмануилов - бенефициар фирмы "Интерпромторг" (Москва), которая числится среди основателей российского "Интерпромбанк". Другим акционером этого банка является член партии "Единая Россия", член Совета Федерации, сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев.

Российские СМИ называют его самым богатым сенатором России. Пономарев также известен тем, что владелицей виллы, которую некоторое время приписывали Путину в Испании, оказалась его дочь.

Среди членов совета директоров "Интерпромбанка" - Иван Садчиков, зять первого заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько, фигурант скандала с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча с Джулиани состоялась по моей инициативе, - помощник Зеленского Ермак

Кроме того, как рассказал "Схемам" российский журналист-расследователь Иван Голунов, бизнес-партнер Ермака Рахамим Эмануилов входит в московскую общину горных евреев, влияние которых часто объясняют тем, что ее членом является однокурсник Владимира Путина Ильгам Рагимов (тоже в прошлом соакционер "Интерпромбанка").

Бизнес-партнер помощника Зеленского Ермака связан с единороссом и однокурсником Путина, - Схемы 02

В письменном комментарии "Схемам" Андрей Ермак отметил: "Рахамим Эмануилов - старый знакомый моего отца. Они познакомились, когда мой отец работал в Афганистане. Отец работал в посольстве СССР в Афганистане: поехал туда возглавлять команду советских специалистов по профтехобразованию. 20 лет назад, в 1999 году, Рахамим Эмануилов попросил меня помочь ему зарегистрировать компанию на территории Украины, поскольку планировал заниматься консультационной деятельностью по вопросам торговли. Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад - я поздравлял его по телефону с днем ​​рождения".

Журналисты "Схем" проанализировали финансовые отчеты обеих компаний, в которых Андрей Ермак и гражданин России Рахамим Эмануилов - до сих пор соучредители, и деятельность которых до сих пор не прекращена, согласно официальным реестром Министерства юстиции. Одна из них, ЗАО "Интерпромфинанс Украина", действительно, с 1999 года не показывала доходов. Впрочем, вторая ООО "М.Е.П." за 12 лет с момента основания получила доходов почти 40 млн гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С "решалой" Богданом Госдеп мне советовал не связываться, - Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/p3152053
 
   
 Топ комментарии
 
каждый день приносит сообщения, подтверждающие что в окружении ЗЕ,
КТО ТО АКТИВНО ПРОТАЛКИВАЕТ КРЕМЛЕВСКИЕ СЦЕНАРИИ.

То что Ермак так легко договорился с Кремлем об обмене пленными-- косвенное тому доказательство. И вот Ермак, заработав очки в глазах Моники благодаря удачному обмену, уже ведет переговоры с американцами, ездит на договорняки с Джулиане в Париж и т.д.
Теперь о российском бизнесмене.
Не секрет что в РФ все крупные и средние бизнесы на крючке у фсб...
Собственно часто крупным бизнесом управляют лишь номинальные директора из среды тех же офицеров фсб
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Для "слуг" Ростов все ближе...
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Пристайко:
Мені довелось тримати його за руку, щоб він не дійшов до Луганська, бо він (Шмаркля) казав "Це все моя земля!"

Аж сльози потекли! С%ка... Потрібно було його відпустити!!!
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Ну що ж тут поробиш - "слуги народу" правда не відомо якого але то таке.
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да понятно уже, что выбрали Януковича 2! они Украину в РФ пытаются сдать! афера века с этим сериалом и т.д. Интересно армия даст ему убежать до Ростова.
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путин не будет эвакуировать его в росию, скорее в израиль побежит, там для этого, наверное, уже все готово, и паспорт, и жилье, и бабки, беня знает, как это делается.
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Россия развела народ Украины сериальчиками и пропагандой и выбрала в Украине своего президента!
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Завжди було відчуття, що ця команда клоунів заслана до нас кацапами. Вочевидь я не помилявся.
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Не сдадут. Продадут. А это большая разница.
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Я смотрю тут крутится целая фабрика порохоботских тролей для набросов на вентилятор ... Моральные деграданты, Сколько хоть платят за ваш никчемный труд? ))
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Зеленский сделает Украину - Федеральным Округом России! Украинский народ раздуплись! Они развели всех! Это предатели! Нужно выходить всем во всех городах! Импичмент надо делать срочно!!! пока они не сдали все государственные интересы и вообще все государство юридически не развалили! Они уже хотят дать Особый статус и это будет значить, что Украину федерализируют о чем мечтал Медведчук и Путин, а потом эти все федеративные регионы отколоть от Украины и раздать Венгрии, Румынии, Польше, России. Проиходит уничтожение страны Украины! Очнитесь! Или вы еще в гипнотическом трансе 25 кадра - 95 квартала??? пылину снимайте и выходите все боронить Украину бо будет беда!
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Весь крупный бизнес контролируется разведками и безопасностями государств, вопрос насколько он криминализирован.
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а корни мацковских горцев на вершине монте-пердидо...
Бізнес-партнер Єрмака пов'язаний з "єдиноросом" і однокурсником Путіна, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5172
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Зе-барыги наживаются на крови украинцев.
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Кто-то удивлен? Зеля сепара главой СНБО назначил, это вообще полный швах.
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