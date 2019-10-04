 Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", 3 погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12", - говорится в сообщении.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

"Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - сообщили в ГСЧС.

От ГСЧС привлечены 41 человек личного состава и 7 единиц техники.

По состоянию на 9:00 известно, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна.

Аварийно-спасательные работы продолжаются

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