 Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", 3 погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12", - говорится в сообщении.
В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.
В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
"Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - сообщили в ГСЧС.
От ГСЧС привлечены 41 человек личного состава и 7 единиц техники.
По состоянию на 9:00 известно, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна.
Аварийно-спасательные работы продолжаются
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/4/7228094/