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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авария (1101) Львов (3523) самолет (2249)

 Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта "Львов", 3 погибших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов" сегодня утром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12", - говорится в сообщении.

В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку.

В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

"Горения не наблюдается. Проводится освобождение экипажа из поврежденного самолета", - сообщили в ГСЧС.

От ГСЧС привлечены 41 человек личного состава и 7 единиц техники.

По состоянию на 9:00 известно, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна.

Аварийно-спасательные работы продолжаются

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Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львов, 3 погибших, - ГСЧС 01
Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львов, 3 погибших, - ГСЧС 02
Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львов, 3 погибших, - ГСЧС 03
Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львов, 3 погибших, - ГСЧС 04

Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львов, 3 погибших, - ГСЧС 05

Источник: https://censor.net.ua/p3152045
 
 
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Не зрозуміло і дуже підозріло в цьому повідомленні одне правда "Цензор" про це промовчав - як літак який летів з Іспанії до Туреччини опинився і аварійно приземлився біля Львова? Де Іспанія де Туреччина і де Україна гляньте на карту Європи.
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"У львівському аеропорту повідомили, що вантажний Ан 12 летів з Віго (Іспанія) на Стамбул (Туреччина). Він мав сісти в аеропорту "Львів" на дозаправку. Зв'язок з екіпажем зник о 6:45."(с)
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На борту возвращались туристы из Англии-Пеца Юга Лера
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Летунам памятник при жизни ставить надо, самолётам АН-12 уже 50 и более лет.
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Самоль не при чем. Топливо закончилось. Такое возможно только у нас.
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Ан-12 отличная машина , но в руках маленьких коммерческих "фирмочек" самолетьі , как правило , плохо обслуживаются и ремонтируются. Сочувствую семьям пострадавших...
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Згоден. И все-таки это говорит и о другом - украинские самолетостроители - на высоте во все времена.
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