 Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера". ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу облсовета.
"Мы выступаем против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", по которой в соответствии с "Минскими соглашениями" вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - отметил первый зампредседателя областного совета Василий Гладий.
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Депутаты облсовета призвали Президента, Верховную Раду и Кабинет министров и проявить весь свой патриотизм, профессионализм и государственную позицию. А именно – "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир", - сказано в сообщении пресс-службы.
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Обращение было поддержано единогласно. "За" проголосовали 68 депутатов областного совета.
Ранее с аналогичным заявлением выступили депутаты Львовского областного совета.
Ну ось бачите, друзі, трошки лише потиснули на пана Зеленського, а він нам уже й відосік записав. Корявенький відосік і непереконливий, але ж записав. Значить ми з вами на правильному шляху - на пана Зеленського таки слід тиснути.
Але в його сьогоднішньому відосіку головний месседж - не ходіть на Майдан, бо вас іспользують. Ясненько. Значить, пан Зеленський явно не в курсі, що таке Майдан, яка його природа і хто насправді головний організатор та стимулятор Майданів.
А це завжди влада.
Аби йому і його зеленій команді було зрозуміліше, як організовуються Майдани, дід рекомендує їм почитати Інструкцію. Я її колись давно написав, але бачу, що вона й досі актуальна. Може почитають і хоч щось зрозуміють.
Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те😂
Депутаты и глава облсовета не знают, что особый статус этим территориям был предоставлен законом в 2014 году. Так что они опоздали, на каких то 5 лет.
И это не сантехники и не Зебилы, это депутаты облсовета времен порошенка. Это позор.
А съешь - сразу на Майдан побежишь!
А 6 жовтня ви також пердіть в диван будете та тикати букафки на клавіатурі чи піднімите сраку та підете начебто там "протестувати"?
Только все больше похоже, что от Украины только эти области в итоге и останутся. Хотя это какраз идеально ляжет в соотношение 25/73.
Очень не хочется оказаться на оккупированной кацапами территории, на которой останутся 73%.
завидки берут..
Все пытается вытянуть из дерьма малороссов остальной Украины...
Я бы на их месте сам бы уже провел границу где то посредине с Малороссией...
Депутаты и глава облсовета не знают, что особый статус этим территориям был предоставлен законом в 2014 году. Так что они опоздали, на каких то 5 лет.И это не сантехники и не Зебилы, это депутаты облсовета времен порошенка. Это позор.