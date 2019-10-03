 Помощница Помпео прибыла в Киев. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.
""Руководительница Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и почтив память Небесной Сотни, которая пожертвовала своей жизнью в поддержку евроатлантического пути Украины", - сказано в сообщении.
Как ранее информировал Цензор.НЕТ, Дениз Натали собирается встретиться в Киеве с министром по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине и общественными организациями для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и ситуации на Донбассе.
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5 ч.
Слетевший с катушек!
Сегодня Трамп назвал публично (в Тви, и - это президент США) одного из самых влиятельных конгрессменов, большого друга Украины, главу Комитета по разведке Палаты представителей (в этом комитете более всего расследуется Трампгейт) Адама Шиффа ничтожеством и больным.
Знаете причину истерики сегодня?
Вышел свежайший опрос общественного мнения (USA TODAY/Ipsos Poll). Итак,45% американцев поддерживают предъявление обвинений Палатой представителей (импичмент). 38% - нет. Напомню, что Палата это сделает голосованием простым большинством и голоса есть.
44% американцев поддерживают признание Трампа виновным и отстранение от должности Сенатом (это следующий после Палаты шаг). 35% - нет.
Напомню, что в Сенате, где у партии Трампа большинство, нужно 67 голосов из 100 за отстранение президента от должности. Но сенаторы-республиканцы также видят данные последних опросов, а игнорировать общественное мнение - не быть избранным в Конгресс в ноябре 2020.
ДумайТе.
Ну хорошо хоть не в Раде
Запасайтесь попкорном.
Президент США на весь мир заявил, что за 5 лет вместо процветающей страны, Украину превратили в самую коррумпированную страну мира, с горой трупов и невероятным несчастьем
За Майдан? -- ...какая-то свалка из всякой исторической *****!
По Грушевского мемориал -- Классно!
...а шо, нагородили посреди Креста? -- так Историю посмотрите -- там ничего никогда не стояло -- всё сносилось в итоге.
...а там ещё и Дума была... __ оч. серьёзная Организация, по тем временам, покруче нашей! ...и где она щас? ... *)