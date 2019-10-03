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 Политика Украины, Общество
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Все про:Богачук Олег (905) Дидик Даниил (2)

 Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители общественных организаций, волонтеры и активисты, обратились к Президенту с требованием не допустить включения в списки на обмен с российской федерацией Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Эти лица, подозреваемых в совершении террористического акта в Харькове 22 февраля 2015, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Участники митинга также подписывали обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи неравнодушных людей. 

Как отметил организатор акции Руслан Горовой, собранные подписи через одного из народных депутатов будут переданы в офис президента. 

Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента 01
Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента 02
Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента 03
Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента 04
Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента 05
Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента 06

Фото, видео, - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/p3151998
 
 
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Что то зачастились митинги под ОП, и это он у власти 4 месяца всего!..
Чувствую скоро и вправду перенесёт офис свой куда нибудь в Глеваху
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Петрусь всё вокруг заборами ограждал, людей боялся. Новый Президент к любителям повыть лоялен.
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Отдайте убийцу митингующим, пусть кормят.
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Не мешайте шмаркле оно борется с бедностью
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Что творит эта ЗЕленая сопля!!! Недомаланец + недохохол = позор двух народов и беда одной центрально - Европейской страны...
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БАРЫГА УМЕР, ДА ЗДРАСТВУЕТ СУПЕРБАРЫГА.
Цель только ОДНА и только ОДНА. Все остальное это создание шума и обвязки для этой цели.
Цель: УКРАСТЬ, ПЕРЕПРЯТАТЬ И ПЕРЕПРОДАТЬ. Мозг Ко больше ни на что не способен. Если не
земли украсть и перепродать, то приватизация по остаткам. НИ не создать, не посроить, А
УКРАСТЬ И ПЕРЕПРОДАТЬ - так работает мозг СУПЕРБАРЫГИ. Мозг КО другие схемы не
вырабатывает по определению. И тролли в инете жужжат-жжужжжат... "как хорошо продать
земли", "как хорошо продавать госпредарияти, там лишь стены и долги"(ну раз там стены и
долги то построй новое, но нет надо продать ко, потому что так ко выгодней). Журнашлюхи на
зомбоящике от пены захлебаются "надо все приватизиваровать как в 90" и потом стать еще
беднее, чем даже в африке. Потому что на украинском теле КЛЕЩ размером полметра сосет все
крови украины. Чтобы украина зацвела нужно убрать СУПЕРБАРЫГУ с укр тела и залечить от его
токсиных соков(токсичных банков, монополий по перевозкам, понополий по хлебу по 15грн 7.5
идет ко в карман и тд.). Супербарыга-олигарх не угомонится пока последние штаны не снимет
с украины. Потому нужно гнать его торчков "запятой косой глаз" и "тупой еще тупее",
который вообще ничего не умеет в этой жизни.
Шум с "секретным" документом формулы путла - это шум для ОДНОЙ ЦЕЛИ - УКРАСТЬ-
ПЕРЕПРЯТАТЬ-ПЕРЕПРОДАТЬ. Жидохунта супербарыги и его болонок у корыта без парламента с
полным контролем у ко, так что стружка летит на все стороны с украины.Армия в наступление,
все воины подчиняются только пете и народу. С АП с дьявольскими химерами напротив не
должно остаться камня на камене. Ко тормозит "запятой глаз" для смены места, потому что и
для ко это отличный контроль зе.
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