 Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники митинга также подписывали обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи неравнодушных людей.
Как отметил организатор акции Руслан Горовой, собранные подписи через одного из народных депутатов будут переданы в офис президента.
Фото, видео, - Олег Богачук
Чувствую скоро и вправду перенесёт офис свой куда нибудь в Глеваху
Цель только ОДНА и только ОДНА. Все остальное это создание шума и обвязки для этой цели.
Цель: УКРАСТЬ, ПЕРЕПРЯТАТЬ И ПЕРЕПРОДАТЬ. Мозг Ко больше ни на что не способен. Если не
земли украсть и перепродать, то приватизация по остаткам. НИ не создать, не посроить, А
УКРАСТЬ И ПЕРЕПРОДАТЬ - так работает мозг СУПЕРБАРЫГИ. Мозг КО другие схемы не
вырабатывает по определению. И тролли в инете жужжат-жжужжжат... "как хорошо продать
земли", "как хорошо продавать госпредарияти, там лишь стены и долги"(ну раз там стены и
долги то построй новое, но нет надо продать ко, потому что так ко выгодней). Журнашлюхи на
зомбоящике от пены захлебаются "надо все приватизиваровать как в 90" и потом стать еще
беднее, чем даже в африке. Потому что на украинском теле КЛЕЩ размером полметра сосет все
крови украины. Чтобы украина зацвела нужно убрать СУПЕРБАРЫГУ с укр тела и залечить от его
токсиных соков(токсичных банков, монополий по перевозкам, понополий по хлебу по 15грн 7.5
идет ко в карман и тд.). Супербарыга-олигарх не угомонится пока последние штаны не снимет
с украины. Потому нужно гнать его торчков "запятой косой глаз" и "тупой еще тупее",
который вообще ничего не умеет в этой жизни.
Шум с "секретным" документом формулы путла - это шум для ОДНОЙ ЦЕЛИ - УКРАСТЬ-
ПЕРЕПРЯТАТЬ-ПЕРЕПРОДАТЬ. Жидохунта супербарыги и его болонок у корыта без парламента с
полным контролем у ко, так что стружка летит на все стороны с украины.Армия в наступление,
все воины подчиняются только пете и народу. С АП с дьявольскими химерами напротив не
должно остаться камня на камене. Ко тормозит "запятой глаз" для смены места, потому что и
для ко это отличный контроль зе.