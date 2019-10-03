 Митинг против выдачи России убийц детей прошел под офисом президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники митинга также подписывали обращение, которое уже подписали десятки общественных организаций и более тысячи неравнодушных людей.

Как отметил организатор акции Руслан Горовой, собранные подписи через одного из народных депутатов будут переданы в офис президента.













Фото, видео, - Олег Богачук