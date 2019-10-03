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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:вымогательство (286) коррупция (7510) медицина (1864) СБУ (13884)

 Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций, разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители отделений государственного медицинского учреждения систематически получали деньги от граждан, которые проходили лечение или нуждались в другой медицинской помощи.

"Эскулапы", пользуясь своим должностным положением, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям по трансплантации органов. За предварительную консультацию они "брали" 3 тысгривен, за хирургические вмешательства и проведения операций суммы составляли от $20 тыс до $50 тыс.", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители задержали в Киеве организатора противоправной схемы при получении очередного неправомерного вознаграждения в размере $20 тыс В рабочем кабинете фигуранта дела обнаружили еще более $60 тыс.

Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме. Планируется объявление фигурантам дела о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ 01
Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ 02
Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ 03
Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ 04
Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3151941
 
 
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медицина , в плане взяток , уже госаппарату фору даёт .. мощная реформа , ничего не скажешь
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Это благотворительные взносы, сделанные под действием неблагоприятных обстоятельств.
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А где вы видели бесплатную медицину? Разве что в военкомате.
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Чтобы требовать такие деньги,нужно знать клиента. Ну,а если клиент хочет...То фиг его знает,насколько это дороже или дешевле,чем в Европе. Гарантии нет,раз нелегально.
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У мене були і є родичі лікарі, але до 1917 року вони просто отримували платню від пацієнтів. Тепер це вважається корупцією, тому просто платіть справжню зарплату лікарям чи зробіть медичну страховку.
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