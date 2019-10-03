 Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители отделений государственного медицинского учреждения систематически получали деньги от граждан, которые проходили лечение или нуждались в другой медицинской помощи.

"Эскулапы", пользуясь своим должностным положением, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям по трансплантации органов. За предварительную консультацию они "брали" 3 тысгривен, за хирургические вмешательства и проведения операций суммы составляли от $20 тыс до $50 тыс.", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители задержали в Киеве организатора противоправной схемы при получении очередного неправомерного вознаграждения в размере $20 тыс В рабочем кабинете фигуранта дела обнаружили еще более $60 тыс.

Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме. Планируется объявление фигурантам дела о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

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