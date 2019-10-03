 Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.
В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США.
Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
насколько знаю, то любого хирурга бери и хватай
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
вроде и не положено (но так заведено) давать врачам мимо кассы..
а с другой стороны - если задержали ведущего хирурга...то другой пациент может не дождаться своей операции
и опять же.. 20 тыс. для большинства это много и несоизмеримо с минимальной пенсией или зарплатой...а если нет таких денег и негде взять...то подыхай молча?
лучше не болеть (но тут как повезет!)
Пацієнт міг би і не платити ці гроші. Отже, він сам вирішив віддячити лікарю.
И границу для выезда из Украины профессионалов на большой срок тоже нужно закрыть, потому, что Украина окажется у разбитого корыта с нынешней преступной политикой.
Желания у наших политиков нет.
нажаль