 Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США.







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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.