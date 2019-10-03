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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс. ФОТОрепортаж

В четверг, 3 октября, правоохранители задержали в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 01

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США.

Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 02
Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 03
Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 04

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3151934
 
 
 Топ комментарии
 
Сотні разів брав взятки спокійно, а тут появилася дрібна неприємність.Прийдеться ділитися.
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нащо ви мучите лікарів, сволота?
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
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Да ладно, ерунда какая, все будут ездить в Израиль или Германию и заплатят 120000 долларов за такую операцию.
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а у нас где-то делаются бесплатно операции?
насколько знаю, то любого хирурга бери и хватай
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А потім будуть кричати : Укрваїна залишиться без лікарів!!!!!
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я не знаю, осуждать тут или нет, на Западе хирурги-спецы миллионеры такого уровня
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Согласен: какая-то ванючая слуга народа, которую взяли с улицы получает больше чем врач высшей категрии, тот же хирург. Один спасает жизни другие просто бездумно жмут на кнопку. Тоесть депутатам за нужные законы дают взятку шоб они голосовали, а врачу получается нельзя...
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На. Западе за врачебную ошибку лишат лицензии врача и заплатят за ущерб. У нас просто возьмут деньги а там будь что будет
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Тут вопрос еще в том что ктото за денюжку (20 тыс долларов послед а была еще и предоплата) купил себе первое место в очереди на пересадку.
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Не каждому подходит орган по генетике и др. показателям....
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Пересадка идет не ПО ОЧЕРЕДИ а по совместимости
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Думаешь много тех, кто ее умеет пересаживать?
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Не знаю. Вот тоже интересно сколько черных трансплантологов и откуда они берутся с умением пересаживать органы?
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Такие товарно денежные отношения в каком то смысле тоже трансплантология под гос крышей. Еще бы знать откуда свободная печень та взялась.
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Сотні разів брав взятки спокійно, а тут появилася дрібна неприємність.Прийдеться ділитися.
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нащо ви мучите лікарів, сволота?
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
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то якщо в нього така кваліфікація то потрібно вимгати 20ку?
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черт его знает!!! двоякое впечатление...
вроде и не положено (но так заведено) давать врачам мимо кассы..
а с другой стороны - если задержали ведущего хирурга...то другой пациент может не дождаться своей операции
и опять же.. 20 тыс. для большинства это много и несоизмеримо с минимальной пенсией или зарплатой...а если нет таких денег и негде взять...то подыхай молча?
лучше не болеть (но тут как повезет!)
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А через кассу идет врачу 9% , а остальные то бухгалтеру, то главврачу, то секретарше , то всем им на премии...
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Вы правы. Хоть бы ОДНОГО судью задержали,, которых тысячи и которые ВСЕ берут, а по сути своей значительное количество - правовые рукожопы, которым помощники решения пишут. А тут, наверное, действительно один из немногих специалистов.
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Да ладно, ерунда какая, все будут ездить в Израиль или Германию и заплатят 120000 долларов за такую операцию.
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Ну, якщо оплата була після лікування, то це, скоріше, подяка за хорошу роботу, а не хабар.
Пацієнт міг би і не платити ці гроші. Отже, він сам вирішив віддячити лікарю.
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теперь будет оперировать баба клава та что полотерка со шваброй в клозете....
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чого б і ні.. зарплати в них майже однакові Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс - Цензор.НЕТ 4266
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То, что пресекли хорошо, хватит наживаться на чужом горе, да еще с такими огромными взятками.
И границу для выезда из Украины профессионалов на большой срок тоже нужно закрыть, потому, что Украина окажется у разбитого корыта с нынешней преступной политикой.
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Профессионалам надо достойно платить а не границы перекрывать, тогда и бежать не будут.
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Всем нужно достойно платить, а пока этого нет, нужно научиться не разбазаривать хотя бы то, что есть.
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ну и как ты запретишь выехать классному спецу по трансплантологии,если у него 10летние визы по миру во все успешные страны?
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Нужны соответствующие законы, как говорят было бы желание.

Желания у наших политиков нет.
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Ты хочешь жить в гетто? Я не хочу и никто меня не удержит если такое случится
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меня больше беспокоит происхождение донорского органа и возможный криминал в этой области. купили что? работу, право внеочереди сделать операцию или "полный комплект" (начиная от убийства донора)!?
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есть наивные лохи-альтруисты, завещающие свои органы для трансплантации (под воздействием и психологического давления, промывания мозгов в СМИ), подвергающие свою жизнь смертельной опасности, ввиду корыстных планов тех, кому будет выгоднасмерь донора, чем спасение его жизни как пациента. И есть те, кто откровенно торгует чужими органами!
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это не просто воровство, а преднамеренные убийства ради выгоды и алчности, под красивой ширмой "спасения" других. вот уж не знаю заслужили те, кто просрал свое здоровье и фактически довел себя к смерти (к суециду) право на второй шанс (не мне судить в каждом конкретном случае), но точно знаю, что даже ОДНО единственное убийство не может оправдать спасение десятерых, ибо это категории не арифметические, а гораздо фундаментальные и серьезные!
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Это уже кто то 10 % получит от 20 тысяч?
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Ну взяли вы врача, на одного трансплантолога меньше стало. Он же не один так кормится. Детективы у нас работают, когда один украинец другого сдает, а сами они работать не умеют. Прослушку врачу поставить не могли? Куда и с кем делился? Могли. Могли бы выйти и на самый верх, но не захотели. Скорее всего потому, что этот врач с кем-то не поделился. У нас в стране каждый второй врач/судья/мусор/председатель берет взятки, а берут за жопу только тех, кто не в стае
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