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Все про:взятка (4723) Киев (17966) прокуратура (3677) трансплантация (84)

 Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс. ФОТО

В четверг, 3 октября, правоохранители задержали в Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Врач-трансплантолог был пойман на горячем во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

Завотделом трансплантации и хирургии печени НИТ задержан на взятке в $20 тыс 01

В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях был изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более 60 тыс. долларов США.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/p3151934
 
 
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а у нас где-то делаются бесплатно операции?
насколько знаю, то любого хирурга бери и хватай
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А потім будуть кричати : Укрваїна залишиться без лікарів!!!!!
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я не знаю, осуждать тут или нет, на Западе хирурги-спецы миллионеры такого уровня
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Согласен: какая-то ванючая слуга народа, которую взяли с улицы получает больше чем врач высшей категрии, тот же хирург. Один спасает жизни другие просто бездумно жмут на кнопку. Тоесть депутатам за нужные законы дают взятку шоб они голосовали, а врачу получается нельзя...
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Тут вопрос еще в том что ктото за денюжку (20 тыс долларов послед а была еще и предоплата) купил себе первое место в очереди на пересадку.
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Не каждому подходит орган по генетике и др. показателям....
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Сотні разів брав взятки спокійно, а тут появилася дрібна неприємність.Прийдеться ділитися.
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нащо ви мучите лікарів, сволота?
щоби народ залишити без кваліфікованої медицини?
не можуть стільки лад навести в медицині, щоби лікар достойно заробляв за свою роботу, а понаробили безліч антикорупціонерів, , прокурорів, губ--дбри, набу і тд!
Це, яку кваліфікацію треба мати щоби робити такого рівня операції.
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черт его знает!!! двоякое впечатление...
вроде и не положено (но так заведено) давать врачам мимо кассы..
а с другой стороны - если задержали ведущего хирурга...то другой пациент может не дождаться своей операции
и опять же.. 20 тыс. для большинства это много и несоизмеримо с минимальной пенсией или зарплатой...а если нет таких денег и негде взять...то подыхай молча?
лучше не болеть (но тут как повезет!)
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А через кассу идет врачу 9% , а остальные то бухгалтеру, то главврачу, то секретарше , то всем им на премии...
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Да ладно, ерунда какая, все будут ездить в Израиль или Германию и заплатят 120000 долларов за такую операцию.
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Ну, якщо оплата була після лікування, то це, скоріше, подяка за хорошу роботу, а не хабар.
Пацієнт міг би і не платити ці гроші. Отже, він сам вирішив віддячити лікарю.
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теперь будет оперировать баба клава та что полотерка со шваброй в клозете....
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