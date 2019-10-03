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 Общество
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 Киевский военный госпиталь нуждается в мониторе главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов. ФОТО

Житомирский военный госпиталь нуждается как минимум в одном мониторе главных показателей жизнедеятельности человека для крайне тяжёлых состояний воинов с ранениями и военнослужащих с травмами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, нужна помощь в реанимацию госпиталя, сделайте максимальный репост пожалуйста! Очень нужен монитор главных показателей жизнедеятельности человека. Самый простой стоит 50-60 тыс., есть и намного дороже. Если получится купить два аппарата, на два зала Реанимации, это будет большая помощь для крайне тяжёлых состояний воинов с ранениями и военнослужащих с травмами. Также нужны два монитора для снимков (на один у меня деньги есть), которых вообще нет в реанимации, спец шприцы и системы. На что насобираем, то и купим. Для тех кто не знает, что в сентябре были собраны деньги и куплены 2 аппарата для ран (115 тыс.), два аппарата для реанимации (26 тыс.), хирургические инструменты (6,5 тыс.), лекарства для онко воинам (45 тыс.), все фото и чеки я публиковала и они есть у меня на странице. Каждый кто помогает, участвует в выздоровлении человека! Карта приват 4627 0551 5008 4795 Ветвицкая Наталья. Карта Монобанк 4441 1144 4022 0109", - призвала волонтер.

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Киевский военный госпиталь нуждается в мониторе главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов 01
Киевский военный госпиталь нуждается в мониторе главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов 02
Киевский военный госпиталь нуждается в мониторе главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов 03

Киевский военный госпиталь нуждается в мониторе главных показателей жизнедеятельности для крайне тяжелых бойцов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3151857
 
 
 Топ комментарии
 
та шо ж це країна, яка репостить копієчні апарати, для нужд своїх вояків? це ж не сьогодні знадобилось, просто сьогодні, ім достукатись дозволили.
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У 95 квартала денег не просили? Или у Моники? или у Хомчака?
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Сколько ЗЕ потратил на инструменты для ПРЕЗЕДЕНТСКОГО оркестра? Спасибо зебобики за слуг уродов
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та шо ж це країна, яка репостить копієчні апарати, для нужд своїх вояків? це ж не сьогодні знадобилось, просто сьогодні, ім достукатись дозволили.
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И прижать этих поставщиков медоборудования не помешает.
1100 Евриков стоит IMEC8, напрямую от поставщика скорее всего еще дешевле. Ну плюс доставка.
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У 95 квартала денег не просили? Или у Моники? или у Хомчака?
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Что это за страна, где госпитали НУЖДАЮТСЯ при лечении воинов?????
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Сколько ЗЕ потратил на инструменты для ПРЕЗЕДЕНТСКОГО оркестра? Спасибо зебобики за слуг уродов
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вот так идеш воевать за страну а уставшие от вайны даже оборудование не могут купить все по карманам...никак нажратся немогут...
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Сколько там Зеленский заработал на продаже права показа ;Слуга народа ; Яндексу?
Может выделит тысячную часть из офшоров?
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