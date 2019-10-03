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Все про:вымогательство (286) СБУ (13884) Умань (202) хасиды (126)

 Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ. ФОТО

Руководитель и старший инспектор одного из коммунальных предприятий Умани надеялись "заработать" на праздновании иудейского праздника. Этому помешала Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от иностранца $400 за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош а-Шана. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды недалеко от рабочего места.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР". ВИДЕО

Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ 01
Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151855
 
 
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Служба Безопасности Украины занимается взятками коммунальщиков размером 400 баксов !!!!

Это дно
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Это не дно. Понимаешь ли бамбино хабаря хотели от гражданина Израиля (тут хоть 100грн значения не имеет). Так что все правильно.
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безопасность Украины тут каким боком ?
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А на сообщения от ГУР не доводилось обращать внимание?
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Ай молодца! В старые добрые времена для документирования "хабаря" меняли сотки на 20,10 5 бакинских. Задалбывались потом подписывать купюры, ксерить и в прокуратуре ксеры заверять . Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ - Цензор.НЕТ 1775
Здесь классика , 400 бакинских - десятками.!! Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ - Цензор.НЕТ 1775
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гордимся оперативниками СБУ,которые в момент возможного распада государства сумели оказать помощь гражданину Израиля !
так же КГБ летом 91-го ловило валютчиков и прессовало торговцев джинсами "Пирамида",результат превзошел самые смелые ожидания..
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так українці помстилися іудеям, що захопили владу і зливають їх країну ворогу
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Але, а где у товарища иностранца
1. разрешение на торговлю
2. Кассовый аппарат
3. Разрешение на баннер
4. Разрешение от пожарников и санэпидемстанции
5. Медицинская книжка
6. И это ещё не всё....

Или ЗЕБЕньки могут только соотечественников мелких бизнесменов распинать ? 👿
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Бо правомірних штрафів нема. Срати є кому - штрафувати нема кому.
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Вся Умань зарабатывает на евреях, а эти тоже хотели.
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Це єдине місто у світі де спостерігається такий феномен.
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Надо было и гражданина Израиля арестовать тоже, за искушение полицейских и нанесения морального ущерба после такой подставы 😏
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було б навіть смішно, якби сама передова, сама роботяща нація не зрубала бабла на халяву.
позор з усіх сторон.
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Чуваки Еврейского Барыгу хотели опустить, а он позвонил Монике, та Баканову, и завертелось дело!
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Кто поклонится могилке приехал, а кто и кеша срубить слегка.
Узнаю национальность
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Та не може цьго бути! Зеленський поборов корупцію, акі Самсон Голіафа!
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