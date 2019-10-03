 Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от иностранца $400 за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош а-Шана. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды недалеко от рабочего места.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.
Это дно
Здесь классика , 400 бакинских - десятками.!!
так же КГБ летом 91-го ловило валютчиков и прессовало торговцев джинсами "Пирамида",результат превзошел самые смелые ожидания..
1. разрешение на торговлю
2. Кассовый аппарат
3. Разрешение на баннер
4. Разрешение от пожарников и санэпидемстанции
5. Медицинская книжка
6. И это ещё не всё....
Или ЗЕБЕньки могут только соотечественников мелких бизнесменов распинать ? 👿
позор з усіх сторон.
Узнаю национальность