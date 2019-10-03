 Чиновники коммунального предприятия вымогали деньги у гражданина Израиля в Умани, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали от иностранца $400 за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош а-Шана. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения неправомерной выгоды недалеко от рабочего места.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Уманской местной прокуратуры.

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