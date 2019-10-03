 Сотрудник СБУ впервые примет участие в Марафоне морской пехоты США: планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 км. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"27 октября в Вашингтоне состоится 44-й Марафон Морской пехоты США Marine Corps Marathon. Ежегодно в соревнованиях принимают участие десятки тысяч человек из 60 стран мира, в том числе несколько тысяч раненых военнослужащих, ветеранов боевых действий и волонтеров. Уже четвертый год подряд в американском марафонском забеге будут участвовать украинцы, и впервые - военнослужащий Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Дмитрий проходит службу в Луганской области. У него за плечами пять лет контрразведывательной работы в условиях проведения АТО/ООС, серьезные травмы и ранения, долгое лечение и сложный путь реабилитации.

В спецслужбе добавили, что свою первую победу Дмитрий уже получил. Весной 2019 года он прошел национальный отбор кандидатов для участия в американском марафоне Морской пехоты. На соревнованиях в Вашингтоне сотрудник СБУ планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 километра.

"Все участники нашей команды имеют ранения, полученные в ходе боевых действий на востоке Украины. Есть люди с ампутацией. В Вашингтоне они будут бежать 10 километров, остальные - марафонскую дистанцию. Сейчас у нас последний этап тренировок", - рассказал Дмитрий.



Фото: СБУFacebook

Организационные вопросы взяли на себя Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, украинский благотворительный фонд "Ветеранская десятка" во главе с Владимиром Гавриловым и американо-британская благотворительная организация Allied Forces Foundation.

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С украинской командой работают профессиональные тренеры Федерации легкой атлетики Украины. Дважды в неделю марафонцы, которые находятся в Киеве, тренируются на НСК "Олимпийский".

Дмитрий же готовится к соревнованиям на Луганщине, без отрыва от службы, начиная свое утро с "легкой пробежки" на 10-15 километров перед работой.

"Победить в этих соревнованиях - не главное", - делится своими размышлениями Дмитрий. - Достойно финишировать - это уже победа. Важнее показать силу духа и спортивное воодушевление. А еще - получить положительный опыт спортивной реабилитации и по возвращении распространять его среди своих коллег, среди других военнослужащих, которые прошли через горнило войны в Донбассе".



