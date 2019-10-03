EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество, Спорт, Фоторепортаж
  2044  10
Все про:СБУ (13884) США (15502) марафон (64)

 Сотрудник СБУ впервые примет участие в Марафоне морской пехоты США: планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 км. ФОТО

Сотрудник Службы безопасности Украины впервые примет участие в марафоне Морской пехоты США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"27 октября в Вашингтоне состоится 44-й Марафон Морской пехоты США Marine Corps Marathon. Ежегодно в соревнованиях принимают участие десятки тысяч человек из 60 стран мира, в том числе несколько тысяч раненых военнослужащих, ветеранов боевых действий и волонтеров. Уже четвертый год подряд в американском марафонском забеге будут участвовать украинцы, и впервые - военнослужащий Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Дмитрий проходит службу в Луганской области. У него за плечами пять лет контрразведывательной работы в условиях проведения АТО/ООС, серьезные травмы и ранения, долгое лечение и сложный путь реабилитации.

В спецслужбе добавили, что свою первую победу Дмитрий уже получил. Весной 2019 года он прошел национальный отбор кандидатов для участия в американском марафоне Морской пехоты. На соревнованиях в Вашингтоне сотрудник СБУ планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 километра.

"Все участники нашей команды имеют ранения, полученные в ходе боевых действий на востоке Украины. Есть люди с ампутацией. В Вашингтоне они будут бежать 10 километров, остальные - марафонскую дистанцию. Сейчас у нас последний этап тренировок", - рассказал Дмитрий.

Сотрудник СБУ впервые примет участие в Марафоне морской пехоты США: планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 км 01
Фото: СБУFacebook

Организационные вопросы взяли на себя Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко, украинский благотворительный фонд "Ветеранская десятка" во главе с Владимиром Гавриловым и американо-британская благотворительная организация Allied Forces Foundation.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 12 воинов-ветеранов из Украины примут участие в старейшем марафоне Европы. Будут преодолевать дистанции в 42, 21 и 4,5 км

С украинской командой работают профессиональные тренеры Федерации легкой атлетики Украины. Дважды в неделю марафонцы, которые находятся в Киеве, тренируются на НСК "Олимпийский".

Дмитрий же готовится к соревнованиям на Луганщине, без отрыва от службы, начиная свое утро с "легкой пробежки" на 10-15 километров перед работой.

"Победить в этих соревнованиях - не главное", - делится своими размышлениями Дмитрий. - Достойно финишировать - это уже победа. Важнее показать силу духа и спортивное воодушевление. А еще - получить положительный опыт спортивной реабилитации и по возвращении распространять его среди своих коллег, среди других военнослужащих, которые прошли через горнило войны в Донбассе".

Сотрудник СБУ впервые примет участие в Марафоне морской пехоты США: планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 км 02
Сотрудник СБУ впервые примет участие в Марафоне морской пехоты США: планирует преодолеть дистанцию ​​в 42 км 03

Источник: https://censor.net.ua/p3151807
 
   
 Топ комментарии
 
Ти скажи це вдовам і дітям напівсиротам загиблих бійців нацгвардіi і СБУ ..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Любит Бутусов вылаживать достижения авакава и сбу. А по факту обе структуры позорные воры и взяточники.
 показать весь комментарий
 
Ти скажи це вдовам і дітям напівсиротам загиблих бійців нацгвардіi і СБУ ..
 показать весь комментарий
 
 
Про нацгвардію ти правий, а ФСБУ здало АРК України, вони перейшли на бік ворога, вони втекли першими з Донецька та Луганська, вони провели терористів в Донецький аеропорт, ФСБУ організовували контрабандні канали і кошмарили бізнес, вибиваючи бабло на Мальдіви, коли йшли бої на Сході. Вони робили штучні результати з виявленням фейкових схронів. Ганьба есбушниками - колегам феесбешників окупантів.
 показать весь комментарий
 
 
"Все участники нашей команды имеют ранения, полученные в ходе боевых действий на востоке Украины. Есть люди с ампутацией. В Вашингтоне они будут бежать 10 километров, остальные - марафонскую дистанцию. Сейчас у нас последний этап тренировок", - рассказал Дмитрий. Источник: https://censor.net.ua/p3151807
 показать весь комментарий
 
Не розумію як структура, у якої на гербі - хрест, може зрадити тих, кому служить і приректи їх на окупацію і розстріли.
СБУ-шники не бояться після смерті "горіти вічно"? ....
А, забув: пішов, кинув попу 200грн., щось пробубонів - і все, чистий як ярмолка самаритянина.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ФСБУ в марафоне? За сколько коррупционных денег они купили это право?
 показать весь комментарий
 
Это хорошо. Но мы любим их не за это (с)

Должны, по крайней мере
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх