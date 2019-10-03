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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1951) Формула Штайнмайера (1)

 "Ні капітуляції! Тільки перемога!", - акции протеста снова прошли в разных городах Украины. ФОТОрепортаж

В Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Кривом Роге, Северодонецке, Мариуполе и Краматорске прошли акции протеста против договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ в Минске 1 октября, и планов руководства Украины реализовать "формулу Штайнмайера".

Об этом пишет Цензор.НЕТ.

Как сообщает Укринформ, в Днепре около 300 человек собрались перед облгосадминистрацией. Они держали флаги "Свободы", "Демсокири" и государственные. Спикер призвал присутствующих создать координационный совет из местных политических сил и общественных организаций.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні капітуляції", - тысячи людей вышли на Майдан и под ОП, выступая против реализации властью "формулы Штайнмайера". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге на акцию "Нет капитуляции", состоявшейся возле стелы с фотографиями погибших на Донбассе криворожан, вышли около 100 горожан.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 02

В Одессе, по сообщению Думской, на аналогичную акцию вышли около 300 человек. После митинга участники отправились к областному управлению СБУ, где оставили обращение с требованием обнародовать подписанный Леонидом Кучмой документ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов подписания со стороны Украины как государственных изменников.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 03
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 04

Также читайте: "Ничего яснее не стало. Были личные гарантии президента, что все будет хорошо", - Юрчишин о встрече Зеленского с главами фракций по Донбассу

Вголос сообщает, что акция против формулы Штайнмайера прошла также во Львове.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 05
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 06
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 07
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 08

"Сегодня несколько сотен харьковчан вышли сказать нет капитуляции перед Россией. Никаких выборов на оккупированных территориях не должно быть. Все зависит теперь от парламента и от реакции людей. Именно из-за позиции активной части общества Порошенко не дали сломать Конституцию в угоду Кремлю. Не дадим и сейчас! Все зависит именно от нас!", - написал в Facebook экс-нардеп Роман Семенуха.

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Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 09
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 10
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 11

Около трехсот человек, по оценкам полиции, вышли к палатке "Все для победы" на площадь Свободы в Харькове, сообщает Медіапорт. Они держали плакаты "Легалізація окупації?", "Тільки перемога!", "Ні капітуляції!", "Не прокатить!", "Моніка Зелінські, готуйся до Ростова", "Формула Путінмаєра - це брехня", "Почем нынче Україна?". Среди участников акции - представители общественных организаций "Традиция и порядок", "Союз ветеранов АТО", политических партий "Национальный корпус", "Демократическая топор", ВО "Свобода".

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 12

Несколько десятков горожан вышли на главную площадь Северодонецка, чтобы выразить свои мысли по поводу "капитуляции" Украины и отвода украинских войск, пишет Восточный вариант.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 13
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 14
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 15
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 16

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В Мариуполе вышли на митинг на площади к Драматическому театру, информируют Новости Донбасса. В ходе акции участники собирали подписи под обращением к президенту Владимира Зеленского, главам МИД, СБУ, народным депутатам и делегатам Трехсторонней контактной группы в Минске. Основные требования - обнародовать тексты договоренностей с Россией и отказ от проведения любых выборов на Донбассе до появления реальных гарантий безопасности.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 17Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 18

Против "формулы Штайнмайера" вышли и жители Краматорска, пишет "Общежитие". Отмечается, что митинг собрался спонтанно, благодаря активности людей в социальных сетях.

Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 19
Ні капітуляції! Тільки перемога!, - акции протеста снова прошли в разных городах Украины 20

Читайте: 60% украинцев не могут оценить "формулу Штайнмайера" и всего 8% однозначно поддерживают, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/p3151789
 
   
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Проблема не в Формулі, а в моніці. Моніка як не цю, так іншу формулу проковтне від путєна.
Вона для того, щоб злити все що було здобуто Майданом.
Та сама Формула існувала й за часів Пороха, але ніхто Україну не здавав!
Плакати повинні бути - НІ МОНІЦІ! В РОСТОВ!
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Порошенко тоже в 2016 говорил, что собирается эту формулу имплеиентировать, но никто его не ругал почему-то, а шас говорит, что ее вообще не существует. как это понять?
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Тебя от народной милиции отбивать?
Та кому ты нужен?
Отбивайся сам.
У тебя дома есть оружие?
Гы гы гы.
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О пошла методичка ЗЕбилятни. Все абсолютно ЗЕбилы постят одно и то же почему не на фронте. Козломордый так там же полное перемирие забыл что ли, какой фронт чучело? А разведение войск от клуона ..склероз?? а форму *********? Автономия даунбасека..какой фронт ЗЕбил ??
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Обычно "почему не на фронте?" писали и пишут пригожинские боты-калоеды
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Перемирие будет полным когда пополченцы с оружием расползутся по всей Украине и начнут отжим.
Зебилы сделали это вместе.
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Я жду, когда на майдан стянутся пресловутые 73% зелиных избирателей с лозунгами «да капитуляции!», «хотим кормить сепаров!», «даешь раскол украины!», «мир колорадам! Крым русне! Заводы бене!»
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Как не по-европейски, Европа за формулу Штайнмайера.
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А зачем вообще Украине теперешний Донбасс? Путину этот головняк нужен,а нужен ли он Украине? Его только разминировать нужно 5-8 лет,никакой промышленности и 90% оголтелой ваты которая ненавидит все украинское.
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