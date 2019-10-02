 Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как говорится в сообщении на официальном сайте Министерства национальной обороны Турции, обломки БПЛА упали в районе военной базы Чилдироба, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm. Также сообщается, что военным не удалось установить государственную принадлежность и тип беспилотника. Фото сбитого дрона-нарушителя были опубликованы на сайте и из этих фотографий волонтерам InformNapalm удалось узнать принадлежность дрона Российской Федерации.
InformNapalm ранее описывал эту новую секретную модификацию БПЛА и устанавливали ее принадлежность к Российской Федерации. К тому же сбитый ВВС Турции БПЛА имеет бортовой номер 2170, который только на 4 порядковые цифры отличается от бортового номера модели с бортовым номером 2166, сбитой 8 февраля 2017 года украинскими военными на Донбассе.
В Украине известны как минимум еще три случая, когда над Донбассом были сбиты такие же типы БПЛА: 28 мая 2014 года над Донецком; в мае 2014 года в Изюмском районе Харьковской области; в феврале 2015 года у Дебальцево.
16 октября 2015 года ВВС Турции также сбивали такой тип БПЛА у границы с Сирией.
Такой же тип БПЛА был найден в Литве в 2016 году, он был отправлен российскими спецслужбами с территории Беларуси. Информация об этом стала доступна широкой общественности 5 февраля 2019 года, после доклада Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.
"Без сомнения, производитель и эксплуататор данного БПЛА - Россия. География потерь летательных аппаратов соответствует географии российских военных интересов. Также на принадлежность к ВС РФ указывают система спутниковой навигации и единый тип бортовой нумерации, прослеживаемый на бортах, сбитых как в Украине, так и в Турции", - говорится в сообщении.
Напомним, что международное сообщество InformNapalm собрало доказательства использования российскими войсками и их бандформированиями на Донбассе 9 типов БПЛА российского производства "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10" , "Элерон-3СВ", "Застава", "Тахион", а также новейший секретный тип российских БПЛА, о котором шла речь выше.
остальное все лицензионное
не, брешу, еще посадочный парашют кацапы шьють)))
хороший мотор стоит на нем
не кацаппром
Подробно препарированный Орлан. Ни одной рашкинной комплектухи, качество ужас. Мои самодельные печатки красивше выходят какая лицензия
мотор чехия
железо хз
по виду футабой пованивает
но не факт, корпуса машинок похожи
телеметрия - незнаю, но судя по антенам - не кацаппром)))
Бульдозеры, гтовсь! Дави турецкие помидоры!!!
Дожились...
гастрабайтершо
Просто, корд оборвался.
Неистрибимую веру дебилов в сверхбезопасный Telegram #Лубянки исправляет только аресты и нары. А до этого хоть кол на голове теши
Известно, что боевик входит в базу "Миротворец".
"Боевик НВФ. 2 рота 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ (Донецкая обл.)", - говорится о боевике на ресурсе.
Точно "Майд ин саратов".