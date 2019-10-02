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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:беспилотник (702) расследование (2572) Россия (73980) Турция (2147) Донбасс (19509)

 Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

В турецкой провинции Килис, которая граничит с Сирией, 28 сентября истребители F-16 ВВС Турции сбили российский секретный БПЛА, который 6 раз нарушил турецкое воздушное пространство.

Как говорится в сообщении на официальном сайте Министерства национальной обороны Турции, обломки БПЛА упали в районе военной базы Чилдироба, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm. Также сообщается, что военным не удалось установить государственную принадлежность и тип беспилотника. Фото сбитого дрона-нарушителя были опубликованы на сайте и из этих фотографий волонтерам InformNapalm удалось узнать принадлежность дрона Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области

Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm 01Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm 02

InformNapalm ранее описывал эту новую секретную модификацию БПЛА и устанавливали ее принадлежность к Российской Федерации. К тому же сбитый ВВС Турции БПЛА имеет бортовой номер 2170, который только на 4 порядковые цифры отличается от бортового номера модели с бортовым номером 2166, сбитой 8 февраля 2017 года украинскими военными на Донбассе.

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Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm 03

В Украине известны как минимум еще три случая, когда над Донбассом были сбиты такие же типы БПЛА: 28 мая 2014 года над Донецком; в мае 2014 года в Изюмском районе Харьковской области; в феврале 2015 года у Дебальцево.

16 октября 2015 года ВВС Турции также сбивали такой тип БПЛА у границы с Сирией.

Такой же тип БПЛА был найден в Литве в 2016 году, он был отправлен российскими спецслужбами с территории Беларуси. Информация об этом стала доступна широкой общественности 5 февраля 2019 года, после доклада Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.

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"Без сомнения, производитель и эксплуататор данного БПЛА - Россия. География потерь летательных аппаратов соответствует географии российских военных интересов. Также на принадлежность к ВС РФ указывают система спутниковой навигации и единый тип бортовой нумерации, прослеживаемый на бортах, сбитых как в Украине, так и в Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, что международное сообщество InformNapalm собрало доказательства использования российскими войсками и их бандформированиями на Донбассе 9 типов БПЛА российского производства "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10" , "Элерон-3СВ", "Застава", "Тахион", а также новейший секретный тип российских БПЛА, о котором шла речь выше.

Источник: https://censor.net.ua/p3151777
 
   
 Топ комментарии
 
Что там устанавливать. Внутрянку разберите и посиотрите. Жукоропость отлично все скажет само за себя
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Хуйло не прекращает дразнить даже Турцию. Неужели вы думаете что он оставит когда то Украину в покое на какие уступки бы вы не пошли?
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Во сцуки то турки... Вновь нож в спину!
Бульдозеры, гтовсь! Дави турецкие помидоры!!!
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Что там устанавливать. Внутрянку разберите и посиотрите. Жукоропость отлично все скажет само за себя
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там от кацапа только пусковые катапульты
остальное все лицензионное
не, брешу, еще посадочный парашют кацапы шьють)))
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это орлан
хороший мотор стоит на нем
не кацаппром
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"Орлан" делают в Пидороссии по израильской лицензии..
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https://censor.net.ua/photo_news/3047489/rossiyiskiyi_bespilotnik_orlan10_sobran_iz_importnyh_komplektuyuschih_informnapalm_fotoreportaj?_gl=1*1yar1bo*_ga*bFZRWTBFd3NkbTRJdS14aGFEdDN2enZZVDRiMWhIN3J3Q0pNcnZUWVp0ZjFTVmFsWmNadWxmeGIzMUNaalV0LQ..

Подробно препарированный Орлан. Ни одной рашкинной комплектухи, качество ужас. Мои самодельные печатки красивше выходят какая лицензия
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планер жыдовский чертеж, исполнение не важно
мотор чехия
железо хз
по виду футабой пованивает
но не факт, корпуса машинок похожи
телеметрия - незнаю, но судя по антенам - не кацаппром)))
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***** не прекращает дразнить даже Турцию. Неужели вы думаете что он оставит когда то Украину в покое на какие уступки бы вы не пошли?
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Только вперёд ногами и вверх очком (по своей патикусной привычке)!
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Во сцуки то турки... Вновь нож в спину!
Бульдозеры, гтовсь! Дави турецкие помидоры!!!
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Помидорами не отделаются, огурцы и цитрусовые на очереди))))
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Російські розвідники вже літають в натівському просторі.
Дожились... Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1131
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так и ты под американским флагом уже сутки тут кал наваливаеш на ветках , по привычке
гастрабайтершо
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Парашенко апышна шикаладнарашенавава аттенку. Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 618 Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9432 Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9432
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Секретный российский БПЛА.
Просто, корд оборвался.
Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 5888
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что то не слышно в последнее время что ВСУ сбили кацапский беспилотник
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офигенно секретный - в википедии статья и куча фото с грифом " перед прочтением выключить комп"
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Уехавший в #Сирию уроженец #Дагестана с помощью жительницы Астраханской обл. организовал сбор денег через закрытые чаты #Telegram, сообщили чекисты.

Неистрибимую веру дебилов в сверхбезопасный Telegram #Лубянки исправляет только аресты и нары. А до этого хоть кол на голове теши
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ФСБшники специально подняли шумиху вокруг Телеграмма, чтобы лохи чувствовали себя в безопасности и легче их было ловить...
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принадлежат расиськиной 3,14дарастии ...
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як же було не збити це кацапське кострубате гімно?
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те две выхлопные - видать особо серетны!)))
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Из-за выхлопов секретной смеси бояра-стекломой-бутил-изопропил и просто пропил...
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По изоленте на электропроводке сразу можно определить паРашку, как изготовителя... Турецькі ВПС збили секретний тип БПЛА, який Росія також використовувала на Донбасі, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7781
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Этими ведрами они собрались воевать с НАТО? Удачи...
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"01.10.19 Верещага Максим с 3 омсбр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.
Известно, что боевик входит в базу "Миротворец".
"Боевик НВФ. 2 рота 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ (Донецкая обл.)", - говорится о боевике на ресурсе.
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Теперь робот Федор будет бегать по Раше с плакатом "Низабудим нипрастим!" и давить бульдозером импортные батарейки.
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