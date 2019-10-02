 Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Как говорится в сообщении на официальном сайте Министерства национальной обороны Турции, обломки БПЛА упали в районе военной базы Чилдироба, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm. Также сообщается, что военным не удалось установить государственную принадлежность и тип беспилотника. Фото сбитого дрона-нарушителя были опубликованы на сайте и из этих фотографий волонтерам InformNapalm удалось узнать принадлежность дрона Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сбили беспилотник ОБСЕ в Луганской области

InformNapalm ранее описывал эту новую секретную модификацию БПЛА и устанавливали ее принадлежность к Российской Федерации. К тому же сбитый ВВС Турции БПЛА имеет бортовой номер 2170, который только на 4 порядковые цифры отличается от бортового номера модели с бортовым номером 2166, сбитой 8 февраля 2017 года украинскими военными на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию турецких беспилотников Bayraktar TB2. ФОТОрепортаж

В Украине известны как минимум еще три случая, когда над Донбассом были сбиты такие же типы БПЛА: 28 мая 2014 года над Донецком; в мае 2014 года в Изюмском районе Харьковской области; в феврале 2015 года у Дебальцево.

16 октября 2015 года ВВС Турции также сбивали такой тип БПЛА у границы с Сирией.

Такой же тип БПЛА был найден в Литве в 2016 году, он был отправлен российскими спецслужбами с территории Беларуси. Информация об этом стала доступна широкой общественности 5 февраля 2019 года, после доклада Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.

Также читайте: Враг 2 октября нарушил перемирие 15 раз, потерь нет, - штаб ООС

"Без сомнения, производитель и эксплуататор данного БПЛА - Россия. География потерь летательных аппаратов соответствует географии российских военных интересов. Также на принадлежность к ВС РФ указывают система спутниковой навигации и единый тип бортовой нумерации, прослеживаемый на бортах, сбитых как в Украине, так и в Турции", - говорится в сообщении.

Напомним, что международное сообщество InformNapalm собрало доказательства использования российскими войсками и их бандформированиями на Донбассе 9 типов БПЛА российского производства "Гранат-1", "Гранат-2", "Гранат-4", "Форпост", "Орлан-10" , "Элерон-3СВ", "Застава", "Тахион", а также новейший секретный тип российских БПЛА, о котором шла речь выше.