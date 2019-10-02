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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Денисова (514) жилье (636) квартира (403) моряки (937)

 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе. ФОТОрепортаж

24 морякам, захваченным Россией в плен в Керченском проливе и вернувшимся домой во время обмена 7 сентября, вручили сертификаты на квартиры в Одессе.

Об сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября", - написала она.

Квартиры расположены в новостройке в пригороде Одессы.

"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова.

"Как жена военнослужащего, хорошо понимаю, как важно, чтобы был свой уголок, где тебя ждут", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог договориться, - Денисова об обмене

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 01
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 02
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 03
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 04
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 05
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 06
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 07
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 08
24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе 09

Источник: https://censor.net.ua/p3151721
 
   
 Топ комментарии
 
"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова ..

а в замен, Виктор Пинчук получил в кормление Министерство обороны Украины и пропихнул своего чИлавека на посаду зам министра обороны Марценюка Алексея Маразмовича ,что бы доить Армию..
это называется политическая коррупция перЗедента Зеленскавага!..
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А говорят, что Порошенко плохой. Вот теперь благодаря ему они обзавелись жильем. Учитесь!!! Освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 5061
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а раненым в бою и под обстрелами...?
Тем о которых мы читаем почти каждый день, тем которые не сложили оружия и не сдались в плен тоже выдают квартиры, да?
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А говорят, что Порошенко плохой. Вот теперь благодаря ему они обзавелись жильем. Учитесь!!! Освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 5061
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Надо было Свыню потрясти. Или все на Жабу, ныкающуюся в Лондоне все пошло?
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А слабо мозги включить и подумать - почему сейчас вручили сертификаты только пяти морякам? (Нижняя фотка). А вот причина:

05.04.2019 Восемь семей пленных украинских моряков получили ордера на квартиры в Одессе из рук президента (фото, видео)

24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 1106

24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 6723

Еще пятеро получили ордера на новые квартиры еще в декабре 2018 года. В апреле квартиры получили все оставшиеся женатые моряки с перехода в Азов. Оставшиеся тогда были холосты и получили кубрики в новом общежитии в Одессе.
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Да мне пофиг, что ты там выкладываешь, соя. Можешь весь сайт заклеить свынячими свитлынами. Одно дело чиновник Свыня вручил что-то эвфемерное и другое дело Свыню, пославшего моряков плен, подняли за ноги и вытрусили из него его личные шекели на квартиры. Ты разницу между этими понятиями улавливаешь?
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Хех, вот это ватных чмошников пичет от фотографий Порошенко
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Це троляка кацапська. Не витрачайте час
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Это кто там гавкнул? Обосравшийся мешок с перьями, который должен был разогнаться над седой равниной Днепра и убиться об каплычку Свыни, когда ему ткнули в клюв информацию о метатоллоломе Богдан, который Свинарчуки и их хозяин Свиновальц пропихивали в ВСУ как медицинские машины? Порохобот, почему ты не выполнил обещанное?
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А ты знаешь, подобие буратины, что Порох покупал квартиры морякам за свои? И не только морякам. И пленным спецназовцам. И еще до сих пор это делает. Последнее здание подарено "Рошеном" военным в конце июля этого года. Погугли - может поумнеешь, хотя вряд-ли.
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Та ты шо? Так у моряков будет теперь по две квартиры?
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Ты не только тупое, тело, но и слепое. Количество сертификатов на нижней фотке посчитать слабо?
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а почему не Беню, не кошерно?
Или Моника побоялась его потрясти "попросить"?
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Цікаво, що тепер Пінкук отримає від Зєлі для покращення своїх житлових умов??
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Пети тоже медальку дайте, за то что их туда послал.
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"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова ..

а в замен, Виктор Пинчук получил в кормление Министерство обороны Украины и пропихнул своего чИлавека на посаду зам министра обороны Марценюка Алексея Маразмовича ,что бы доить Армию..
это называется политическая коррупция перЗедента Зеленскавага!..
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а раненым в бою и под обстрелами...?
Тем о которых мы читаем почти каждый день, тем которые не сложили оружия и не сдались в плен тоже выдают квартиры, да?
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А этот вопрос задай пре3,14зденту ЗЕльцману! 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе - Цензор.НЕТ 2659
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Зачем?
Про них прочитали и забыли, а тут год мурыжили и все время освобождали.
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Квартиры дают только тем кто сдается. Те что сражаются нынешней власти зебилов не нужны. Капитулировать нужно понимаешь ли.
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Тоесть, я правильно понимаю, обосцались, без единого выстрела сдались кацапам вместе с кораблями, рассказали , тем же кацапам, всё что знали и даже чуть больше и в итоге, герои, почёт, награды, квартиры..!? Я ничего не перепутал ? Вы их ещё в пример подрастающему поколению приведите..., а, что, как есть Герои..
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Порошенко в Одессе вручил награды родным военнопленных моряков и передал ключи от квартир - https://dumskaya.net/news/poroshenko-vruchil-nagrady-moryakam-097400/

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Хорошо мы рады за них .....а когда вручат сертификаты на квартиры офицерам каторые прослужили 25 лет и более (а некоторые так и уволиились без жилья) и до сих пор вынуждены снимать жилье за 10000тысяч из которых государство компенсирует АЖ 1000грн в то время как бедному депутату выделяют компенсацию за жилье в 25000грн
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Пиарился Офис, а заплатил Пинчук, главный.

Бороться с Пинчуком будет тоже Пинчук?
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Каждому трусу по квартире, герою по кусочку земли.
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