 24 освобожденным из плена морякам вручили сертификаты на квартиры в Одессе. ФОТОрепортаж

Об сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что в одесской гостинице Il Decameron завершилась торжественная церемония вручения сертификатов на двухкомнатные квартиры 24 морякам, освобожденным 7 сентября", - написала она.
Квартиры расположены в новостройке в пригороде Одессы.
"Квартиры были приобретены Фондом Виктора Пинчука по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского", - подчеркнула Денисова.
"Как жена военнослужащего, хорошо понимаю, как важно, чтобы был свой уголок, где тебя ждут", - добавила она.
Читайте на Цензор.НЕТ: Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог договориться, - Денисова об обмене
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Вот полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
05.04.2019 Восемь семей пленных украинских моряков получили ордера на квартиры в Одессе из рук президента (фото, видео)
Еще пятеро получили ордера на новые квартиры еще в декабре 2018 года. В апреле квартиры получили все оставшиеся женатые моряки с перехода в Азов. Оставшиеся тогда были холосты и получили кубрики в новом общежитии в Одессе.
Или Моника побоялась его
потрясти"попросить"?
а в замен, Виктор Пинчук получил в кормление Министерство обороны Украины и пропихнул своего чИлавека на посаду зам министра обороны Марценюка Алексея Маразмовича ,что бы доить Армию..
это называется политическая коррупция перЗедента Зеленскавага!..
Тем о которых мы читаем почти каждый день, тем которые не сложили оружия и не сдались в плен тоже выдают квартиры, да?
Про них прочитали и забыли, а тут год мурыжили и все время освобождали.
Бороться с Пинчуком будет тоже Пинчук?