 Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства. ФОТОрепортаж

В распоряжении "Новой газеты" есть скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа, передает Цензор.НЕТ. Из датировки, геолокации и комментариев следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.
Так, 2 марта прошлого года пользователь инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. На другом фото тот же пользователь запечатлен на фоне атомохода "Советский Союз" с мужчиной постарше в гражданской одежде, комментарий автора к селфи гласит: "Джихад".
В инстаграме можно найти совместные фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. 9 февраля того же года akhaev_07_95 публикует селфи на фоне заснеженного аэропорта, за спиной мужчины - авиазаправщик с надписью "Svalbard lufthavn" - "аэропорт Шпицбергена". Мужчина запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny и другой - с написанным по-русски словом "Лютый" (вероятно, это позывной). В профиле пользователя масса фотографий с хештегом @ruspetsnaz - Российского университета спецназа, единственного в стране частного учебного заведения, которое готовит профессиональных силовиков. Университет находится в Гудермесе и патронируется лично Кадыровым.
Об арктических учениях "Летучего отряда" отдельно сообщается на сайте университета. Присутствие чеченских спецназовцев в Арктике - не секрет. В 2018 году Рамзан Кадыров сам сообщил о проведенных в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа учениях. Но о поездках своих бойцов на норвежскую территорию глава Чечни не упоминал.
Отметим, что Шпицберген - демилитаризованная зона. Между тем на другом фото того же пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, мужчина изображен в разгрузке и с автоматическим оружием в руках. Геотег - Longyerbyen - город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена. За спиной бойца флаг того же парашютного центра.
"В чеченском сегменте Сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы бывали явно неоднократно, с оружием в руках - и не скрывают этого. Восприятие архипелага как "ничейной" или тем паче сугубо российской территории, а также залихватские выходки по нелегальному десантированию туда могут сильно осложнить российско-норвежские отношения", - отмечается в публикации.
Напомним, в конце сентября интернет-газета AldriMer со ссылкой на четыре источника в трех странах сообщила об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, газета утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки.
Странное дело, зебилы орут что - "Украина должна принять мир с путиным", но при этом Норвегия должна уничтожить кацапов
хитрожопость зебилов на фоне скрепного идиотизма - во всей красе
зебил, пойми - с твоего идиотизма РЖУТ
С самого факта, как примитивный мозг зебилов орет "норвегия должна дать отпор и прикопать кацапов" и - "нужно просто перестать стрелять"..
реально, разницвы между зебилами и ватниками - никакой.. все регулируется скрепами г+г
Вот это тебя и выбешивает, по факту
Браво, зебил..!
теперь понятно под что заточена твоя единственная "извилина": на чтение перед сном таблички в изголовьи
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься
Они пойдут на все,чтобы не ссориться с атомной дубинкой
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга."
Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
Вот таким образом раша ведет себя и никто не сопротивляется данному факту
Ты там проверся - Порох явно твои штаны испортил
У нормальных людей НЕ анализы, а критическое мышление..
Впрочем, зебильо Украины лишены даже мышления, не говоря уж о критическом)
Никак скреПОНОСЦЫ не могут прошлое забыть свое рабское.
Ну ничего скоро он тоже развалится
но летучий отряд?)))
смешно)))
мало их наши хлопчики резали, ох мало
И никакого отпора
Вы думаете они озабочены этим?
Там только чемпионат мира по легкой атлетике и немного Трампа...
Если их завтра завоюют втихую, я не удивлюсь
Гулять в разгрузке и камуфляже не только на Шпицбергене, но и везде в мире не запрещено.
Не факт, что россияне должны приезжать только через аэропорт, не исключено, что это не запрещено и другими способами, хотя, судя по фото на фоне аэропорта и заправщика, они туда добирались совершенно обычно и легально.