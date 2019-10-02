 Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства. ФОТОрепортаж

В распоряжении "Новой газеты" есть скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа, передает Цензор.НЕТ. Из датировки, геолокации и комментариев следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.

Так, 2 марта прошлого года пользователь инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. На другом фото тот же пользователь запечатлен на фоне атомохода "Советский Союз" с мужчиной постарше в гражданской одежде, комментарий автора к селфи гласит: "Джихад".

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В инстаграме можно найти совместные фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. 9 февраля того же года akhaev_07_95 публикует селфи на фоне заснеженного аэропорта, за спиной мужчины - авиазаправщик с надписью "Svalbard lufthavn" - "аэропорт Шпицбергена". Мужчина запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny и другой - с написанным по-русски словом "Лютый" (вероятно, это позывной). В профиле пользователя масса фотографий с хештегом @ruspetsnaz - Российского университета спецназа, единственного в стране частного учебного заведения, которое готовит профессиональных силовиков. Университет находится в Гудермесе и патронируется лично Кадыровым.

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Об арктических учениях "Летучего отряда" отдельно сообщается на сайте университета. Присутствие чеченских спецназовцев в Арктике - не секрет. В 2018 году Рамзан Кадыров сам сообщил о проведенных в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа учениях. Но о поездках своих бойцов на норвежскую территорию глава Чечни не упоминал.

Отметим, что Шпицберген - демилитаризованная зона. Между тем на другом фото того же пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, мужчина изображен в разгрузке и с автоматическим оружием в руках. Геотег - Longyerbyen - город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена. За спиной бойца флаг того же парашютного центра.

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"В чеченском сегменте Сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы бывали явно неоднократно, с оружием в руках - и не скрывают этого. Восприятие архипелага как "ничейной" или тем паче сугубо российской территории, а также залихватские выходки по нелегальному десантированию туда могут сильно осложнить российско-норвежские отношения", - отмечается в публикации.

Напомним, в конце сентября интернет-газета AldriMer со ссылкой на четыре источника в трех странах сообщила об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, газета утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки.

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