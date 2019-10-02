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Все про:Норвегия (378) Россия (73980) спецназ (522)

 Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства. ФОТОрепортаж

Доказательства периодического присутствия вооруженных россиян на норвежском архипелаге Шпицберген предоставляют сами россияне, просто выкладывая фото в инстаграм. В частности, чеченского спецназа "Летучий отряд Кадырова".

В распоряжении "Новой газеты" есть скриншоты публикаций, сделанных сотрудниками чеченского спецназа, передает Цензор.НЕТ. Из датировки, геолокации и комментариев следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.

Так, 2 марта прошлого года пользователь инстаграма под ником bes_600 публикует групповой снимок мужчин в военной форме на фоне грозненского аэропорта. На другом фото тот же пользователь запечатлен на фоне атомохода "Советский Союз" с мужчиной постарше в гражданской одежде, комментарий автора к селфи гласит: "Джихад".

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Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства 01

В инстаграме можно найти совместные фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. 9 февраля того же года akhaev_07_95 публикует селфи на фоне заснеженного аэропорта, за спиной мужчины - авиазаправщик с надписью "Svalbard lufthavn" - "аэропорт Шпицбергена". Мужчина запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny и другой - с написанным по-русски словом "Лютый" (вероятно, это позывной). В профиле пользователя масса фотографий с хештегом @ruspetsnaz - Российского университета спецназа, единственного в стране частного учебного заведения, которое готовит профессиональных силовиков. Университет находится в Гудермесе и патронируется лично Кадыровым.

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Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства 02

Об арктических учениях "Летучего отряда" отдельно сообщается на сайте университета. Присутствие чеченских спецназовцев в Арктике - не секрет. В 2018 году Рамзан Кадыров сам сообщил о проведенных в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа учениях. Но о поездках своих бойцов на норвежскую территорию глава Чечни не упоминал.

Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства 03

Отметим, что Шпицберген - демилитаризованная зона. Между тем на другом фото того же пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, мужчина изображен в разгрузке и с автоматическим оружием в руках. Геотег - Longyerbyen - город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена. За спиной бойца флаг того же парашютного центра.

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Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства 04

"В чеченском сегменте Сети можно найти и другие снимки с норвежской геолокацией. На Шпицбергене бойцы бывали явно неоднократно, с оружием в руках - и не скрывают этого. Восприятие архипелага как "ничейной" или тем паче сугубо российской территории, а также залихватские выходки по нелегальному десантированию туда могут сильно осложнить российско-норвежские отношения", - отмечается в публикации.

Напомним, в конце сентября интернет-газета AldriMer со ссылкой на четыре источника в трех странах сообщила об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Кроме того, газета утверждает, что в рамках спецоперации военные, переодетые в гражданскую одежду, высаживались и на материковую Норвегию для проведения разведки.

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Источник: https://censor.net.ua/p3151717
 
 
 Топ комментарии
 
Прокопали бы норги их там, и никто не вякнул бы, всё равно они ихтамнеты.
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Россия агрессивная, шовинистическая империя. Кто этого не понимает - дурак.
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Прокопали бы норги их там, и никто не вякнул бы, всё равно они ихтамнеты.
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в честь чего?? "нужно просто перестать стрелять"(с)зеленский - и чеченский спецназ сам уйдет...
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В честь самого факта незаконного нахождения кадыровского мяса на территории чужого государства. А ухайдокать можно как вагнеровских в Сирии.
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и что?? кацапы присутствую и в Украине, в ордло.. Но моника зеленски просто перестала стрелять и подписала с путиным капитуляцию Украины.
Странное дело, зебилы орут что - "Украина должна принять мир с путиным", но при этом Норвегия должна уничтожить кацапов
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Почему должна?Пусть не уничтожает, Украина разве вмешивается во внутренние дела других государств? Проблемы то в любом случае будут у Норвегии.
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симптоматично, что зеильо возмущается что Норвегия ничего не делает и при этом поощряют действия моники зеленской по капитуляции Украины Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1695
хитрожопость зебилов на фоне скрепного идиотизма - во всей красе
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Ты Зеленского уже и к Норвегии прицепил. Под кроватью не забудь проверить перед сном, вдруг он там прячется.
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ужастики зебилов?))
зебил, пойми - с твоего идиотизма РЖУТ Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 3750
С самого факта, как примитивный мозг зебилов орет "норвегия должна дать отпор и прикопать кацапов" и - "нужно просто перестать стрелять"..
реально, разницвы между зебилами и ватниками - никакой.. все регулируется скрепами г+г
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Если бы можно было бы сказать, "Педиоты, у вас же есть мозги!", но нет, у вас их отсутствие.
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бедняжко зебил, даже до тебя дошло: что скрепные мозги зебилов Украины и ватников расеи - одинаковы Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1393 . И что самое симптоматично для зебилов и ватников - ненависть к Пороху.. Реально - "вышебратья" Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1393
Вот это тебя и выбешивает, по факту Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1393
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Закажи таблички с надписью "Во всём виноват Зеленский!", повесь в изголовье и перед сном смотри каждый раз.
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это ты из личной практики советуешь?)) то-то у зебилов вечная истерика "во всем виноват Порох".. Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 8273
Браво, зебил..! Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 8273
теперь понятно под что заточена твоя единственная "извилина": на чтение перед сном таблички в изголовьи
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вау, зебил наконец-то сказал - ради чего оно сюда приперлось: ЗА ПОДАЧКАМИ Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 4633
неа, кукишь - ты сегодня без водки останешься Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 1614
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Для европы нужен мир и дело в шляпе
Они пойдут на все,чтобы не ссориться с атомной дубинкой
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тогда почему зебилы против мира в Европе.. когда их сцарь вова готов пойти на любую сдачу интересов Украины ради минутного пиара
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браво!, И тут у зебилов Порох виноват - что зебилы, насмотревших г+г - истерили за монику зеленски :D

Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга."
Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
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Не упоминай зебила , я ем . Так можно и бливануть Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 1950
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Арктику тоже захватывают втихаря мордор,а там нефть и газ
Вот таким образом раша ведет себя и никто не сопротивляется данному факту
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особенно показателен тот факт, что моника зеленски в этот момент подписывает "формулу путина" о сдаче интересов Украины
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Задолбал ты своей моникой...моника протеже петруши,а ***** кукловод над ними
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истерика зебилов - зачтена! Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 4903 вот оно че - оказывается это Порох подсунул монику шмаркля, а не зебилы за него исходили пеной после просмотра г+г Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 4903
Ты там проверся - Порох явно твои штаны испортил Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 2934
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зебил, ты себя такими словами не пугай.. то что ты считаешь "анализом" - это всего лишь бумажка из медлаборатории о твоих глистах. Російські спецпризначенці висаджувалися в Норвегії не один раз, - у ЗМІ опубліковано докази - Цензор.НЕТ 996
У нормальных людей НЕ анализы, а критическое мышление..
Впрочем, зебильо Украины лишены даже мышления, не говоря уж о критическом)
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многоликие ихтамнеты, теперь уже "белые человечки"
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Очнулись. Границу с Мурманском еще проверьте.
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Без американской базы шведам не обойтись. Сразу вздохнут спокойно. А заодно туда можно перенести и тюрьму из Гуантанамо- там прохладней.
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Почему вы так боитесь своего флага?😂😂😂🌷
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Тыкать будешь своей маме, в сарае. Поучи меня- как чужие флаги воровать.
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Россия агрессивная, шовинистическая империя. Кто этого не понимает - дурак.
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Норвежцам пора выгнать всех россиян с Шпицбергена. Терпилы!
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К толерастам можно. Пусть к Китайцам попробуют.
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а давайте насыпим кацапам новых санкций, за неуважение к суверенитету Норвегии!
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атомоход "Советский Союз" )))

Никак скреПОНОСЦЫ не могут прошлое забыть свое рабское.
Ну ничего скоро он тоже развалится Российский спецназ высаживался в Норвегии не единожды, - в СМИ опубликованы доказательства - Цензор.НЕТ 5881
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там еще шахта есть кацапская
но летучий отряд?)))
смешно)))
мало их наши хлопчики резали, ох мало
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похоже на жареного петуха из тейпа баранов, который вот-вот норвежскую да и европейскую жопу клюнет...
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выражаю им высочайшую степень обеспокоенности
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Они же братья не ссыти европейцы, отводите войска !!!!!
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Вот так втихаря захватывают земли русиш швайн
И никакого отпора
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и газовых труб к себе от них больше тяните
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Мля, кто там на том Шпицбергене собирается воевать спецназом? Там при необходимости все нахрен выносится авиацией за один раз. Не, ну можно, конечно, в шахты попрыгать, но потом все равно прийдется думать как вплавь через Баренцево море домой добираться, при этом не наткнувшись на викингов.
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Российский спецназ Летучий отряд Кадырова "Советский Союз" и "Джихад". работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части с 2016 года.
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Почитайте их новости на https://www.nrk.no/
Вы думаете они озабочены этим?
Там только чемпионат мира по легкой атлетике и немного Трампа...
Если их завтра завоюют втихую, я не удивлюсь
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Минировать где они шляются, а потом наблюдать и дистанционно подрывать, тут же захватить - а че вы это тут взрываете то? Но лучше так чтобы этих тварей в тюрьме не держать - "медведи съели"
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Выражаю норвежцам сильную обеспокоенность.
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Россияне могут летать на Шпицберген без виз, в том числе - всяческие курсанты и военные. Оружие на Шпицберген возить не требуется, там его куча, всех возможных моделей, т.к. без оружия передвигаться по острову запрещено, так что чеченец запросто мог сделать фото с автоматом, арендованным на месте.
Гулять в разгрузке и камуфляже не только на Шпицбергене, но и везде в мире не запрещено.
Не факт, что россияне должны приезжать только через аэропорт, не исключено, что это не запрещено и другими способами, хотя, судя по фото на фоне аэропорта и заправщика, они туда добирались совершенно обычно и легально.
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Чувствую просрут Норвеги =исконно рузьские = территории ихтамнетам.
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соєсоси ви вже ******* так очко зализали що воно і срати не зможе...
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