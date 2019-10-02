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 Общество, За рубежом
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Все про:боевик (16486) мэр (1361) Россия (73980)

 "Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова. ФОТО

В столице Калмыкии Элисте протесты против назначения мэром города террориста "ДНР" Дмитрия Трапезникова из интернета перешли на улицу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, на выходных прошел народный сход с требованием отставки боевика, собравший около 500 человек, а 1 октября жители города собрались на "молебен о благополучии Элисты".

Смотрите также: "Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

"Мы требовали, чтобы до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Нас не услышали", - объяснил ​один из участников митингов Бадма Бюричев.

Сход люди провели без транспарантов и звукоусиливающей аппаратуры, на площади был установлен стенд с лозунгом "Это наш город". Полиция участникам не препятствовала.

Хотят этих крыс у нас пристроить: жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста ДНР Трапезникова 01
Хотят этих крыс у нас пристроить: жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста ДНР Трапезникова 02

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"У нас прекрасно все знают, что такое "ДНР", кто там чем руководил и чем занимался. Этих людей мы считаем преступниками", - заявил активист съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев.

По его мнению, в "ДНР" сейчас наступает крах, "оттуда все бегут, как крысы, вот они этих крыс и будут теперь пристраивать в России".

Бадмаев добивил, что активисты составили заявление генеральному прокурору, прокурору Калмыкии, главе региона Бату Хасикову и вновь избранному председателю Элистинского городского собрания Николаю Орзаеву. В заявлении они указали, какие федеральные и республиканские законы нарушены при назначении Трапезникова.

Источник: https://censor.net.ua/p3151715
 
   
 Топ комментарии
 
сами это говнище ордло создали , а теперь ещё и удивляются как до них это дерьмо докатилось , хлебайте на здоровье
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Чогось калмики не оцінили свого "хероя наваросії".Цікаво,скільки калмиків були іхтамнєтами?
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на чужой территории можно что угодно делать, а как себя касается, то сразу понятно становится.
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Парабелуме, краще і не скажеш.++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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А будете себя плохо вести-реинкарнируетесь снова в эту вашу Элисту.
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Хороший мэр этот Трапезников. Вы просто ничего не смыслите в молодых республиках "Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова - Цензор.НЕТ 8918
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сами это говнище ордло создали , а теперь ещё и удивляются как до них это дерьмо докатилось , хлебайте на здоровье
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Чогось калмики не оцінили свого "хероя наваросії".Цікаво,скільки калмиків були іхтамнєтами?
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так вам и надо мерзости... думали отсидитесь молча пока плешивая тварь к соседям залезла... не плохо бы пригласить нацгвардию плешивого да палками мерзостей через всю спину до самой ж... ты смотри заблеяли бараны стойлового содержания.. не того волка им поставили...
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на чужой территории можно что угодно делать, а как себя касается, то сразу понятно становится.
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Это кто это против брацкага народа Домбаса протестует то?"Хотят этих крыс у нас пристроить": жители Элисты вышли на сход против назначения мэром террориста "ДНР" Трапезникова - Цензор.НЕТ 1711
Это ж фошызм!!
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Ишь, еще и бузят. Правильное назначение. Кадры "днр"-на службу в Россию.
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Не волнуйтесь, жители Элисты. Скоро эти крысы станут депутатами ВР или станут мэрами Донецка и Луганска по украинским законам.
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Этот "мэр" их быстро успокоит из градов. В каждый город ройси по боевику дыры в мэры
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кожному укропу по два раби !
кожному ДНР-івцю по 2 калмика !! )))
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Выжебратья, епта... В чем проблема то? В молодой и процветающей такие вон как порядки наводят. Например в Донецке пафосно установили таксофон. Такому даже Илон Маск обзавидовался! Так что не ссыте...
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