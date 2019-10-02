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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 октября, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Сегодняшнее заседание началось с почти часовым опозданием из-за приезда в Раду президента Владимира Зеленского, который провел встречу с главами фракций, а также с фракцией "Слуги народа".

Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске.

В итоге, проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

Тем временем под Верховной Радой проходил пикет "евробляхеров" и митинг "Правого сектора".

Кроме этого, Рада сегодня усовершенствовала процедуру назначения и увольнения членов Нацсовета ТРВ, создала временную спецкомиссию по вопросам правового статуса ветеранов, а также поддержала перезагрузку НАПК

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 01

Никита Потураев (СН) целует Людмилу Буймистер (СН).

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 02

Андрей Клочко (СН) пришел в футболке с надписью "GURU".

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 03

Плакат ОПЗЖ, на котором нардеп от "Голоса" написала "ПТН ПНХ".

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 04

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко беседует с коллегой.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 05

Вадим Галайчук ведет переписку с абонентом Игорь Боженко. 

Отметим, что Игорь Боженко был доверенным лицом Владимира Зеленского в 90-м округе (Белая Церковь) на президентских выборах.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 06

"Очень нужно переговорить 10 мин. Важно", - просит Боженко Галайчука о встрече. "Да наверное" - отвечает Галайчук.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 07

Виктор Мялик ("За будущее", слева)

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 08

Богдан Яременко (СН, в верхнем ряду первый справа, в очках) призадумался, пока его коллег по фракции Романа Соху и Александра Федиенко что-то рассмешило.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 09

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук (сидит), Александр Корниенко (СН) и Роксолана Пидласа (СН).

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 10

Александр Дубинский (СН, справа) и Ярослав Железняк ("Голос", слева).

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 11

Петр Порошенко ("ЕС", сидит), глава фракции "Голос" Сергей Рахманин и Андрей Парубий ("ЕС").

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 12

Теперь Парубий и Рахманин беседуют с Юлией Тимошенко ("Батькивщина")

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 13

Парубий беседует с Дмитрием Лубинцом ("За будущее").

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 14

Андрей Осадчук ("Голос", слева) и Сергей Рахманин.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 15

Совещание "слуг народа".

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 16

Богдан Яременко выступает с трибуны парламента.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 17

Пленарное заседание Верховной Рады, 2 октября.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 18

Внимание Дубинского и его коллег по фракции привлекли какие-то документы.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 19

Дубинский беседует со спикером Дмитрием Разумковым.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 20

Ольга Василевская-Смаглюк (СН) наклонилась посмотреть что там делают ее коллеги по фракции.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 21

Петр Порошенко выступает с трибуны Рады.


Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 22

Андрей Задорожный (СН) читает парламентскую газету.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 23

Нестор Шуфрич выступает перед парламентариями из "СН", "Голоса" и "Батькивщины".

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 24

Народные депутаты от СН сконцентрировались возле трибуны ВР.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 25

Стефанчук изучает Регламент ВР.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 26

Иван Кириленко ("Батькивщина") принимает поздравления с днем рождения от Петра Порошенко.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 27

Кириленко поклоном благодарит Порошенко за поздравление.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 28

Поздравить Кириленко пришла и Ирина Геращенко.

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 29

Иван Шинкаренко отвлекся от чтения Регламента ВР на переписку с абонентом "Ольга".

Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко вечером решить вопрос зп, - рабочий день ВР 2 октября 30

Ольга: Их много, и я не понимаю, что вообще означают эти иероглифы

Шинкаренко: Вечером глянем

Ольга: Давай еще вечером вопрос о моей зп решим

Шинкаренко: Ок.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3151703
 
 
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А как же курсы в Трускавце? Там про регламент лекций не было? Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября - Цензор.НЕТ 4754
Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября - Цензор.НЕТ 3594

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Где тут мною (выше) про Петра Алексеевича написано? Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября - Цензор.НЕТ 3382
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А как же курсы в Трускавце? Там про регламент лекций не было? Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября - Цензор.НЕТ 4754
Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября - Цензор.НЕТ 3594

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Почему ты почти под каждой новостью первый и всегда хвалишь своего 4% гетьмана?
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Где тут мною (выше) про Петра Алексеевича написано?
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Зеб, где ты углядел Порошенко, там даже буквы "ш" нет в предложении.
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кабану на пропитание даже зп усиленную выдали)))
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И куда это он так смотрит? хотя сама подставила гузно
Стефанчук и Регламент, рассказ от Шуфрича и предложение к Шинкаренко "вечером решить вопрос зп", - рабочий день ВР 2 октября - Цензор.НЕТ 871
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вроде и парламент относительно новый...незнакомый... а все те же овощи на ярмарке...
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а понимают ли депутаты СН свое будущее!? если что....
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