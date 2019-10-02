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Все про:вор в законе (203) Одесская область (1845) Нацполиция (10167)

 Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны. ФОТО

На Одесчине задержан вор в законе по прозвищу Тенго Гальский или Тенго Питерский, который ранее уже несколько раз незаконно пересекал границу Украины, пытаясь наладить здесь преступные связи и распространить свое влияние.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали уроженца Абхазии и доставили его в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, Тенго Гальского поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для выдворения из Украины.

Подчеркивается, что уголовника уже трижды задерживали работники правоохранительных структур и выдворяли за пределы государства.

"7 месяцев назад иностранца выдворили в последний раз и запретили въезд на 10 лет", - напомнили в полиции.

Тенго Гальский, "коронованный" в 2014 году в Петербурге, должен был наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в столице Украины.

Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны 01

Смотрите также: Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Озургетский, находящийся в международном розыске, - Аброськин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3151675
 
 
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козьими тропами пробирается как гадя))
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а тебе, купи-продай, за расею обидно или за то, что ты Зедебил?
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мне насрать на росию🤣а так да я зебил😁
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Ти чому не на фронті,і чому досі не загинув за Україну,а інші хай гинуть? Чому не воюють сини порошенка.ахметова пінчука авакяна геращенки і т д.?
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Пристрелите его - дешевле будет, чем вывозить в 4й раз
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у него ещё строгого с предупреждением не было... Вор в законе Тенго Гальський снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны - Цензор.НЕТ 8681
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ну таки нарушение пересечения границы есть. почему просто высылают . закрыть на лагерь если боятся влияния закрыть в лагерь где сидят менты и прокуроры .
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Он из любого лагеря сможет наладить любые связи. Там даже спокойнее и все удобства.
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Спокойно, господин Аваков знает что делать...
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Как говорит Зелинский,лучший министр с прошлого кабмина.
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В IT-сфере за такое большие деньги платят!!! Вор в законе Тенго Гальский снова задержан в Украине. Ранее его уже трижды выдворяли из страны - Цензор.НЕТ 9155
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После семьдесят пятого выдворения из Украины, до вора в законе наконец дошло что его уже устали выдворять и наконец предпримут что то порадикальнее. Злодія в законі Тенґо Гальського знову затримано в Україні. Раніше його вже тричі висилали з країни - Цензор.НЕТ 8537
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А почему он при задержании не пытался оказать вооружённое сопротивление? Или, может быть опять, сам явился с повинной?
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