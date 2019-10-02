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 Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку. ФОТОрепортаж

Около десятка жителей Сум перекрыли железнодорожное полотно. Таким образом они протестовали против отмены нескольких остановок электрички в пределах города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Сумской области.

Инцидент произошел сегодня утром в Сумах, по улице Героев Крут, на железнодорожной остановке "59-й километр".

"Около десятка сумчан, по их словам, обеспокоенных отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра, вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения "Сумы-Смородино" вынужден был остановить движение поезда", - сообщили в полиции.

Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку 01

Полицейские пообщались с гражданами и машинистом. Последнего они убедили открыть двери вагонов.

"Граждане зашли внутрь, освободив путь, после чего поезд мог продолжить свое движение дальше", - добавили в полиции.

Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку 02

Смотрите на Цензор.НЕТ: Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук. ВИДЕО

Участники конфликта рассказали стражам порядка, что остановки отменили из-за того, что местные власти задолжали "Укрзализныце" деньги за компенсацию льготного проезда пенсионеров.

"Начата проверка обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - подытожили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: "Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины", - министр инфраструктуры Криклий


Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку 03Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку 04

Источник: https://censor.net.ua/p3151670
 
 
 Топ комментарии
 
Что не было такого при Порошенко? Скоро, Вам, пенсы еще и субсидию команда Зе! отменит. Ибо Дети должны содержать своих стареньких родителей, а не государство!!! Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку - Цензор.НЕТ 7896
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Порохоботы! Лишить их субсидий нафиг! Только пианино раскачивают!
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Что не было такого при Порошенко? Скоро, Вам, пенсы еще и субсидию команда Зе! отменит. Ибо Дети должны содержать своих стареньких родителей, а не государство!!! Сумские пенсионеры перекрыли железную дорогу и остановили электричку - Цензор.НЕТ 7896
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А за какой хер жить тем у кого детей нет? Они 50 лет на государство работали, платили налоги, а оно им потом предложит лапу сосать. Залебобик дурноголовый.
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Тут есть выход. Стариков нужно в добровольном порядке заселять в специальные пансионы (при условии, что за ними некому заботиться) на полное гос обеспичение. При этом все нажитое имущество передается государство, на содержание этих самыс стариков (квартиры, дачи, машины и тд)... Норм?
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Це ще порохоботська електричка, скоро зупинки будуть всюди.
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Тю. Я думал это все сумские порохоботы собрались против капитуляции.
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Нет,это последние идейные сумские зебилы хотят ездить на халяву на Василевку.
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У них еще и электрички есть? Нифига себе!
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Як гроші з буджету викачувати для потреб окупованого донбасу, то влада рада старатися, а як забезпечити свої проукраїнських пенсионерів елементарним, то у влади не має грошей? Зеля і "слуги уродів" хто вам важливіший: російські окупанти чи свої громадяни?
1. Я проти поставляти на окупований донбас наші енергоресурси і грошові потоки
2. Я проти поставок товарів в окупований Крим
3. Я проти щоб на прилавках магазинів моєї України продавалася зубна паста і шампуні і т. д. з росії!!!
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"местные власти задолжали"

Не там тогда протестуют
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железная дорога моника еще не продала - так шо - в чем вопрос - а в зеленой власти - да по факту - антинародная она
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Украина находится на первом месте в мире по льготам, Гончарук еще и евробляхерам халяву подкинул "лишь бы конфликта не было". Давайте дружно выйдем на улицы и потребуем коммунизм. С новым всесогласительным и беззубым правительством прокатит. Заживем!!
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Сумські пенсіонери перекрили колії і зупинили електричку - Цензор.НЕТ 3932 а можно не коммунизЬм потребовать, а домик в Киеве? ну или в Ирпене к примеру? ну, такой, как мне пришлось в Луганске бросить? собственно, а чем я и мне подобные хуже бляхеров?
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Gerodot Gree А на каком месте Украина по уровню жизни в Европе? Все льготы давались для того, чтобы не платить нормальную пенсию и зарплату. Люди не требуют коммунизма, они требуют человеческого отношения к себе от власти и справедливости.
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Нигде в мире пенсионеры не ездят БЕСПЛАТНО, все льготы монетизированы. Дайте пенсам бесплатно две или даже четыре поездки в день и они будут дома сидеть потому что кататься хотят только на халяву. Сколько раз видел как пенсы воду в Киеве из бювета рядом с домом возят. Человеческое отношение и халява это разные вещи.
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Порохоботы! Лишить их субсидий нафиг! Только пианино раскачивают!
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а шо, крышкой преЗЕдентское достоинство прихлопнет?
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я протестую что солнце рано начало садится🤣🤣
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А, так это они из-за электрички, а я думал Порошенко в отставку…
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многие умники комментируют
не успееш оглянуться и и сам будеш пенсом
и тогда поступление денег урежется раза в четыре
/многие поют по другому и ещё сильней/
ещё и пенсию могут не давать пусть детки из Европы кормят
не желаю никому /надейся на крепость рук и непомерный труд/
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Пенсионеры как Украина для запада. Пока есть польза молодцы, пользы нет, идите сами решайте свои проблемы.
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