 Олифер опубликовала текст письма Кучмы о принятии "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дарки Олифер в фейсбуке.

"Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал Мартину Сайдику", - написала она в комментарии.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".