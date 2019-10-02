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 Политика Украины
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 Олифер опубликовала текст письма Кучмы о принятии "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Пресс-секретарь Леонида Кучмы опубликовала текст письма, которым он подтвердил принятие Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дарки Олифер в фейсбуке.

"Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал Мартину Сайдику", - написала она в комментарии.

Олифер опубликовала текст письма Кучмы о принятии формулы Штайнмайера 01

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Олифер опубликовала текст письма Кучмы о принятии формулы Штайнмайера 02

Источник: https://censor.net.ua/p3151620
 
 
 Топ комментарии
 
"Украинская сторона принимает текст этой формулы". - Кучма.

- Никто ничего не подписывал! - слушаем и читаем мы со вчерашнего дня.
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А где же здесь напимано о том,что рашка обязана вывести войска и что граница на момент выборов,должна быть украинской??
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Кучма должен сидеть в тюрьме, а не подписывать какие -то промокашки. Где украинское правосудие? Как не было его так и нет. Зеля таки намахал своих избирателей. Скоро и продаст их с потрохами, выдернув из-под ног землю и отдав Крым и Донбасс Путину.
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"Украинская сторона принимает текст этой формулы". - Кучма.

- Никто ничего не подписывал! - слушаем и читаем мы со вчерашнего дня.
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прекрасное письмо, под которым нужен автограф. Часто автографы под письмами ставишь?
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Дебилоид, это принятие оферты! Госпадя, какое ты чмошное
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Подобные письма- согласования подписали все стороны, в том числе и "представитель ОРДЛО", как указано в их письме.
При подписании минских они были просто Захарченко и Плотницкий.
Легализация ОРДЛО?
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Это письмо для того что бы НАЧАТЬ переговоры. Когда вы порохоботы поумнеете? Нас устраивает проведение выборов в ОРДЛО по укринским законм. Этого хотел даже ваш ворюга Петя.
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по ушам лохам ездят ребят, ну вы же клоуна выбрали, че вы от него ждете, сократовских хитростей?
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Иди картошку копай) У себя в Беларуси разберись) а то батько в тюрьму посодит)
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Кто такой Кучма? Убийца Гонгадзе. И кого колышет, что он там подписал? Пусть в тюрьме подписывает что хочет.
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"Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе" (с)
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А где же здесь напимано о том,что рашка обязана вывести войска и что граница на момент выборов,должна быть украинской??
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Тут написано, что если ОБСЕ скажет, что всё зашибись, то войска не помеха.
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Моника не просто порноактрисуля ,но и лгунья.
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Ничего нового. Порохоботы расходитесь...
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Кучма должен сидеть в тюрьме, а не подписывать какие -то промокашки. Где украинское правосудие? Как не было его так и нет. Зеля таки намахал своих избирателей. Скоро и продаст их с потрохами, выдернув из-под ног землю и отдав Крым и Донбасс Путину.
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а якого хрена ця бамага написана на кацапській мові? кучммуй улус представляє?
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Для чего люди гибли на майдане,на войне?Что бы пришла Моника и слила все в унитаз?Это конец.Украины больше не будет.
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Гибнуть должны были из числа 75% дебилов, но они так устали от войны, что все сразу проголосовали за слив Украины.
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Почему эти письма публикуют пост фактум, а не до переговоров и подписаний.
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Де тут інтереси України? Є інтереси сепаратистів (амністія), кацапів (зняття санкцій частково), Зєлєнского (самопіар фальшивого миротворця), Кучми ( Пінчук заробить на відбудові і поновить бізнес з кацапами), ригіаналів всіх мастей, в тому числі і з партії антимайдану СН (русскій міръ). Нема лише інтересів України.
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Где государственная граница под контроль Украины?
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Опублікували півдоби після того, як папери опублікували в Москві. Коли б Москва не показала цих папірців, то зрадники їх ховали б аж до історичної зустрічі пані Моніки з гаспадінам Владімірам Владіміравічам.
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Зебилоды вы это сделали разом!
Так кто теперь наживается на войне и ведет торговлю с РФ?
Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ
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Зебилы сдали все, что можно!

Предатели!
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в этой бумаге вообще ничего нет. всё "если бы , да кабы". моё предположение - вообще ничего не сработает. Но соевой ботве наказано. кукарекать про "измену"
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В этой бумажке нет,а где сам текст согласованный дипломатами ? Который вступает в силу...
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Сча в Минске на встрече нормандской четверке Зелю положат на стол, снимут с него штаны, и всыпят все вместе розгами по джёпе.
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це зрада народу України!!!! кучма повинен на дибі висити!!!!
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Кто такой кучма и почему он не в тюрьме до сих пор за убийство Гонгадзе?
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это дарка кого отмазывает?кучму или зелебеню?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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