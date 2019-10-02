 Олифер опубликовала текст письма Кучмы о принятии "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Дарки Олифер в фейсбуке.
"Письмо, которое Леонид Кучма вчера подписал Мартину Сайдику", - написала она в комментарии.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
- Никто ничего не подписывал! - слушаем и читаем мы со вчерашнего дня.
При подписании минских они были просто Захарченко и Плотницкий.
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Предатели!